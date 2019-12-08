Naim filminin Hatice’si Selen Öztürk… ‘Biz insanca yaşamak için atılan bir çığlığın parçası olduk’

Çocukken ekran başında nefesimizi tutarak izlediğimiz bir sporcu olarak hatırlıyorum Naim Süleymanoğlu'nu. Kendi ağırlığının üç katını kaldırmadan önce saçlarını üflediği o an hâlâ gözümün önünde... Süleymanoğlu, kazandığı altın madalyalarla ve kırdığı dünya rekorlarıyla Türk spor tarihine damga vuran bir sporcuydu benim için. Aslında o bir buçuk metrelik adamın film gibi bir hayatı olduğunu pek bilmiyordum. Verdiği özgürlük mücadelesiyle sadece spor tarihinin değil Türk halkının gönüllerinin de şampiyonu olan namıdiğer Cep Herkülü'nün büyük bir yüreğe sahip olduğunu, ailesi ve doğduğu Bulgaristan'daki soydaşları için neleri göze aldığını Naim filmini izledikten sonra öğrendim. Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı, senaryosunu Barış Pirhasan'ın yazdığı Naim filmi; 50 yıllık kısa yaşamına gururla anılacak onca başarı bırakan Süleymanoğlu'nun sıra dışı hikâyesini anlatıyor. Bulgaristan'ın Mestanlı kasabasında doğan, 10 yaşında haltere başlayan 16 yaşında altın madalya kazanan ve 1984'te Türk azınlıklarına uygulanan asimile politikası sebebiyle doğduğu topraklardan dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın girişimleriyle Türkiye'ye kaçırılan Naum Shalamanov'un hikâyesi izleyiciyi gözyaşlarına boğuyor. Filmin bu kadar etkileyici olmasında Naim'i oynayan Hayat Van Eyk ile film boyunca gözündeki yaşlar dinmeyen Selen Öztürk'ün performanslarının payı büyük. "Naim çocukluğumuzun kahramanıydı" diyen Öztürk, role nasıl hazırlandığını, Bulgaristan'da neler yaşadığını ve Naim'in hayat hikâyesinin kendisini nasıl etkilediğini anlattı.