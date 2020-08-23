Komşunuzun yetenekli çocuğu tarih yazıyor

Didomido'nin gerçek ismi Didem. 21 yaşında bir üniversite öğrencisi. Kendini "Müzikle ilgili son iki yıla kadar hep hayal kuran şimdi ise adım adım gerçekleştiren biriyim" diye anlatıyor. Sosyal medyada paylaştığı cover'lar sayesinde zamanla kitlesi oluştu. Ukulele ve piyano çalıyor. Eglo G'nin asıl adı ise Ömer İnik. 1998, Kıbrıs doğumlu. 16 yaşından beri söz yazıp üretiyor. Bugüne kadar paylaştığı şarkıların sayısı 30'u buluyor.

- Nimet sizce nasıl bu kadar popüler oldu?

- Didomido: Nimet'in bu kadar sevilmesinin nedeni bence öncelikle bizim çok içimize sinmesi ve bir beklentiyle yapmamış olmamız. İlk dinlediğim andan itibaren modumu yükseltmişti, bence dinleyen herkeste de bu etkiyi yaratıyor.

- Eglo G: İnsanlar içinde kendilerinden bir parça bulabiliyor. Dinlerken keyif alıyor, eşlik ediyor ve o duyguları hissedebiliyor. Bence bu etkenler de önemli.

- Şarkı sizi nasıl bir araya getirdi?

- Eglo G: Bir yıl kadar önce 'harabe stüdyom' diye adlandırdığım bir odada her zamanki gibi müzikle uğraşıyordum. YouTube'ta beğendiğim beat'lere bir bakayım, dedim. Aniden "İlham geldi" derler ya öyle bir hisle yazmaya başladım. Şarkının prodüktörlüğünü de kendim yaptım, hatta en son sıkıldım ve bitmeden paylaştım. Şarkı hayli ilgi gördü ve sonra Didem'le tanıştık.

- Didomido: Benim için çok sürpriz bir iş oldu Nimet. Bir abim sayesinde dinledim ve çok sevdim. Cover'lamak için izin istedim. Eglo ile öyle tanıştık. Daha sonra beraber yapmaya karar verdik. Pandemi yüzünden hiç bir araya gelmeden uzaktan hallettik her şeyi. O Kıbrıs'ta, ben İstanbul'da kayıt yaptım. Stresli bir dönemdi ama değdi.

