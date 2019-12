Yıldız Savaşları’nın ‘en’leri

1977'de, "Uzun zaman önce çok çok uzak bir galakside" cümlesiyle başlayan macera cümlesiyle başlayan ve 42 yıl süren Star Wars efsanesi bu hafta vizyona giren Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi ile sona eriyor. 42 yılda, üç üçlemeden oluşan dokuz filmlik seri sinema tarihinin en özel serilerinden olmayı başardı. Bu üçlemelerin dışında yan hikayelerin anlatıldığı film ve dizilerle, oyunları ve animasyonlarıyla Star Wars, ucu bucağı olmayan bir evrene dönüştü. Bu efsanenin yaratıcısı George Lucas'ın bile hakim olamadığı bir evrene hem de... Biz de efsane biterken "Güç bizimle olsun" dedik Star Wars'ın 'en'lerini seçelim istedik. Yedi kişiden oluşan sinema yazarları jürisi, SABAH Pazar için dokuz filmlik galaktik evrene yıllar sonra tekrar yolculuk yaptı. Bütün filmleri inceledi ve Star Wars efsanesiyle ilgili sordularımızı yanıtladı. Sonuçlar gösteriyor ki, ilk üçleme ve bu üçlemenin filmlerindeki karakterler hâlâ gözde.



KARANLIK TARAFIN EN İYİ SAVAŞÇISI:

Jürimizin kararı oy birliği ile Star Wars efsanesiyle özdeşleşen Darth Vader oldu. Şaşırdık mı hayır!





İNSAN TÜRÜ DIŞINDAKİ EN SEVİMLİ KARAKTER:

Han Solo'nun sadık yardımcısı, satranç ustası Chewbacca oy birliği ile bu kategorinin birincisi.



EN BAŞINA BUYRUK KARAKTER:

Bu konuda çok şey söylemeye gerek yok galiba. Tabii ki Han Solo.

EN İYİ DROİD:

Star Wars deyince kahramanlar, jedi'ylar, sith'ler, türlü türlü yaratıklarla birlikte droidler de akla gelir. Jürimizin kararı asilerin her daim zor gün dostu R2D3 yönünde. Ama R2D3, C-3PO'suz düşünebilir mi? Elbette hayır!



EN İYİ FİLM:

İlk üçlemenin ikinci filmi olan 1980 yapımı, Yıldız Savaşları: İmparator/Star Wars: Episode V-The Empire Strikes Back oy birliği ile serinin en iyi filmi seçildi. Tüm seri düşünüldüğünde her zaman ayrı bir yeri olan bu filmin en iyi seçilmesi pek şaşırtıcı değil. Star Wars dünyasında aşılamayan bir film olarak biliniyor.



EN SARSICI

AN: Luke'un Darth Vader'ın oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşmesi açık ara dokuz filmlik serinin en sarsıcı anı seçildi. Ki zaten bu gerçek de bütün serinin ana dinamiğini oluşturuyor.



EN İYİ IŞIN KILICI DÜELLOSU:

Malum her filmde bir ışın kılıcı düellosu çıkıyor karşımıza. Peki en iyisi hangisi? Jürimizin en zorlandığı kategori bu oldu. Darth Vader ile Luke Skywalker'ın İmparator filmindeki düellosu, kıl payı birinci çıksa da Dart Vader ile Obi-Wan Kenobi'nin Yeni Bir Umut'taki ve Luke Skywalker ile Obi-Wan Kenobi'nin Sith'in İntikamı'ndaki düelloları da öne çıkan mücadelelerdi.





AYDINLIK TARAFIN EN İYİ SAVAŞÇISI:

Master Yoda, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, Han Solo, Qui-Gon Jinn, Rey ve daha niceleri arasından jürimiz oy çokluğu ile Obi-Wan Kenobi'yi seçti. Fakat Luke Skywalker'cılar da az değildi.





