Komşunuzun yetenekli çocuğu tarih yazıyor

Adı Zehra. Seslendirdiği Cennetten Çiçek şarkısının YouTube izlenme rakamı 80 milyon. Ama bu rakam buzdağının sadece görünen yüzü. Şarkı, kafelerde, arabalarda, gece kulüplerinde, radyolarda kısacası her yerde. 2020 yazının en popüleri. Şarkıya remix yapan Alper Eğri'nin katkısını da gözardı etmemek gerek. Zehra Mersin'de, Alper Bursa'da. Hiç tanışmadan bir hite imza attılar. Didomido, bugüne kadar hiç bir araya gelmediği Kıbrıslı Eglo G ile ünü sınırları aşan Nimet'i yaptı. Nimet, Spotify'ın Global Viral 50 listesinde üçüncü sırada. Ece Mumay ise Galaksi ile listelerde ilk beşte. Galaksi bu yıl çıkardığı dört tekliden biri. Sürekli üretiyor, üretiyor...
Bu isimlerin aynı yazıda bir araya gelmesi sadece gösterdikleri başarı değil, onlar müzikteki yeni dönemin temsilcileri. Mersin, Sakarya, Bursa, Rize, Adana... Türkiye'nin dört bir yanındaki gençler, evlerinde ya da küçük stüdyolarında yapıp sosyal medya platformlarından paylaştıkları şarkılarla binlerce dolarlık projelere kafa tutuyorlar. Teknoloji o kadar ilerledi ki iki müzisyen bir araya gelmeden şarkı yapabiliyor. Sosyal medya o kadar güçlendi ki bugün yüklediğiniz bir parça kısa zamanda, büyüklerimizin deyişiyle kulaktan kulağa sınırları aşıp milyonlara ulaşabiliyor. Klip, imaj, pazarlama... Büyük büyük bütçelere gerek yok. Sırça köşkler tarihte kaldı. Dinleyici artık gözü kamaşsın istemiyor. Ulaşabileceği, arkadaşı gibi görebileceği sesleri tercih ediyor. Müzisyenlerin plak şirketlerinin kapısında yattığı dönemleri de geride bıraktık. Yapımcılar sosyal medyada yetenek avına çıkıyor, gelecek vaat eden isimlerle anlaşma imzalıyor. Kısacası gencecik yetenekler, ceplerinde müzik tutkularıyla milyon dolarlık müzik sektörünün kurallarını yeniden yazıyor, tabuları yıkıyorlar.
21 yaşındaki Zehra, güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü mezunu. Yan flüt ve piyano çalıyor. Haziran ayında kendisiyle konuştuğumuzda Mersin'de yaşadığını söylemişti. Cennetten Çiçek şarkısını "Hiçbir beklentim olmadan şarkıyı kaydedip YouTube hesabımdan paylaştım. Aylar içinde patlayıp çok sevildi" diye anlatıyordu. İki ay sonra kendisiyle tekrar konuşma fırsatı bulduk. O günden bugüne yaşadıklarını şöyle anlattı: "Cennetten Çiçek ve hayatıma giren her şeyin heyecanı bende devam ediyor. Cennetten Çiçek sonrası bir sürü insanın gönlünü kazandım. Cennetten çiçek toplayan kız oldum. Küçük çocukların çiçek ablası oldum.
Beni görüp tanıyan çocuklar "Çiçek abla" diye sesleniyor. Ve o an sanki dünyalar benim oluyor. Miniklerin gönlünü kazanmak nefis bir duygu." Peki bundan sonraki hedefleri nedir? Bu soruyu da "Yeni şarkılara çalışıyorum. Bu yolda ilerleyebilmek için elimden geleni yapıyorum. Başarılı olmak ve insanlarla beraber şarkılar söylemek istiyorum. Umarım bu hayallerime kavuşurum" diyerek yanıtlıyor. Hedefleri arasında sosyal medyayı daha aktif kullanmak da var: "Sosyal medya sayesinde nasibinde olan herkes duyulabiliyor tıpkı bende olduğu gibi... Şarkıları evimizde telefonla kaydedip sosyal medyaya yüklüyoruz ve bir kişi paylaşsa bile bu bir etkileşim. O kişiden diğerleri görüp paylaşıyor, derken zincirleme bir şekilde videolarınız yayılabiliyor. Benim anladığım kadarıyla dinleyiciler haklı olarak kendilerine yakın hissettikleri insanları desteklemek istiyorlar." Zehra müzik için "Yoldaşım" yorumunu yapıyor: "Acılarımı, mutluluklarımı anlatabildiğim tek sığınak."
