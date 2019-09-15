Çocuklara özel YouTuber okulu

Birçoğu daha altı yaşında. En büyükleri ise 10. Ama boyları ve yaşları sizi aldatmasın. Hepsinin hedefi büyük. Milyonlara ulaşmak istiyorlar. İnternetin yeni yıldızı olmanın peşindeler. Onların dilinden konuşmak gerekirse influencer olacaklar. YouTuber olma hayali kuran çocukların sayısı her geçen gün artıyor. Haksız sayılmazlar. Ellerinden düşürmedikleri akıllı telefon ya da tabletlerde artık kendi yaşıtlarını izliyorlar. Geçen yıl örneğin YouTube'da en çok kazanan kişi 22 milyon dolar ile yedi yaşındaki Ryan Kaji oldu. Ya da videolarında oyuncakları tanıtan ve iki ayrı kanalında 30 milyon abonesi olan altı yaşındaki Güney Koreli Boram, 8 milyon dolara ev satın aldı. Yeni Ryan veya Boram olmak isteyen çocuklar için Hollywood'daki bir ilkokul içerisinde Star Education isimli bir merkez açıldı. Yaşları altı ile 10 arasında değişen çocuklar, yaz boyunca bu merkezde YouTuber olmayı öğrendi. Okulun aksine sabahları koşar adım merkeze giden çocuklar, soluğu hemen kendileri için ayrılan kameraların başında aldı. Her biri özel eğitmeni ile "Merhabaaa arkadaşlar! Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni oyuncakları göstereceğim" şeklindeki kalıplaşmış açılış cümlesini doğru vurgulamayı öğrendi.

BEŞ YILLIK TECRÜBESİ VAR

İngiliz Guardian gazetesinin ziyaret ettiği Star Education merkezinde YouTuber olma eğitimi alan çocuklar, "YouTube üzerinden yeteneklerimi sergilediğime ve bunu herkese gösterdiğime inanıyorum. Video çekerken çok mutlu oluyorum" diyerek yaptıkları işten ne denli keyif aldıklarını söylüyor. YouTuber kampında eğitmen olan Alex Rossi "Aslında hem çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyoruz, hem de yaratıcı olmalarını öğretiyoruz. Ayrıca teknolojiyi de doğru kullanmayı erken yaşta öğreniyorlar" diyor. Kampta eğitim gören çocuklardan Raven "10 yaşımdayım. Ama beş yıldır YouTuber'ım" sözleriyle aslında kutulardan oyuncak çıkarma konusunda artık bir emektar olduğunu belli ediyor.

TÜRKİYE'DE DE ÇOĞALIYOR

Aslında YouTube yönetiminin kendisi bile 13 yaşından küçük çocukların kanal açmasının uygun olmadığını söylüyor. Ancak bu uyarı gerçek hayata yansımıyor. Dakikada 500 saatlik videonun yüklendiği YouTube artık çocuklar için uzaydan bile daha önemli hale geldi. LEGO firması tarafından İngiltere, ABD ve Çin'de yaşları sekiz ile 12 arasında değişen çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmaya katılanların büyük kısmı astronot olmak yerine YouTuber olmayı tercih ettiklerini belirtti. Türkiye'de de durumun farklı olmadığını en yakından bilenlerdenim. İki buçuk yaşındaki oğlumun izlediği kanalların hepsi dört ila altı yaşındaki çocuklara ait. FatihSelim Tube isimli kanalın örneğin 1.7 milyon abonesi var. Ya da daha çok çevremdeki kız çocuklarının takip ettiği kanallar var. 3 milyon abonesi olan Prenses Elif kanalı, 5 buçuk milyondan fazla abonesi olan Oyuncak Oynuyorum kanalı gibi...

KENDİ İLETİŞİM AĞLARI VAR

Altı yaşından büyük çocukların takip ettiği kanallar ise çok daha farklı oluyor. Bunu da sekiz yaşındaki büyük oğlumdan biliyorum. Oyun tutkunu çocukların kendi aralarında da ilginç bir iletişim ağı var. Tatilde veya bir restoranda telefonla oyun oynayan çocuklar hemen yan yana gelip, konuşmaya, geldikleri seviyeleri yorumlamaya, varsa YouTube kanallarına birbirlerini davet etmeye ya da en iyi videonun nasıl çekileceği konusunda birbirlerine tavsiyeler vermeye başlıyorlar. Altı yaş ve üzerindeki çocukların da artık en büyük hayallerinin iyi bir e-sporcu yani bilgisayar oyuncusu olmak diyebiliriz. Tıpkı yurt dışında olduğu gibi Türkiye'deki çocuk YouTuber'ların videolarını anneleri ya da babaları çekiyor. Ebeveynler basit bir içerik, renkli oyuncaklar ve ilginç mekanlar ile çok ciddi paralar kazanıyor. Çocuklarının da videolarda eğlendiklerini savunuyorlar. Bu noktada alınan bazı tedbirler oluyor. Çocuğa yönelik olumsuz bir tepkiyi engellemek için ilk iş yorumlar kapatılıyor. Uzmanlar ise çocuk YouTuber'lar konusunda çok daha temkinli konuşuyor. Çocukların eğlence dünyasındaki haklarını savunan BizParents'ın kurucusu olan Anne Henry, "YouTube aslında Hollywood'un çöplüğü gibi. Anne babalar, kesinlikle YouTube'un çocukları için güvenli bir yer olduğunu düşünmesin" diyor.