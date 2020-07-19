İzolasyon günlerinin alışkanlık karnesi

Araştırmada ilginç veriler de var. Mesela evde yemek yapma girişimleri, yeni tarif uygulamaları artarken ve çoğunluk bundan memnuniyet duyarken, iş yemek yemek olunca çoğunluk bu durumdan mutsuz! Yani yapması mutlu etmiş ama yemesi mutlu etmemiş kimseyi!

Sözü çok uzatmadan, araştırmadan çıkan verileri paylaşalım... İşte izolasyon günlerinin sosyal karnesi!

İNTERNETTE FİLM İZLEMEK GENÇ İŞİ

Bu süreçte internetten daha çok film izlediğini söyleyenlerin oranı %72. 18-34 yaş grubunda %88'e, AB sosyoekonomik grubunda %84'e, öğrenciler arasında %97'ye çıkıyor. İnternetten film izlemekten memnun olanların oranı yarıya yakınken (%49), gençler %61, öğrenciler %73, lise eğitimli grup ve kendi hesabına çalışanlar %57 oranında memnunlar. Üst yaş grubunda (55+) ise internetten film izleyenlerin oranı %47'ye, izleyenler arasında internetten film izlemeyi olumlu değerlendirenlerin oranı %24'e kadar düşüyor.