Arabeskin ordinaryüsüne saygı duruşu

Onun için 'arabeskin ordinaryüsü' diyorlar... Haklılar. Türkiye'de 40 yıldır İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay gibi arabesk fenomenlerinin ve daha yüzlerce ismin söylediği, marş geline gelen şarkılarda onun besteci, yapımcı ve aranjör olarak imzası var. Burhan Bayar'dan bahsediyoruz elbette... Tek kişilik dev müzik markası. Türkiye'nin alanında benzersiz grubu İstanbul Arabesque Project, besteci Burhan Bayar ve söz yazarı Şakir Askan'ın elinden çıkma, Müslüm Gürses'le özdeşleşen şarkılardan oluşan bir albüm yaptı. Albüm Burhan Bayar ve Şakir Askan'a bir saygı duruşu aslında... Bayar'ın bestelerini saymaya kalksak sayfalar yetmez... Biz diyelim yüzlerce, siz deyin bini çoktan geçmiştir. İbrahim Tatlıses'in Gülüm Benim'i, Mavi Mavi'si mesela... Müslüm Gürses'in Seni Kalbime Gömdüm'ü, Kaç Kadeh Kırıldı'sı, Hasret Rüzgarları... Ve daha niceleri. Kitlelerin gönlüne taht kurmuş şarkılar hepsi. Hatta rock'tan popa bugünün gençlerinin keşfedip yeniden söylediği şarkılar. Zamansız, mekansız eserler... İstanbul Arabesque Project'in albümünün adı yine bir Burhan Bayar klasiği olan Sende Kalmış... Dedik ya bu albümde sadece Bayar-Askan ikilisinin elinden çıkma Müslüm şarkıları var. Aslında hem Bayar'a hem Askan'a, hem de Müslüm Gürses'e adanmış bu albüm. Grubun kurucusu davulcu Barbaros Akbulut, albüm sürecini şöyle özetliyor: "Müslüm Gürses'in Küskünüm'ü başucu albümlerimizden biri. Bu albümdeki şarkıları yorumlamayı çok istiyorduk. Uzun seneler sonrasında abi-kardeş olduğumuz Burhan Bayar ve Şakir Askan'a bu konuyu açtık. Her türlü arkamızda olduklarını söylediler. Bu bizim en büyük hayalimizdi. Ve eser seçimlerine başladık. Abilerimizle yaptığımız fikir alışverişleri sonunda albümde yer alacak eserleri belirledik. Aslına bakarsanız bu albüme çalışırken, 'Müslüm Gürses'ten nemalanmaya çalışıyorlar' denmesinden de korktuk. Fakat sanıyoruz Istanbul Arabesque Project'i takip edenler samimiyetimizi anlayacaklardır. Ve bunda Burhan Bayar'ın ve Şakir Askan'ın büyük desteği var. Onların haklarını ödeyemeyiz. Büyük babalık yaptılar, eserleri verdiler, Burhan Abi yapımcımız oldu. Her safhada yanımızda oldu, yol gösterdi... Ve kuruluşumuzdan beri en büyük hayalimize bu büyük müzik adamları ve Bayar Müzik sayesinde ulaştık. Umarız mahcup olmayız."

KAYAHAN'A MERCEDES ALDIM

Ve Burhan Bayar... Kendisi Adanalı. Müslüm Gürses'in çocukluk arkadaşı. "İstanbul Arabesque Project samimi ve arabeske gerçekten gönül vermiş bir grup" diyor. Albüm içine sinmiş. Peki bugüne kadar sayısız arabesk hiti çıkarmış büyük ustanın sırrı ne? Şöyle anlatıyor: "Biz günde beş vakit ezan dinleyen bir milletiz. Kulağımızda buraya ait sesler, makamlar yerleşiyor. Müzik kainatın bize hediye ettiği ses zerrecikleri. Bu işin sırrı müziği sevmek. Ben Adana'da paslı bir kavalla başladım müziğe. Sonra yan flüt çalmaya başladım. Yıllar yıllar geçti. İstanbul'a geldim. Aranjörlük yaptım. Müslüm Gürses'e kimse albüm yapmak istemezken onun için şirket kurup albüm çıkarttım. Müthiş bir insandı. Şarkılarını gelir bir kerede okur, sonra stüdyoda saatlerce otururdu. Sohbet ederdik... Şarkıyı bir kere duyması yeterdi söylemesi için." Burhan Bayar'ın söz yazarı Şakir Askan'la olan müzikal uyumu da müthiş. Yine kendisi anlatıyor: "Hiç unutmam aklımda İbrahim Tatlıses'in sonradan meşhur edeceği Gülüm Benim'in melodileri dolaşıyor. Şakir'i arayıp 'Hem neşeli hem de içinde hüzün barındıran bir söz yazar mısın?' dedim. Güldü ve 'O nasıl bir formüldür, nasıl olacak abi' dedi. Ve ortaya Gülüm Benim çıktı mesela..." Bayar'ın unutamadığı anılardan biri de, Kayahan'ın meşhur şarkısı Seni Versinler Ellere'yi İbrahim Tatlıses'e yorumlatma macerası: "Kayahan'ın albümü çıkalı bir ay olmuş. Bu şarkının İbrahim Tatlıses'e müthiş uyacağını tahmin ettim. Kayahan da komşumdu. Gittim kendisine, 'Bu şarkıyı Tatlıses de yorumlasın' dedim. Önce sıcak bakmadı Kayahan. Sonra şakayla karışık 'Bir Mercedes al, olur' dedi. Şarkıyı verdi. Sonra bir gün kapısının önüne bir Mercedes'le geldim, aradım. 'Kayahan camdan bak' dedim... Çok şaşırdı tabii. Şarkı da Tatlıses'le müthiş yerlere geldi..."