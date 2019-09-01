Aşk üçgeninden milyarlık moda devine

"Bu yılın yükselen markası hangisi?" sorusuna hepimiz tek bir ağızdan "Bottega Veneta" deriz eminim... İnce bantlı ayakkabıları, kare burun trendini geri getirmesi, iddialı çanta koleksiyonu, muhteşem sonbahar-kış sezonu reklam çekimi ile bu sezon hepimiz Bottega Venata mağazalarının yolunu tutacağız ya da en azından ünlü modaevinin tarzından esin alan tasarımlara yöneleceğiz. 1966'da İtalya'nın Vicenza şehrinde kurulan modaevi 1990'lı yıllardan bu yana Fransız lüks tüketim devi Kering bünyesinde. Ancak markaya bizim bildiğimiz cool ruhu 17 yıl boyunca kreatif direktör koltuğunda oturan Tomas Maier vermişti. Geçtiğimiz yaz markanın kreatif direktörlük koltuğuna uzun yıllar Fransız modaevi Celine'in başında bulunan Daniel Lee'nin oturmasıyla ise marka tam anlamıyla şaha kalktı... Ya da şöyle diyelim Lee, bir kez daha muhteşem tasarım anlayışıyla dünyanın dört bir yanında bulunan kadınları peşinde koşturmayı başardı. "İki sene önce Celine tasarımları peşinde koşarken ne oldu da gönlümü Bottega Veneta'ya kaptırdım?" diye soruyorsanız içten içe söylememiz gerekir ki gönlünüzü çalan Daniel Lee aslında.

150 MİLYON DOLARA ELDEN ÇIKTI

Neyse gelelim esas konumuza... Hiç merak ettiniz mi İtalyancada 'Venedikli Dükkan' anlamına gelen Bottega Veneta'nın hikayesini? Dediğimiz gibi marka Vicenza şehrinde kuruldu. Markanın kurucularıysa Michele Taddei ve Renzo Zengiaro'ydu. Taddei o sıralar güzeller güzeli Laura (Braggion) ile evliydi. İki ortağın tek amacı İtalyan işi kaliteli deri işçiliğini yeniden dünyaya yaymaktı. Ancak işler onların istediği gibi gitmedi. Önce firmanın kurucularından Zengiaro şirketi bıraktı. Ve en sonunda Michele Taddei de koltuğundan ayrılmak zorunda kaldı. Ve şirketi İtalyanın lüks deri üreticilerinden hâlâ kendi ismiyle lüks tüketim firması bulunan Vittorio Moltedo satın aldı. Ve karısı Laura Moltedo ile yönetmeye başladı. "Aynı hikayede iki Laura ismi fazla..." dediğinizi duyar gibiyim... Evet tahminler doğru şirketin ilk kurucusunun da sonradan geliştirip Kering grubuna satan lüks patronunun da karısı aynı Laura... Bu büyük aşk ve şirket el değiştirme hikayesi o döneme damga vurmuş İtalya'da. Yeterli derecede başarılı ve hırslı görmediği ilk kocasını boşayan Laura Moltedo, kuruluşundan itibaren yer aldığı Bottega Veneta'nın tek sahibi olmuş ikinci eşi sayesinde. Çünkü zaten kendi üretim atölyeleri ve mağazaları bulunan Vittorio Moltedo için Bottega Veneta çok da kıymetli değilmiş... Ve şirketin patroniçesi Laura Moltedo tüm hırsına rağmen çok da başarılı olamamış. Dev logolarla süslenen, el işçiliğini kullanmayan firma zarar etmeye başlamış. Ve firma Kering grubu tarafından 156 milyon dolara satın alınmış. Yani üçlü aşk ilişkisinin sonunda Bottega Veneta zarar içinde, neredeyse sadece borçlardan kurtulmak için elden çıkartılmış. Ve yıllar geçmiş bu hikayenin üzerinden. Bugün Bottega Veneta 2019- 2020 sonbahar-kış sezonun en popüler markası. İki yıldır gelirleriyse 1 milyar 165 milyon doların üzerinde... Yani aşk çok yaramamış bu güzel markaya...





El işçiliği kıymetli

Bottega Veneta'nın en kıymetli özelliklerinden biri deri işçiliği tabii ki. Deri örgülerin tamamlanması ve bir çanta haline dönüşmesi için bir zanaatkar neredeyse iki gün çalışıyor. Ve bu amaçla marka bu el işçiliğinin devam edebilmesi için ustalarının İtalyan zanaat liselerinde özel dersler vermesini sağlıyor. Üniversitelerde İtalyan deri işçiliği üzerine yapılan çalışmalara fon sağlıyor. Marka kendi DNA'sını oluşturan özel örgü tekniğinin devam etmesi için her türlü çalışmayı yapıyor.



İçinde yaşayacağınız kıyafetler

Modanın gelip geçici tavrına her tasarımcı kendi yöntemiyle bir şekilde tepki veriyor. Tasarladığı koleksiyonların da olabildiğince uzun ömürlü olması için çaba harcıyor. Bu isimlerden biri de 32 yaşındaki tasarımcı Daniel Lee... Central Saint Martins mezunu olan Lee, Bottega Veneta'daki görevinden önce Celine'in hazır giyim koleksiyonunu hazırlıyordu. Onun zamanında aldığınız hiçbir Celine parçayı atmak istememenizin nedeni de tam olarak bu... Bottega Veneta için hazırladığı ilk koleksiyonda İtalyan rönesansından ilham aldığını söyleyen Lee, "Dekolte kadının en rahat ve kolaylıkla taşıdığı kesim. Yaşı kaç olursa olsun o hafif dekolte kadına bambaşka bir güven veriyor" diyor. Tüm yapmak istediği de zamansız parçalarla, kadına kendini güvende hissetirmek. "Satın aldığınız şeylerin tamamen size ait olduğunu hissetmenizi istiyorum. İçinde yaşamak isteyeceğiniz kıyafetler tasarlamak istiyorum" diye iddiasını ortaya koyuyor.