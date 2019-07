Zeynep Demirel: Hep ilk andaki heyecanı arasaydık ilişkimiz bu kadar uzun sürmezdi

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, 30 yaşına yeni kararlar, projelerle girdi. 18 yaşında tanıştığı, Belçika güzeli seçildikten sonra 21 yaşında büyük bir aşkla evlendiği Volkan Demirel için, ülkesini terkeden, burada kendine yeni bir yaşam kuran biri Zeynep Demirel. Dokuz yıllık evlilikleri boyunca, iki çocuk annesi olmanın yanı sıra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV bölümünü bitiren, çektiği belgeselle dört farklı yerden ödül kazanan çiçeği burnunda bir yönetmen. Kurduğu yapım şirketiyle bu kışa hızlı girmeye hazırlanan Zeynep Demirel, bir futbolcunun başarı hikayesini sinemalaştıracak. Bu hikayenin eşinin hikayesi olmadığının altını çizen Zeynep Demirel, 30'larında kendi işiyle ve projeleriyle epey gündem olacağa benziyor. Kim bilir belki de önümüzdeki yıllarda Volkan Demirel'den çok onu konuşuyor oluruz.

Zeynep Demirel'le hem yazı, hem de projelerini konuşmak için tatil yaptıkları Bodrum Yalıkavak'ta buluştuk. Artık ikinci bir ev gibi vakit geçirdikleri Arts Hotel'de samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Ayaklarımızı suya sokup harika fotoğraflar çektirdik. Bu sırada yakın arkadaşı Esra Erol'un bize desteğinin de altını çizmeden edemeyeceğim. Çok sıcak, samimi, aklı başında ve bir kadın olarak aşka, hayata dair fikirleri oturmuş biri Zeynep Demirel. İşte sohbetimiz:



- Çok yoğun ve yıpratıcı bir ligin ardından tatile çıktınız. İnsan böyle zor zamanlardan sonra hemen tatil moduna geçebiliyor mu?

- Sürekli çalışıyorlar ve sene içinde belirli tarihlerde tatile çıkabildikleri için gözlemlediğim kadarıyla tüm sporcularda o kısa tatil dönemini biran evvel başlatma ve hemen tatil moduna geçme durumu oluyor. Biz de Volkan'la birlikte tatile başladık ama onun tatili bitti sayılır. Açılışı Bodrum'dan yaptık, Göcek, Selimiye, Bozburun'u gezdik. Fethiye'de kaldık. Şimdi Bodrum'a döndük, geçen hafta Kos, Leros'a gittik. Her yıl aynı rotaları yapıyoruz.







- Tüm bu rotalar sizin için ne ifade ediyor?

- Çok güzel denizlerimiz var, ülkemiz sularında olmak çok rahatlatıcı, huzurlu. Bizden. Ama takıldığım noktalar da oluyor; Yunanistan'la bizim sularımız kıyaslanır ya... Neden biz de aynı değeri veremiyoruz diye üzülüyorum. Çok güzel bir koya gidiyoruz, inanılmaz bakir ve el değmemiş. Ama biri çıkmış oradaki kayalardan birine, üşenmemiş adını yazmış. Niye? El değmemiş bırakamıyoruz. Aynı denizin iki yakasıyız, aynı güzellikler... Bu durumun ülkelerin maddi durumuyla da ilgisi yok, biz çok güçlü bir ülkeyiz. Ama onlar sahip çıkıp, değer veriyor. Bizdeki güzellik onlardan bin kat daha iyi, kıymet bilmiyoruz. Her dönem en çok sevdiğim yer de değişiyor, Marmaris'i, Selimiye'yi çok seviyorum. Söğüt diye bir koya gittik, çok çok güzeldi.



- Nasıl bir tatil anlayışınız var aile olarak? Yalnızlığı mı, arkadaşlarınızla olmayı mı tercih edersiniz?

- Hep arkadaşlarımızla oluruz. Güvendiğimiz, sevdiğimiz ve değişmeyen bir arkadaş çevremiz var. Onlarla oluruz. Volkan çok gözönünde olan biri, tatilde daha içine kapanık ve saklı olmak istiyor. Zaten yaşantımız da o şekilde, göz önünde olmayı çok sevmiyoruz.



