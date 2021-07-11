Giriş Tarihi: 11.7.2021

Gençleri kandırmak için her yolu deniyorlar Ürün Dirier

Gençler, pandemi nedeniyle uzun süredir eve kapanmış durumda. Siber saldırganlar da bu durumu fırsata çevirdi. Gençleri hedefleyen saldırılar içinde, burs, kolay para, indirimli lüks ürün, iş bulma ve aşk dolandırıcılıkları başı çekiyor