ECE MUMAY ARTIK ULAŞILABİLİR OLAN SEVİLİYOR
22 yaşındaki Ece Mumay, liseyi İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda okumuş. Şu anda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı dördüncü sınıf öğrencisi. Sesini ilk kez 2014 yılında açtığı YouTube kanalıyla duyurdu. Üç yıl sonra yayınladığı Vazgeç Gönül isimli single çalışmasıyla da dikkatleri çekti. Geçen yıl Taladro ile yaptığı düet çalışması Uçurtma da ilgi gördü. Bu yıl yayınladığı Senden Sonra, Yanıma Yanıma, Galaksi ve Ax Pişti Te Yar gibi tekli çalışmaları çok seviliyor. Özellikle de Galaksi. Mumay, Şu sıralar yeni şarkıları için çalışıyor.
- Galaksi'nin bu kadar sevilmesinin sizce nedeni nedir?
- Uzun süredir rap himayesi altında olan Türkçe müzik listeleri, pop şarkıları özlemişti bence. Bu yaz kulağı dolduran çok şarkı çıktığını düşünmüyorum. Birkaç güzel tekli yayınlandı sadece. Galaksi de bunlardan biri. Bir jenerasyona 90'ları anımsatırken bir jenerasyona da çok hareketli ve canlı geldi.
- Sosyal medyanın gücüyle birlikte artık starlık kavramı değişiyor diyebilir miyiz?
- Tırnak içinde star olmak maalesef sadece ses güzelliğiyle alakalı değil. Sanatçı etiketi taşıyan kişinin kendisini izleyen insanlara örnek davranışlar sergilemek gibi taşıması ağır sorumlulukları var. Sosyal medya kullanımı da buna dahil elbette. Ve bu son unsur günümüzde oyunu bir tık değiştirdi. Eskiden star etiketi taşıyan insanlar ulaşılmaz oldukları için seviliyorken, bugün ulaşılabilir olanlar seviliyor.
- Dinleyici artık sevdiği ismin hayatının bir parçası olmak istiyor. Bu sanatçı açısından yorucu olmuyor mu?
- Ben hayatımı göz önünde yaşamayı seven biri değilim fakat hayatımdan kesitleri sosyal medyamda paylaşmayı çok seviyorum. Elbette herkese yetişebilmek mümkün değil ancak bu tarz paylaşımlar sanatçı ve dinleyici arasındaki bağı kuvvetlendiriyor ve dinleyicisinin onu daha rahat tanıyabilmesine zemin oluşturuyor.
- Tanınmak hayatınızı değiştirdi mi?
- Sadece sosyal hayatım bir nebze kısıtlandı. Üzülerek söylüyorum ki 22 yaşında bir genç olarak bazen bu durumdan çok muzdarip olduğum oluyor. Çoğu zaman arkadaşlarıma karşı kendimi mahcup hissediyorum ve kimseye rahatsızlık vermemek için olduğum yerden kalkmak istiyorum. Bu tarz şeyler düz okunur fakat duygusal yükü ağırdır.
Didomido'nin gerçek ismi Didem. 21 yaşında bir üniversite öğrencisi. Kendini "Müzikle ilgili son iki yıla kadar hep hayal kuran şimdi ise adım adım gerçekleştiren biriyim" diye anlatıyor. Sosyal medyada paylaştığı cover'lar sayesinde zamanla kitlesi oluştu. Ukulele ve piyano çalıyor. Eglo G'nin asıl adı ise Ömer İnik. 1998, Kıbrıs doğumlu. 16 yaşından beri söz yazıp üretiyor. Bugüne kadar paylaştığı şarkıların sayısı 30'u buluyor.
- Nimet sizce nasıl bu kadar popüler oldu?