- Eşinin yoğun çalıştığı dönemde, ev hayatını ona göre mi şekillendiriyorsun?

- Bir taraf çok yoğun çalıştığı zaman, diğer taraf kendini bir şekilde ona adapte etmeye çalışıyor. Bizde de normalde durum böyle ama bu yıl benim için de çok yoğundu. Ben de çalışmaya başladım. Birbirimizi idare ettik.



- Profesyonel bir sporcunun eşi olmak ayrı bir iş mi?

- Değil. Olmamalı. Her meslek için geçerli bu durum. Eşlerden biri yoğun çalışıyor olabilir. Evde bir denge oturtmak gerekiyor. Ama sonuçta ben bir eşim. Yani Volkan sporcu diye onun yemesi, içmesi, düzeni benim işim değil, o kendi sorumluluğu. Evli olsak da bireysel hayatlarımız var. O zaten kendine dikkat etmeli. Profesyonel olduğu için bunu da kendi halletmeli. Bir düzeni var evimizin, idmana gitme, idmandan gelme saati belli.







- Bu sene çok zor bir seneydi Fenerbahçe için. Siz de eminim zor zamanlar geçirmişsinizdir. Kötü bir maçın ardından evde atmosfer nasıl olur?

- Akışında gelişiyor durum. Bazen oturur konuşuruz, bazen konuşmayız. Genel olarak ne olduğunu ikimiz konuşuruz. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuruz. Futbola ilgisi Volkan'dan dolayı başlamış biriyim. Zamanla sevdim futbolu, şimdi bile hâlâ mesafeliyim. Takip etmem, hangi takımda kim oynar bilmem, bizim takımdakileri zor öğreniyorum. Zamanla fanatik olmaya başladım. Bu yıl bizim için de çok üzücü ve gergindi. Aile hayatımıza da yansıdı yaşananlar ama Volkan genel olarak yansıtmaz eve yaşadıklarını.



KADINLARA DAİR BİR FİLM ÇEKECEĞİM, EN BÜYÜK HAYALİM O FİLMİN FESTİVALLERDE GÖSTERİLMESİ

- Eşinin aktif futbol hayatı bittiğinde planlarınız neler?

- Bilmiyorum, akışına bıraktık konuyu. Volkan'ın planları var ama biraz soluklanması lazım, çok yıpratıcı bir işte çalışıyor. O kaos, eleştiri ortamı beni çok geriyor.



- Kendinle ilgili hayallerin neler?

- Bir yapım şirketim var. Okul bittiğinde kurmuştum. Okuldan arkadaşlarımla birlikte çalışıyorum, yaşça küçükler ama bana çok şey katan insanlar. Bir projemiz var, bir futbolcunun başarı hikayesini anlatacağız. Ama bu Volkan'ın hayat hikayesi değil. Kurmaca bir öykü. Öykü bitti, senaryo aşamasına geçtik. Çalışmaya başlayacağız üzerinde. Yönetmen ve oyuncu görüşmelerimiz başlıyor. Bir sinema filmi olacak. Bunu ben çekmeyeceğim, benim başka hayallerim var. Biraz daha bağımsız sinemaya eğilimliyim. Öyle filmler izlemeyi severim. Avrupa sineması çok ilgimi çeker. Dardenne kardeşleri, Ken Loach ve Nuri Bilge Ceylan'ı çok severim. Amerikan sinemasına nazaran gerçek işler daha çok hoşuma gidiyor... Kadınlarla ilgili aklımda bir fikir var ve onu çekmek ve o film festivalleri gezsin istiyorum. Bitirme ödevi olarak çektiğim bir belgesel filmim var Elmacı isimli. O filmim, Londra ve Amerika'dan küçük festivaller dahil olmak üzere dört ödül aldı. Çok önemli festivaller değil ama ama bana göre çok önemli bu durum.



- 30'larında belki de Volkan'ı konuşmayı bırakıp, seni konuşacağız?

- Hayırlısı, inşallah. Güzel olur, neden olmasın.







KIZIM BENİM YAŞIMDA EVLENMEYE KALKSA KIYAMETİ KOPARIRIM

- Genç yaşta âşık olup, evlendin. Geriye dönüp bakınca çılgınlık gibi geliyor mu?

