Hayatın beni törpülediği çok şey oldu

atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın başrolünde yer alan ve Ferit karakterini canlandıran başarılı oyuncu Gökhan Alkan ile bir araya geldik. Düğününe günler kala müstakbel eşi tarafından aldatıldığını anlayan Ferit'in hikayesi izleyiciyi de ekran başına bağladı. Bu acı gerçek ile baş etmeye çalışan Ferit'in hayatının hangi yöne akacağı merak konusu... Biz de Gökhan Alkan ile Ferit'in öyküsünden yola çıkarak kendi deneyimlerini, hayata bakışını, aşk hayatını ve yaşam felsefesini konuştuk.

Enerjisi ve motivasyonunun çok yüksek olduğunu söyleyen Alkan: "Kendime güvenim yerinde ama sevdiğimi de kıskanırım" diyor.



- Kalp yarası dizisinde Ferit karakteri ile izleyicinin karşısına çıktınız.

Nasıl biri Ferit?

- Ferit, Amik Ovası'nın bereketli topraklarında köklü bir ailenin evladı olarak doğmuş. Oranın suyunu içmiş, güneşinde kavrulmuş, adaleti hayatının merkezine koymuş, hukukçu olmuş. Korkusuz, gururlu, mağrur ama bir o kadar da naif biri. Kalbi büyük, hatırşinas, yardımsever, sadık ve çok merhametli bir insan. Zenginlik ve statü onun seçtiği değil doğduğu dünya.

Hem güçlü hem iyi olmak zor iştir.

Ferit zoru başarmış, güven vermiş ve güven duymuş. Duygusal zekası ve empati özelliği yüksek bir insan. Bu toprağın, bu güneşin, bu coğrafyanın erkeği.





-Ferit'in tam da düğün günü hayatı değişiyor.

"Öyle bir darbe aldım ki, iyi değilim" diyor. Bir erkek nasıl dağılır, Ferit neler hissediyor?

- Ferit'i beraber büyüdüğü, can bildiği, çok sevdiği ve her şeyden önce çocukluk arkadaşı olduğu Hande ile Yaman darmadağın ediyor. Geçmişini, anılarını elinden alıyorlar ve büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyorlar. Ferit'in bahtının dönüşü bu olay oluyor.

Hayatını, ailesini ve her şeyi derinden sorgulamaya başlıyor. Daha önce bilmediği, hissetmediği duygularla yüzleşiyor.



- Gökhan Alkan da onu dağıtacak darbeler aldı mı hayattan? Aldıysanız, nasıl toparladınız kendinizi, hepsi birer tecrübe olarak daha mı güçlü kıldı sizi?

- Çok şükür almadım. Ne yaşarsak yaşayalım unutmayız ama hatırlamamız şekil değiştirir diye düşünüyorum.

Hayat görüşüm ve oyunculuğa olan tutkumdan dolayı kendime ve başkasına (hayvanlar, tabiat vb. her şey) zarar vermeyeceğim tüm tecrübeleri edinmeye çalışıyorum.

-Gökhan ile Ferit'in ortak noktaları var mı?

- Yaradılış gayesini, evreni, bu sistemdeki yerini, kısacası her şeyi sorgulayan, derdi olan insan birçok özelliği ile Ferit gibi olmak ister diye düşünüyorum. Adalete, barışa olan inancımızı ve merhametimizi benzetiyorum.

- 'Göçmenim ama Türk erkeğinin özelliklerini taşıyorum, maçoyum' demiştiniz. Merak ediyorum hayat sizi değiştirdi mi? Hâlâ maço musunuz yoksa, 'Bazı yönlerimi hayat törpüledi' diyor musunuz?

- Bir yıl, bir ay, bir hafta ya da bir gün öncesiyle aynı kalmak zorunda değiliz. Değiştiğimiz için özür dilemek zorunda da değiliz. Hayatın içinde her an tecrübe ediniyoruz ve son ana kadar edinmeye devam edeceğiz.

Törpülendiğim çok şey oldu, kendime güvenim yerinde ama bazen kalbe söz geçirmek mümkün olmuyor ve sevdiğimi kıskanabiliyorum.

- Oynadığınız rollerin de etkisi mutlaka vardır, Gökhan Alkan hep bir aşk adamı olarak kafamıza kazınmış. Bu tanımı siz de onaylıyor musunuz, bir aşk adamı diyebilir miyiz size?

- Nezaketiniz için çok teşekkür ederim. Bu tanım sizin teveccühünüz.

Böyle şeyler duymak insana kendini iyi hissettiriyor fakat takdir edersiniz ki bu soruya benim cevap vermem doğru olmaz.

- Meslektaşınız Nesrin Cavadzade ile hepimizin yakından takip ettiği ve çok yakıştırdığı bir ilişkiniz oldu. Paylaştığınız fotoğraflar takipçilerde hep "rüya gibi bir aşk" hissi uyandırıyordu. Fotoğraflar her ikinizin de profilinde hâlâ duruyor, bu aşk devam ediyor mu?

(Gönlümüz devam etmesinden yana) - Teşekkür ederiz. Allah hep gönlünüze ve gönlümüze göre vermeye devam etsin.





MÜHENDİSLİK OKUMANIN YAŞAMIMA KATKISI OLDU

- Sesinizin de güzel olduğunu hatta müzikle uğraştığınızı biliyorum. Şu an hayatınızın neresinde müzik? Bu alanda neler yapıyorsunuz?

- Müziği çok seviyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum.

Zaman neyi gösterir bilemeyiz.

- Çok bilinmez ama siz aslında bir otomotiv mühendisisiniz. Mühendislik yaptınız mı hiç? Bu alanda eğitim görmenin hayatınıza başka katkıları oldu mu?

- Yapmadım. Tabii ki oldu. Hangi alanda olursa olsun eğitim öğretim görmenin hayatımıza katkılarının yadsınamaz bir gerçek olduğu kanaatindeyim.

- Bir de yıllar önce beslenme konusunda çok hassas olduğunuz söylemiştiniz. "Şeker, un, fast food asla hayatımda yok" demiştiniz. Hâlâ aynı mı? 'Ne yiyorsam oyum' mu diyorsunuz?

- Hâlâ aynıyım. Ne yersek oyuz demeye devam ediyorum. Arada kaçamaklar oluyor tabii ki ama hemen doğru yola dönüyorum.





ÇEKİMLERİMİZ MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ ANTAKYA'DA

- Dizi çekimleri harika bir ilçemiz olan Antakya'da gerçekleşiyor. Nasıl geçiyor Antakya günleri, büyülü bir şehir mi sizce de?

- Güzel ülkemizin harika şehirlerinden biri Hatay. Yoğun ve sıcak geçiyor. Özgün sosyokültürel yapısı, bereketli topraklarıyla medeniyetler beşiği bu mistik coğrafyada işimize inanan güzel bir ekip ile heyecanlı bir süreç içindeyiz.

- Sette nasıl bir ortam var? Çekimlerin dışında ortak vakit geçiriyor musunuz, neler yapıyorsunuz?

- İşine önem veren profesyonel ve prensip sahibi bir ekibimiz var. İş ortamımız saygı ve samimiyet çerçevesinde şekillendi böyle de ilerlemesini temenni ediyorum. İş dışında da birlikte vakit geçiriyoruz ve işimizin iyiliği için istişareler yapıyoruz.



SÜKUNETİ SEVİYORUM

- Enerji dolusunuz, çalışkansınız, kendinize has bir ışığınız da var. Ama bunların yetmediği, tıkandığınız ve hayatın sizi hayallerinizden uzaklaştırdığı anlar oldu mu? Bu durumlarda nasıl bir çıkış yolu buluyorsunuz kendinize?

- Enerjimi ve çevremdeki insanların enerjisini, motivasyonumu her zaman yüksek tutmaya çalışırım. Ben çok çalışmak gerektiğine inananlardanım. Hayatımda sorduğunuz gibi olumsuz anlar olmadı çok şükür. Her halükarda bardağa dolu tarafından bakmaya çalışıyorum. Her zaman, "sağlımız yerinde olsun gerisi bir şekilde hallolur" derim. Bu düşünce yapısı insanı güçlü, sabırlı ve sakin kılıyor.

Sükûneti seviyorum.