Biz Türkler canlı renkleri severiz

Pelin Gülşen uzun yıllar yurt dışında alanıyla ilgili eğitimler almış ve dünyanın renk trendlerini belirleyen pek çok uluslararası kurumda görevleri bulunan bir renk uzmanı. Gülşen renklerin tarihi, kültürel ve psikolojik temellerini incelediği Renkler adlı bir kitap yazdı. Kendisiyle renklerin sırlı dünyasını konuştuk ve önemli tüyolar aldık.- Renklere oldum olası ilgim vardı . Her ne kadar kariyerime teknoloji dünyasında başlamış olsam da ilerleyen zamanlarda içinde bulunduğum çalışma ortamları hep bir yerinden beni tasarım ve sanat dünyasında, dolayısı ile renklerle iç içe tuttu. Kişisel beğeni ve merak olarak hayatımda yer alan renkler bir dönem girişimci olarak tekstil sektöründe hem üretici hem perakende alanında faaliyet göstermem ile birlikte kişisel olmaktan çıkıp tüketici nezdinde ve satış bağlamında önem kazanmaya başladı. 10 yılı aşkın süredir yurtdışında aldığım eğitimler , katıldığım seminerler, ortak projelerde aldığım görevler ve yıllar içinde renk alanında dünyada etkin isimlerle kurduğum dostluklar bu süreç zarfında beni renk dünyasının profesyonel alanına taşıdı.- Uzmanlık konumrenkler olduğu içinrenk uzmanı denmesioldukça yerinde birtanımlama. Ülkemizdeyaygın olmayan bir uzmanlıkalanı olduğu içininsanlara renk uzmanıyımdediğimde pek çoksoruyla karşılaşıyorum.Konu renkler olunca dahaçok moda ve güzellik akla geliyorve çoğunlukla renkleri kişisel anlamdadeğerlendiriyoruz. Ancakkonuyu markalar üzerinden elealırsak, renklerin önemi markalarınbaşarılarına direkt etki eder durumda.Renkler sözel olmayan iletişimbiçimleri arasında en etkin ve hızlıolanıdır. Doğru renk satış getirir. Budeğişmez bir gerçektir. Institude forColor Research araştırmasına göreinsanlar ürettiğiniz ürün veya içerikhakkında en fazla 90 saniye içerisindebir karar veriyor. İnsanların üzerindekibu ilk izlenimi etkileyen enönemli unsur ise yüzde 65 ile yüzde90 oranında ürünün rengi oluyor.- Bu yaklaşıma örneklendirmeleryapacak olursak, günümüzde çoğumuzunhayranlık duyduğu morrenk, kralların ve imparatorların dahayran olduğu ve gücü, zenginliği,ihtişamı ve kraliyeti temsilen kullandıklarırenk olmuştur. Morunzenginliği temsil etmesi aslında burenge ulaşmanın zorluğundan kaynaklanmaktadır.Haliyle nadir bulunanbir renk olmasımor rengi enpahalı renk halinegetirmiştir. Budurumda tarihtemor renk altındandaha değerliolmuş hatta PersKralı Büyükİskender dahilbirçok kral burenk ile kıyafetgiyilmesiniyasaklayaraksadece kraliyetailesininve kendi seçtiklerikişilerin bu rengigiyeceğini belirtmiştir.- Tüm renklerin içinde en etkiliolan kırmızı renk diye düşünüyorum.Kırmızı rengin psikolojiyeyansıması ile ilgili pek çok araştırmayapılmış. Örneğin hayvanlararasındaki hiyerarşik durumunkırmızı renk ile olan ilişkisini inceleyenHill ve Barton, kırmızı rengininsan psikolojisi üzerinde de dahadominant ve agresif bir etkiye sahipolduğunu görmüştür. Bu alandayaptıkları en dikkat çekici gözlemise 2004 yılında gerçekleşen vesporcuların kırmızı ve mavi renkgiydiği tekvando ve boks müsabakasıolmuştur. Hill ve Barton (2005)aynı sporcuların mavi ve kırmızırenk giydikleri zaman nasıl performansgösterdiklerini incelemiştir.Tüm oyunlar ve inceleme sonucundakırmızı forma giyenlerin kazanmaoranının, mavi forma giyenlerdenyüzde 5 daha fazla olduğuortaya çıkmıştır.- Pantone Renk Enstititüsü tarafındanyılın rengi olarak seçilensarı ve gri sanırım pandemide ençok ihtiyaç duyduğumuz kombinasyonuveriyor. Sarının güneştenaldığı pozitif ve umut dolu duygularıgrinin kayalardan taşlardan aldığıgüç, dayanıklılık, var olma vegüven duyguları ile harmanlıyor.Bu sezon hangi markanın ürünlerinegöz atsanız mutlaka sarı vegriye rastlarsınız. Tüm dünya gibiTürkiye de global renk trendlerinitakip ediyor ancak renk tonlarınınkültürlere göre değişim gösterdiğinisöyleyebiliriz. Bizler canlırenkleri seviyoruz. Renklerin çokyoğun olduğu bir coğrafyadayız.Kültürlerin iç içe geçmiş olmasırenklerin de zenginliğini veçeşitliliğini getiriyor önümüze.Türkiye renkler konusundainanılmaz bir geçmişe sahip.Anadolu renklerin cenneti.Sadece dokunan halılar,kilimler bile renklerin nedenli etkin olduğu topraklardayaşadığımızın en iyikanıtı.