- Mantıksal çerçevede baktığımda çok saçma. Belçika'daki arkadaş çevrem son derece moderndi ve herkes bu kararımı duyunca şok geçirdi ve "Deli misin sen?" dediler. Kızım kalkıp böyle bir yaşta evleniyorum derse, kıyametleri koparırım. Ama duygusal çerçevede baktığımda, ben aşk evliliği yaptım. Evet çok küçüktüm. Ve âşık oldum, evlendim. Evlilik de aşk olmadan yürüyen bir şey değil. O zaman Volkan'a âşık olup evlenmeseydim, şu an hiç evlenemeyebilirdim. 30 yaşımdayım, bu yaşa kadar evlenmeseydim bir daha evlenmezdim. İnsan yaşı ilerlediği zaman aşka ve hayata karşı olan saf duygularını bir nebze yitiriyor, mantık devreye giriyor. O zaman ki saf duygularını kaybettiğin için kimseye bu kadar saf biçimde âşık olamıyorsun. Bu yaşta o duyguyu yaşamayacağımı düşündüğüm için evlenmezdim diyorum. O zaman planlayarak yaptığım bir şey değildi evliliğim ama iyi bir şey yaptığım sonucuna ulaşıyorum.



- 19 yaşında bir genç kadın, âşık olup, doğup büyüdüğü kültürü bırakıp Türkiye'ye gelince sudan çıkmış balık gibi olmaz mı?

- Kesinlikle oldum. Çok ağır bir dönemdi. Türkiye doğumluyum, ilkokulu Türkiye'de bitirdim ama kendimi anladığım, bildiğim dönemim Belçika'da geçti. Kültürü elbette biliyorum ama alışkın olmadığım bir arkadaş çevresi, sosyal yapı vardı ve bu beni rahatsız etti. Belçika insanı çok nettir, bir şeyi istemiyorsa istemiyordur. Kibarlık da yapmaz, düşündüğünü söyler. Senden hoşlanmıyorsa seninle arkadaşlık kurmaz.



- Basının ilgisi rahatsız etti mi o dönemde?

- Etti. Yapı olarak dikkat çekmeyi sevmem. İlgiyi sevmem. Kurduğum arkadaşlıkta da bunu sevmem. Bir insan bana ekstra iltifat eder, pohpohlarsa uzaklaşırım. O dönem daha zordu, şimdi normale döndü süreç.



KIZLARIMDAN SONRA DAHA FEMİNİST OLMAYA BAŞLADIM

- 30'lu yaşlara nasıl bir duyguyla girdin?

- Bir planım, programım, hayata karşı bir hırsım yok. Bu konuda hâlâ akıllanmadım. Oluruna ve akışına bırakıyorum. Yapmak istediğim şeyler var ve bunları yapmak için daha istekliyim. 30'lara böyle girdim ama hâlâ insanların körü körüne bir şeyi kafasına koyduğu andaki hırsı yok bende. Bence onun biraz olması lazım. Rahat, gelişi güzel, oluruna bırakmış vaziyette yaşıyorum.







- Görünüşün, neler yaptığın, cildine nasıl baktığınla ilgili çok soru aldığını biliyorum. Nedir bakış açın yeni dönem estetik anlayışına dair?

- Bana estetiğin var mı diye sorular soruldu... Bu konuyu kanalımda bu nedenle anlattım. Bir dönem bu konuda çok iftira atıldı. Bu duruma çok sinir olduğum dönemler oldu. 30 yaşıma geldim, estetik konusunda tavrım çok netti. Ama artık öyle değil, ufak tefek dokunuşlara karşı değilim, cerrahi müdahale hâlâ tabu. Ama kırışıklar için artık bir şeyler yapıyorum.



- İki kızın var, kız annesi olmak nasıl bir duygu?

- En başlarda erkek çocuk isterdim. Sonra ilk kızım Yade doğdu. Kafa yapım çok değişti. Yaşım ilerledikçe daha feminist olmaya başladım. Daha kadınları korur, kollar hale geldim. Sonra biri kızım daha oldu. İkinciyi Volkan erkek istiyordu. Kızımız oldu. Ben güçlü, ayakları üstünde duran kızlar yetiştireceğim. Çünkü ben de öyle biriyim. Ne kadar erken yaşta evlensem de, hep kendi hayatım vardı, kendi geleceğimin peşinden gittim, gidiyorum da. Kız annesi olmak muhteşem bir şey. Dünyayı kadınlar değiştirecek.



