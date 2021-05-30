Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Pazar Sabah Haberleri Biz Türkler canlı renkleri severiz
Giriş Tarihi: 30.5.2021

Biz Türkler canlı renkleri severiz

GÖKSAN GÖKTAŞ
Biz Türkler canlı renkleri severiz

Renkler adlı kitabında renklerin tarihi ve psikolojik köklerini araştıran renklerin cenneti. Sadece dokunan halılar, kilimler bile renklerin ne denli etkin olduğu topraklarda yaşadığımızın en iyi kanıtı” diyor

Pelin Gülşen uzun yıllar yurt dışında alanıyla ilgili eğitimler almış ve dünyanın renk trendlerini belirleyen pek çok uluslararası kurumda görevleri bulunan bir renk uzmanı. Gülşen renklerin tarihi, kültürel ve psikolojik temellerini incelediği Renkler adlı bir kitap yazdı. Kendisiyle renklerin sırlı dünyasını konuştuk ve önemli tüyolar aldık.

- Sizi renklerin dünyası üzerine düşünmeye ve araştırmaya iten ne oldu?
- Renklere oldum olası ilgim vardı . Her ne kadar kariyerime teknoloji dünyasında başlamış olsam da ilerleyen zamanlarda içinde bulunduğum çalışma ortamları hep bir yerinden beni tasarım ve sanat dünyasında, dolayısı ile renklerle iç içe tuttu. Kişisel beğeni ve merak olarak hayatımda yer alan renkler bir dönem girişimci olarak tekstil sektöründe hem üretici hem perakende alanında faaliyet göstermem ile birlikte kişisel olmaktan çıkıp tüketici nezdinde ve satış bağlamında önem kazanmaya başladı. 10 yılı aşkın süredir yurtdışında aldığım eğitimler , katıldığım seminerler, ortak projelerde aldığım görevler ve yıllar içinde renk alanında dünyada etkin isimlerle kurduğum dostluklar bu süreç zarfında beni renk dünyasının profesyonel alanına taşıdı.

EN HIZLI İLETİŞİM
- Size bir nevi renk uzmanı diyebilir miyiz? Bugüne kadar yaptığınız ve yapmakta olduğunuz işleri düşünürsek? Neler yaptınız renklerle ilgili ve yapıyorsunuz?
- Uzmanlık konum renkler olduğu için renk uzmanı denmesi oldukça yerinde bir tanımlama. Ülkemizde yaygın olmayan bir uzmanlık alanı olduğu için insanlara renk uzmanıyım dediğimde pek çok soruyla karşılaşıyorum. Konu renkler olunca daha çok moda ve güzellik akla geliyor ve çoğunlukla renkleri kişisel anlamda değerlendiriyoruz. Ancak konuyu markalar üzerinden ele alırsak, renklerin önemi markaların başarılarına direkt etki eder durumda. Renkler sözel olmayan iletişim biçimleri arasında en etkin ve hızlı olanıdır. Doğru renk satış getirir. Bu değişmez bir gerçektir. Institude for Color Research araştırmasına göre insanlar ürettiğiniz ürün veya içerik hakkında en fazla 90 saniye içerisinde bir karar veriyor. İnsanların üzerindeki bu ilk izlenimi etkileyen en önemli unsur ise yüzde 65 ile yüzde 90 oranında ürünün rengi oluyor.

MOR'UN GİZEMİ
- Renkler kitabı, renkleri tarih, kültür, sanat ve psikoloji alanlarının derinlikleriyle ele alıyor. Renklere en çok önem veren dönemler, daha doğrusu renklerle anılan tarihsel dönemler hangileri olmuş? Nasıl?
- Bu yaklaşıma örneklendirmeler yapacak olursak, günümüzde çoğumuzun hayranlık duyduğu mor renk, kralların ve imparatorların da hayran olduğu ve gücü, zenginliği, ihtişamı ve kraliyeti temsilen kullandıkları renk olmuştur. Morun zenginliği temsil etmesi aslında bu renge ulaşmanın zorluğundan kaynaklanmaktadır. Haliyle nadir bulunan bir renk olması mor rengi en pahalı renk haline getirmiştir. Bu durumda tarihte mor renk altından daha değerli olmuş hatta Pers Kralı Büyük İskender dahil birçok kral bu renk ile kıyafet giyilmesini yasaklayarak sadece kraliyet ailesinin ve kendi seçtikleri kişilerin bu rengi giyeceğini belirtmiştir.
- Renklerin psikolojik etkileri üzerine sizi şaşırtan hangi bilgiler oldu?
- Tüm renklerin içinde en etkili olan kırmızı renk diye düşünüyorum. Kırmızı rengin psikolojiye yansıması ile ilgili pek çok araştırma yapılmış. Örneğin hayvanlar arasındaki hiyerarşik durumun kırmızı renk ile olan ilişkisini inceleyen Hill ve Barton, kırmızı rengin insan psikolojisi üzerinde de daha dominant ve agresif bir etkiye sahip olduğunu görmüştür. Bu alanda yaptıkları en dikkat çekici gözlem ise 2004 yılında gerçekleşen ve sporcuların kırmızı ve mavi renk giydiği tekvando ve boks müsabakası olmuştur. Hill ve Barton (2005) aynı sporcuların mavi ve kırmızı renk giydikleri zaman nasıl performans gösterdiklerini incelemiştir. Tüm oyunlar ve inceleme sonucunda kırmızı forma giyenlerin kazanma oranının, mavi forma giyenlerden yüzde 5 daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.
- Bugünün dünyasında modadan mimariye, tasarıma en çok hangi renkler tercih ediliyor? Bu konuda Türkiye nasıl ayrışıyor dünyayla?
- Pantone Renk Enstititüsü tarafından yılın rengi olarak seçilen sarı ve gri sanırım pandemide en çok ihtiyaç duyduğumuz kombinasyonu veriyor. Sarının güneşten aldığı pozitif ve umut dolu duyguları grinin kayalardan taşlardan aldığı güç, dayanıklılık, var olma ve güven duyguları ile harmanlıyor. Bu sezon hangi markanın ürünlerine göz atsanız mutlaka sarı ve griye rastlarsınız. Tüm dünya gibi Türkiye de global renk trendlerini takip ediyor ancak renk tonlarının kültürlere göre değişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Bizler canlı renkleri seviyoruz. Renklerin çok yoğun olduğu bir coğrafyadayız. Kültürlerin iç içe geçmiş olması renklerin de zenginliğini ve çeşitliliğini getiriyor önümüze. Türkiye renkler konusunda inanılmaz bir geçmişe sahip. Anadolu renklerin cenneti. Sadece dokunan halılar, kilimler bile renklerin ne denli etkin olduğu topraklarda yaşadığımızın en iyi kanıtı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Biz Türkler canlı renkleri severiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA