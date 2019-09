Kalbinizle yaptığınız her şey size geri döner

BUGÜN NELER OLDU

Farkında mısınız kaç zamandır bir Fekeli olayıdır gidiyor. Perşembe günleri atv'de Bir Zamanlar Çukurova yayımlanıyor ve dizinin takipçileri Fekeli ile yatıp Fekeli ile kalkıyor... Dizi biter bitmez hemen sahneleri paylaşılıyor, diyalogları özlü söz gibi kullanılmaya başlıyor... Kerem Alışık'ın oynadığı Ali Rahmet Fekeli'nin en başında böyle bir rol modeli, fenomen olacağı tahmin ediliyor muydu, bilemiyorum ama bildiğim Alışık'ın bu rolde oyunculuğunun zirvesinde olduğu... Açıkçası Kerem Alışık'ı genel olarak hep ailesiyle ilişkilendirdik. O, Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu, Attila İlhan'ın yeğeni oldu bizim için. Alışık bu durumu hep saygıyla karşıladı, hatta ailenin yarattığı mirası gelecek kuşaklara aktardı ama bütün bunların yanı sıra kendi hikayesini de yazmayı başardı. Fakat genel olarak biz onun hikayesini ne kadar dinledik onu bilemiyorum. İşte Fekeli onun kendi hikayesini ne kadar güçlü yazdığının bir göstergesi. Kerem Alışık öyle bir oynuyor ki ona dair bütün algıları yıkıp geçiyor. Sanatçı sadece ve sadece bizim için artık oyunculuğuyla var oluyor. İşte bunu konuşmak için Kerem Alışık ile bir araya geldik. Namlı bir ailede büyümek, yıllarca o ailenin mirasını taşımak için uğraşmak ve bir yandan da kendi hikayesini yazmak. Kolay değil. Üstelik onun hikayesinin içinde sadece oyunculuk yok, şiir var, tiyatro var, akademi var... 'Yenetekli Bay Kerem' desem yeridir diyerek başladık sohbete sonrası aktı gitti...- Çehov'un Vanya Dayı'sında Sonya'nın dediği gibi "Yaşayacağız Vanya Dayı yaşayacağız. Bizi çalışmak kurtarır" Ben hep buna inandım. Çalışmak benim soluğum. Çalışmak ile yol arkadaşıyız. İkimiz de mutluluğun bir barış değil, bir yolculuktan ibaret olduğunu iyi biliyoruz. Zaten benim yaşamaktan anladığım üretmek, çalışmak ve yorulmak... Hayata dışardan da içerden de bu şekilde bakıyor, böyle görüyorum. Ama şunun da bilincindeyim, ne kadar çalışırsak çalışalım, söylenmemiş cümlelerimiz, tamamlanmamış eylemlerimiz olacak... Attila İlhan diyor ya "Ne kadar azdır yaşadığımızdan, yaşadığımızı sandığımız." Söylediklerimizle değil, söyleyemediklerimizle varız.- Ben çalışmayı, sevmeyi, sabretmeyi, direnmeyi cesaret etmeyi ve bilmeyi meslek edinmişim. İnsanın yüreği neyi meslek edinirse, bedeni ve aklı da ona hizmet ediyor. Ben de yüreğimin inkar etmediği yere aitim... Ve benim kılavuzum da, yol haritam da bu duygular. Biraz mahcubum, biraz çekingen, utangaç, vicdanlı, samimi, dürüst az kalsın unutuyordum... Bir de yalnız... Gerçi artık yalnız bile değilim, biriktirdiğim bütün mutluluklarımı harcadım. Kendini hüzne ve efkara biraz severek, isteyerek bırakan cinstenim... Ve çocuğum hâlâ. İnsan, annesi, babası ölünce anlıyor içindeki çocuğun hiç ölmeyeceğini ve anladıkça kahroluyor bunu anlamakta neden bu kadar geciktiğini...- İnsanın hayata karşı ödevi yaşamaktır ama böyle topluma mal olmuş bir ailenin içinde sağlam kalmayı başarmak ve kendini kanıtlamak iki defa yaşamak demektir. Hemen her dönemde sanki ateşten bir buluttum, mısra mısra her bahçeden kovuldum... Ama bu aileye ait olmanın zorluğunu, gene bu aileden öğrendiklerimle kolaya çevirmeye çalıştım. Felsefem şuydu, tıpkı Mevlana'nın söylediği gibi "Direnmek yaşamaktır" ve savaşmayı, direnmeyi, mücadele etmeyi bana ailem öğretti.- Şöyle bir örnek vereyim çocukken bile okulda iyi not aldığımda "E tabii Sadri Alışık'la Çolpan İlhan'ın oğlu, onun için iyi not veriyorlar" deniyordu. Sizi seviyor diye düşündüğünüz insanların bile, işin içine meslek girince başkalaştığına tanık oldum. Gerçi hayatın içinde de aynı şeyler yok mu? Küçükken bize "Yerde ekmek bulunca yükseğe koy kuşlar yesin" derlerdi. Biz sevdiklerimizi hep yükseğe koyduk, acaba kuşlar mı yedi? İnsanın, insanları, insan kalbiyle sevmesi lazım. Ben öyle yapmaya çalıştım.- Oyunculuğa babamın vefatından sonra başlamam, beni hep sanatın içinde görmek isteyen babama birkaç mısra bırakamamam, onun kalbine sanatımla dokunamamam, sanatsal uğraşlarımı hiç bilememesi, hiç tanık olamaması, sinemde hiç kapanmayan bir yaradır. Ama ailemin gölgesinin kendi gölgem olmadığı bilinciyle çabamı, emeğimi, gayretimi kaderimin emrine vermeye uğraştım. Kaderimi onların biçimlendireceğini biliyordum. Ailemin bana söylediği hep şuydu: İşini elinle değil canınla yap. Mesleğimi canımla yapıyorum. Mevlana'nın dediği gibi "Kalbinizle canınızla yaptığınız her şey size geri döner" Sizin sorunuzda bahsettiğiniz katkı sunmak, sanırım buradan kaynaklanıyor ve bu durumun kamuoyu tarafından takdir edilmesi ve görülmesi aldığım en güzel ödül...- Ben Ali Rahmet Fekeli'yi kendi kalbime sığdıramayacak kadar severek oynuyorum. Zor karakterler oynamayı seviyorum. Karaktere boyut katmanın, katmanlı oynamaya çalışmanın peşine düşmenin ve yaratıcılığı sonuna kadar kullanmanın marifetidir Ali Rahmet Fekeli'ye olan övgü ve beğeni. Yani siz oynarken karakterinizi sever, karakterinize inanırsanız, onu tüm hücrelerinizle yaşarsanız, izleyici de onu sever ve inanır. İzleyici sağduyu sahibidir. Ve karakterdeki sahiciliği hemen fark eder. Bu duygunun izleyiciye geçmiş olması da bir oyuncunun alabileceği en büyük hediyedir. Ama, yapımcılarımız Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, senaristimiz Yıldız Tunç'un, yönetmenimiz Murat Saraçoğlu'nun ve oyuncu arkadaşlarımın hakkını da teslim etmem lazım.- Her zaman evde ve ailemin içinde huzur buldum, şimdi de buna değişik bir cevabım yok ama değişen bir şey var... Artık ben kaldığım yere ev değil barınak diyorum. Çünkü evleri yuva yapan kokusunu veren içindeki aile sıcaklığı. Herkes bir gün gidiyor, insan kendine kalıyor ya ben de kendime kaldım. Kendi kendimin peşini bıraktım artık. Bir kere kafamı dinleyeyim dedim, onun da binlerce derdi varmış... Anlatmaya başlayınca ondan da vazgeçtim. O günden sonra kafamı da dinlemiyorum... Ne mutlu bana ki, kardeşim yanımda (yani oğlum). Ayrıca her sabah yağmur çamur demeden yaptığım yürüyüş ve koşular benim en huzurlu olduğum zaman dilimleri... Formumu da bu zamanlar içinde hayallerimin peşinden koşarak koruyorum. - "O güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler" der Yaşar Kemal. O güzel insanları özleyince ne yapıyorsunuz? - İnsanın kalbine yıldırım kaç kere düşer. Kalbime düşen özlem sayısı çok fazla. Özlem duygusuna çare yok. Özlemek garip bir duygu ölüyorum zannediyorsun ama ölmüyorsun. Özlemek ölmekten sadece iki harf fazla...- Esaretin Bedeli'nde Red karakteri ile de seyircinin karşısındayım. Hem oyuncu olarak hem genel sanat yönetmeni olarak tiyatroya karşı her yüreğin taşıyamayacağı ağır sorumluluğumuz var, sevgimiz var, her omuzun kaldıramayacağı büyük umutlarımız var. Nazım diyor ya "İnsan denizin olmadığı yerde martı olmalı umut adına..." İşte hep o umudu korumak için çalışıyoruz... Tiyatro bizim nefesimiz, tiyatro sanatına hizmet etmeyi, ana baba mirası görmenin dışında bir vazife sayıyoruz. Onun için de zor olan şeyler kıymetlidir mantığıyla dünya prömiyerini yapmış ama Türkiye'de ilk defa oynanacak kült eserleri sahneleme cesaretini gösteriyoruz.- Sadri Alışık Kültür Merkezi gerek akademisi, gerek konservatuvarı ile sadece eğitim veren bir yer değil, aynı zamanda bir felsefe bizim için. Oyunculuğu meslek olarak seçecek gençler için alanlar açmak ve onları kültüre sanata kazandırmak, gelişimlerine katkıda bulunmak önemli bir sorumluluğumuz. Gençlikten çok umutluyum. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde bu istekte, bu felsefede olan bir sürü gence tanıklık ediyorum. Herkes oyuncu olacak diye bir şey yok şüphesiz. Ama düşünen, soru soran, merak eden gençliğe toplumumuzun ihtiyacı var. Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi olması için gençlerin bireyleşme sürecini yaşaması, merak etmesi ve soru sorabilmesi gerekir. Okuyan insan düş kurar. Düş kuran düşünür, düşünen insan soru sorar. Soru soran ise birey olur. Didem Madak'ın dediği gibi "Cevap verenlerle değil, soru soranlarla ilgilenin"... Gençler baktığı pencereleri temiz tutmalıdır. Eğer, pencereleri kirliyse bütün çiçekler çamur gözükür onlara. Biz de bu farkındalığa aracılık ediyor, iki yıllık tam burslu konservatuvarımız ve akademimizle onlara hizmet etmek için çabalıyoruz