- Didomido: Nimet'in bu kadar sevilmesinin nedeni bence öncelikle bizim çok içimize sinmesi ve bir beklentiyle yapmamış olmamız. İlk dinlediğim andan itibaren modumu yükseltmişti, bence dinleyen herkeste de bu etkiyi yaratıyor.
- Eglo G: İnsanlar içinde kendilerinden bir parça bulabiliyor. Dinlerken keyif alıyor, eşlik ediyor ve o duyguları hissedebiliyor. Bence bu etkenler de önemli.
- Şarkı sizi nasıl bir araya getirdi?
- Eglo G: Bir yıl kadar önce 'harabe stüdyom' diye adlandırdığım bir odada her zamanki gibi müzikle uğraşıyordum. YouTube'ta beğendiğim beat'lere bir bakayım, dedim. Aniden "İlham geldi" derler ya öyle bir hisle yazmaya başladım. Şarkının prodüktörlüğünü de kendim yaptım, hatta en son sıkıldım ve bitmeden paylaştım. Şarkı hayli ilgi gördü ve sonra Didem'le tanıştık.
- Didomido: Benim için çok sürpriz bir iş oldu Nimet. Bir abim sayesinde dinledim ve çok sevdim. Cover'lamak için izin istedim. Eglo ile öyle tanıştık. Daha sonra beraber yapmaya karar verdik. Pandemi yüzünden hiç bir araya gelmeden uzaktan hallettik her şeyi. O Kıbrıs'ta, ben İstanbul'da kayıt yaptım. Stresli bir dönemdi ama değdi.
- Türkiye'nin herhangi bir şehrinden bir şarkı, bir müzisyen çıkıyor, milyonlar dinliyor. Dinleyici artık ne istiyor?
- Didomido: Artık sosyal medya sayesinde isteyen istediği yerde varolabiliyor. Yeter ki yapılan iş güzel olsun. Bence dinleyiciler onlara iyi gelen şarkıyı sahipleniyorlar ve kimin yaptığının bir önemi olmadan sadece ortaya çıkan işe bakıyorlar. Bu da starlık kavramını değiştiriyor.
- Eglo G: Bu devirde şarkı yapmak, yayınlamak çok kolay. Herkes şarkı yapabilir. Herkes star olabilir. Yeter ki bir olayınız olsun. Dinleyiciler bunu görmek istiyor.
- Sosyal medya popüler olmada önemli bir rol oynuyor değil mi?
- Didomido: Sosyal medyada iki yıldır varım ve izlediğim belirli bir yol yok aslında. Kendim gibiyim, kendimi en hazır hissettiğim zamanda bir şarkı yaptım. Bundan sonra da hep böyle olacak.
SOSYAL MEDYA SAHİPLENİCİ BİR TABLO ÇİZİYOR
Arzu Haksun Güvenilir (Etnomüzikolog) Kültürel, toplumsal, ekonomik alanlarımıza yansıyan ve hepimizin yaşamalarına etki eden sosyal ağlar, dijital platformlar, müzisyenlerin ve şarkıcıların sahnesi artık. Yeni medya olarak nitelendirdiğimiz, 'dijital ağırlıklı iletişim'in güçlendiği bu dönemde, şarkıcının ulaşılmazlığı konusu da yeni bir boyuta taşındı. Müzisyenler artık 'bildik' arkadaşlar ve idoller haline geldi. Diğer yandan sosyal medya, geleneksel medya araçlarına kıyasla, tüm müzisyenler için çok daha sahiplenici bir tablo çizdi. Dolayısıyla bir şarkı dönüşürken, şarkıcı, müzisyen ve hatta dinleyiciyi de dönüştürüyor. Müzisyen kadar dinleyici profilini yorumlamak da önem kazanıyor. Bu aynı zamanda dünyadaki tüm müzik piyasasında geçerli olan bir kural. Sanatın endüstrileştiği her alanda, 'star'lara ihtiyaç var. Hayran kitlesiyle iletişim, sanatçının başarısının doğrudan ve önemli bir parçası haline geldi. Bir şarkıcı, kalabalıklar neredeyse oraya gidiyor ve şarkılarını söylüyor... Artık, herkesin olduğu yerde, kalabalıkların içinde müzik yapanı merak ediyor ve kalıyoruz.