EN İYİ ÜÇLEME:

25 Mayıs 1977'de Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut filmiyle başlayan macera 2019'a kadar sürdü. Yan hikayeleri saymazsak 42 yılda üç üçleme ortaya çıktı. Ama her zaman Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut, Yıldız Savaşları: İmparator, Yıldız Savaşları: Jedi'ın Dönüşü filmlerinden oluşan ilk üçleme gözde oldu. Jürimizin oy birliğiyle verdiği bu karar da bunun yansıması zaten.



MEĞER GÜÇ BİZİMLE DEĞİL ASİLZADELERLEYMİŞ



Not: Dikkat bu yazı filmin içeriği ile ilgili bilgi içermektedir.



İki yıl önce Star Wars: Son Jedi filminin eleştiri yazısını "Son filmi J.J. Abrams çekmesin!" diye yazmıştım. Sebebi de J. J. Abrams'ın, efsanenin iyi bir hayranı olmasına rağmen şapkadan tavşan çıkaramamasıydı. Hollywood ellerinde temennim karşılık bulmadı! Ama son film Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'ni izleyince yönetmenin de nihayet bu evrenin dinamiklerini anlamaya başladığını gördüm. Aslında Star Wars efsanesini yaratan ve yaşatan ilk üç film. Bu öyle özel bir efsane ki bu evreni kuran George Lucas'ın her türlü müdahalesine (ikinci üçlemeyi kastediyorum) rağmen büyüsü bozulmadı. Abrams da bunu anlamış gözüküyor. Star Wars: Son Jedi filminin yönetmeni Rian Johnson'ın evrenin dinamiklerini değiştirmeden yeni hikayelerle geliştirmek ilkesini uyguluyor. Bu takdire şayan! Ama bunu yaparken hikaye olarak Johnson'ın bıraktığı yerden ilerlemek yerine başa dönüyor. Anlatı olarak 1983 yapımı Yıldız Savaşları: Jedi'ın Dönüşü filmini referans alıyor. Bu hamlesi ikircikli bir durum yaratıyor açıkçası. Tamam, yönetmenin anlatı olarak ilk üçlemenin finalini referans alması önemli ve iyi bir tercih. Fakat bunu yaparken, son üçlemede biraz da Johnson'un formüle ettiği sıradan insanın güce dengeyi getirme ihtimali hikayesini es geçiyor. Hal böyle olunca da son üçlemenin bütün hikayesi yine imtiyazlı ailelerin bu sefer çocuklarının ve torunlarının güçle sınavının öyküsüne dönüşüyor.

ZAMANIN RUHUNU YAKALAYAMIYOR

Açıkçası bunun zamanın ruhuna biraz aykırı olduğunu düşünüyorum. Zaman, sıradan insanın dayanışma gücünü keşfedip sisteme yani evrene dengeyi getirmesini öğütlerken bize, Abrams bunu tam olarak göremiyor... Tam olarak diyorum çünkü yer yer bunu anladığını düşündüğümüz noktalar var. İktidar, İlk Düzen'den Son Düzen'e geçerken bunu engelleyen asıl güç sıradan insanların dayanışması ama günün sonunda Rey'in ailesinin kimliği, nasıl ortaya çıktığı bir türlü anlaşılamayan İmparator Palpatine'in ihtirasları, Kylo Ren'in damarlarında akan asil kandan güç aldığının vurgulanması manzarayı farklılaştırıyor. Naçizane Star Wars efsanesine bu haliyle noktayı koymak gerek. Çünkü her güzel şeyin bir sonu olmalı. Ki bu evren devam edecekse solo projelerle, dizilerle yoluna devam edebilir. Görünen de hem Rogue One, Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi gibi solo hikayelerin hem de The Mandalorian gibi dizilerin bu üçleme sevdalarından daha iyi oldukları... Ama milyar dolar kazandıran bir efsane var karşımızda ve tavsiyelerime yapımcıların da kulak asmadığını artık öğrendim!

SABAH PAZAR JÜRİSİ

Şenay Aydemir, Janet Barış, Cumhur Canbazoğlu, Murat Erşahin, Burak Göral, Olkan Özyurt, Uğur Vardan