- Annelik seni değiştirdi mi?

- İlkinde daha az değiştirmişti ama ikinci de çok değiştirdi. Tüm çocuklar benim için değerli.



- Evliliğe ne oluyor çocuktan sonra?

- Evlilik çok başka bir şey oluyor. iki kişi arasındaki sevgi aşk ilişkisini geçiyor, tamamen aile oluyorsunuz. Evlendiğim ilk yıllara göre daha aile gibi hissediyorum bizi. Volkan artık benim ailemden bir parça. Eskiden ona bir eleştiri yapıldığında tahammül edebiliyordum. Ama çocuklardan sonra bambaşka bir hale geldi ilişkimiz ve ona yapılan bir eleştiriyi çok ters algılayabiliyorum. Tamamen ailemden bir parça artık. Bu ne olursa olsun değişmeyecek.



- Aşka ne oluyor peki?

- Aşk zaten süren bir şey değil; ister evli ol, ister olma! Aşk insani bir duygu bana göre, yani bir şeye üzülürsün, ağlarsın geçer. Acıkırsın, yersin geçer. Nefret edersin, o da geçer. Aşk da böyle. Belki böyle baktığım için evliliğimiz bu kadar uzun sürdü. İlişkimizde hep o heyecanı, aşık olduğun andaki hisleri arasaydık sürmezdi. Onu yaşadık ve bitti, çok güzeldi. Bu evlilikle alakalı bir durum değil. İkimiz de farklı insanlarla evli olsaydık da böyle olacaktı. Bu konuda Volkan'la aynı fikirdeyiz. Bir kadın olarak "Biraz daha şöyle mi olsa, böyle mi olsa, şunu mu yapsa?" diye duygu durumlarına giriyorum, yani arada bir esiyor bana... Ama sonra diyorum ki, "Esmesine gerek yok." Evlilik bir sınav ve çok zor bir şey. Ama evli olmasan ne yapacaksın? Bunun da bir sonu yok. Her birlikte olduğun kişiye bir süre sonra aşkın bitecek. Öyle bir zamandayız ki, her şey çok kısa sürüyor, arkadaşlık da, ilişki de. Hiçbir şeyin sürdürülebilirliği yok. Sürekli başka bir erkekle olmak, sürekli orada burada olmak değil lüks olan. Elinde bir kıymet var, bunu beslemek önemli olan, bunu korumak. Zor olan bu!



DÖRT YIL SIRADAN BİR ÖĞRENCİ GİBİ OKULA GİDİP GELDİM

- 10 yılda iki çocuk yapıp, üniversite bitirdin.... Vay...

- Boş oturamıyorum evde. Belçika'da yarışmaya girdiğimde lise son sınıftaydım, Türkiye'de denklik sıkıntısı yaşadım. Türkiye'de liseyi dışardan bitirmek zorunda kaldım ve üniversite sınavına girdim. İstanbul Bilgi Üniversitesi TV-Sinema bölümünü kazandım. Evliyim, çoluğum çocuğum var, bana bir ayrıcalık gösterin diye bir durumum olmadı. Bildiğiniz öğrenciydim.



- İstesen kamera önünde yer alabilecekken, neden arkada olmayı tercih ettin?

- Yönetmen gözüyle baktığımda, bir oyuncunun "Onu yapmam, bunu yapmam" demesinden haz etmezdim. Ben de doğal olarak her şeyi yapamam. Ve bu bir yetenek meselesi, gözönünde olmayı sevmek de gerekiyor. Her şey güzellikle çözümlenemiyor yani. İyi oyuncu olmak başka bir şey.



- YouTube kanalın var ama şu sıralar pek aktif değil...

- O kanalın şöyle bir faydası oldu, insanlarda ünlülere, futbolcu eşlerine dair ister istemez bir önyargı oluyor, bundan çok rahatsızım. Çok bambaşka, çok farklı bir hayat yaşıyormuşuz gibi algılanıyor. Kabul, bu önyargıya neden olacak şekilde farklı yaşayan insanlar da var. Ama ben çok düz, kendi halinde yaşayan biriyim. Bunu gösterme şansım oldu bu kanal sayesinde.

