Bizim anamız vatan, babamız devlet, ordumuz millettir

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin simgesi haline gelen kahraman şehit Ömer Halisdemir'in babası, Özel Harekat şehitleri Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın aileleri ile oğlunun kabri başında buluştu. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada üç şehit babası el ele tutuşarak, "Savaş Türkün düğünüdür. Bu ülkeye bir evlat değil bin evlat feda olsun" sözleriyle hainlere mesaj verdiler. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Kayserili Komiser Yardımcıları Cennet Yiğit (23) ve Kübra Doğanay'ın (23) babaları Yahya Kemal Yiğit ve Harun Doğanay, eşleriyle birlikte Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarını ziyaret ettiler. Darbe girişiminin yaşandığı gece Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda ise birlikte okuyup birlikte polis olan Komiser Yardımcıları Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay, FETÖ'cü hain pilotların attığı bombayla şehadete birlikte yürüdüler. 15 Temmuz'da aynı kaderi paylaşan üç kahraman şehidin aileleri, Niğde'de bir araya geldi.

BİZ DE ŞEHİT ADAYIYIZ

Polis Özel Harekat'ın kadın kahramanlarından şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal ve annesi Huriye Yiğit ile şehit Kübra Doğanay'ın babası Harun ve annesi Hikmet Doğanay, 15 Temmuz'un üçüncüyıl dönümünde Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ettiler. Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile buluşan aileler, o hain geceyi adeta yeniden yaşadılar. Hasan Hüseyin Halisdemir, "Kayseri'den kalkıp beni ziyarete gelmişsiniz. Çok mutlu oldum. Benim oğlum da sizin kızlarınız da aynı amaç uğruna bu vatan için şehit düştü. Özel Harekat şehitleri de bizim, Özel Kuvvetler'in şehitleri de bizim, sokağa çıkıp şehit düşenler de bizim. Hem polis, hem asker şehit ailelerimiz sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bu acıya dayanılmaz ama şehitlik mertebesi var. Bu vatan bizim, biz de şehit adayıyız. Hepimiz seve seve bu vatana canımızı feda etmeye hazırız" dedi.

ÇANAKKALE KURTULUŞUMUZ, 15 TEMMUZ DİRİLİŞİMİZ

Şehitlikte Kayserili Özel Harekat şehitlerinin ailelerini karşılayan Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ise, ziyarete gelen ailelere teşekkür ederek; "Nasıl ki Çanakkale kurtuluşumuzsa, 15 Temmuz da dirilişimiz. Bizim anamız vatan, babamız devlet, ordumuz millettir. Tarihi destan yazan bu millet 15 Temmuz'da da destan yazmıştır. Bu vatan için bedel ödememiz gerekiyordu ödedik, gerekirse yine öderiz. Bu vatan bizim, şehitler bizim. Onurluyuz gururluyuz" diye konuştu.

BU ÜLKENİN SIRTINI KİMSE YERE GETİREMEZ

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit ise duygularını şöyle dile getirdi: "Bu vatan uğruna can veren Ömer de bizim Cennet te bizim Kübra da bizim. Savaş Türkün düğünüdür. Bu millet tarih boyunca savaşan bir millet. Ömer Halisdemir gibi yiğitlerimiz olduktan sonra kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Bu vatan uğruna hepimiz seve seve canımızı feda etmeye hazırız. Bu millet bu vatan için milyonlarca şehit verdi. Bir evladım değil bin evladım bu vatana feda olsun. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa çağırmasıyla yaktığı ışık, kısa sürede 81 ile yayıldı. Bu millet hain FETÖ'ye ve destekçilerine geçit vermedi. Bu ülkenin yiğit Cumhurbaşkanı gibi yiğit evlatları da oldukça bizim sırtımızı kimse yere getiremez. Bizler çocuklarımızı şehit verdik, şimdi ise bizler şehit adayıyız" diye konuştu.

BU MİLLET BOYUNDURUK ALTINDA YAŞAMAZ

Şehit Kübra Doğanay'ın babası Harun Doğanay da "Allah bir daha bu millete 15 Temmuzlar yaşatmasın. Biz millet olarak boyunduruk altında yaşamaktansa ölmeyi tercih eden bir milletiz. FETÖ gibi hain terör örgütlerine bu vatanın yürekli evlatları geçit vermez. Ben kızımı bu vatana şehit verdim. Gerekirse ben de şehit olurum. Vatan sağ olsun" dedi. Kayserili şehit aileleri, Kocaeli Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halisdemir için yaptırılan kültür merkezini de gezdi. Ömer Halisdemir'in eşyalarının yer aldığı kültür merkezinde şehit aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.



BİRLİKTE OKUDULAR BİRLİKTE POLİS OLDULAR BİRLİKTE ŞEHİT DÜŞTÜLER

Cennet Yiğit (23) ve Kübra Doğanay (23)... İkisi de hayatının baharında, yürekleri vatan ve millet aşkıyla dolu, gözleri karaydı. Birlikte okuyan ve hayallerindeki meslek olan polisliğe birlikte başlayan Özel Harekat'ın kahraman kadınları Ankara'da 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin bombalı saldırısında birlikte şehit düştüler. Kayserili olan Kübra, hemşehrisi Cennet Yiğit ile çocukluk arkadaşıydı. Birlikte aynı liseyi, aynı üniversiteyi okudular. Gazi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra hayallerindeki meslek olan polislik için akademi sınavına girdiler. Sınavı başarıyla kazanıp, polis oldular. İkisi de Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görev yapıyordu. 15 Temmuz gecesi iki arkadaş evlerinde iken, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalandığı haberini alır almaz hiç düşünmeden oraya gittiler. Mühimmat almak için içeriye giren gözü pek Cennet ve Kübra, hainlerin attığı bomba ile şehit düştüler.

ÖMER HALİSDEMİR: Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan darbeci general Semih Terzi'yi alnından vuran astsubay Ömer Halisdemir, adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Kendisi de şehit düşen kahraman astsubayın memleketi Niğde'de heykeli dikildi, adı okullara verildi.