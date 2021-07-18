Doktor balıklar, göller ve muhteşem müzeler

Tarihi boyunca pek çok uygarlığa başkentlik yapmış Sivas'ta, Sabah İl Buluşmaları kapsamında iki günümüzü geçirdik... Dün Sivas'ın tarihini ve tarihi mekanlarını tanıtmıştık. Bugün ise Sivas'ı Sivas yapan değerlerini, markalaşmış özelliklerini ve yatırımlarını anlatacağız... Divriği'de yapılan muhteşem seyir terasından doktor balıklarına, Kangal köpeğinden göllerine uzanacağız... Divriği'de yapılan cam seyir terası bölgeyi kuş bakışı gören bir konumda bulunuyor. İlk günkü gezimizde gördüğümüz yer en çok aklımızda kalan mekanlardan biri oldu. Şimdi gelin aklımızda kalan ve çıkmayan diğer yerleri bir gezelim...



GÜRÜN GÖKPINAR GÖLÜ

Gökpınar Gölü tabii güzelliği bakımından Gürün'ün olduğu kadar ülkemizin nadide yerlerinden biri. İlçe merkezine 10 km uzaklıkta. Suyu tatlı, berrak ve temiz. Öyle ki bazı kısımların derinliği 17-20 metreyi bulduğu halde içine atılan küçük bir cismin tabana kadar çöküşü ve tabandaki duruşu, net olarak izlenebilmekte. Gölün diğer bir özelliği, güneşin açısına göre ton değiştirmesi. Gölün rengi mavi-gök renginden olduğu için bu ad verilmiş. Yaslandığı kayaların dibinden ve yer yer tabandan kaynayan göl, iki parçadan oluşmakta. Küçük Göl adı verilen gölden çıkan suda alabalık üretimi yapılıyor. Halk arasında Gökpınar'ın oluşumu ile ilgili olarak bir efsane anlatılıyor. Bir çoban sürüsüyle birlikte gölün bulunduğu arazide dinlenirken rüyasında kendisine "Koyunların ile birlikte buradan uzaklaş, alttan su kaynayacak' denir. Çoban uyandığı zaman aceleyle sürüyü alır ve karşı yamaca geçer. Gerçekten de bir süre sonra su kaynamaya başlar ve Gökpınar oluşur. İkincisine göre ise, Çoban ve sürüsü şiddetli susuzluk çekmektedir. Oraya yakın bir çevrede su kaynağı yoktur. Çoban 'Ya Rabbi su' diye inler ve elindeki asasını yere vurur. Bir süre sonra asanın değdiği yerden su kaynamaya başlar.





KANGAL ÜRETİM ÇİFTLİĞİ

Dünyada emsali görülmemiş bir köpek türü olan Kangal çoban köpekleri, Türkiye'de ve yabancı devletlerde haklı bir üne sahip. Kangal'da bulunan çiftlik yetkililerinden aldığımız bilgiler şöyle: Kangal çoban köpekleri çok cesur, gayet hızlı ve çeviktirler. Kadın ve çocuklara karşı gayet muhlis, kötü niyetli kişilere karşı son derece caydırıcı bir silah olan Kangal köpekleri çok zeki, önsezileri kuvvetli ve sahibine aşırı bağlıdırlar. Sahibi tarafından azarlandığı zaman suçlu bir çocuk gibi başını öne eğer, sahibinin gözlerine mahsun mahsun bakarak affedilmesini bekler. Hislerini yalnız hal, hareket, mimik ve jestlerle değil çıkardıkları çeşitli tonlardaki havlamalarla belli ederler. Kangal çoban köpeğine sahip çiftçilerin en büyük gurur kaynağı köpeklerinin kurt boğmaları.





KANGAL BALIKLI KAPLICA

Sivas İli sınırları içerisinde; İl merkezine 90 km uzaklıktaki Kangal İlçesinin 13 km kuzeydoğusunda bulunan Hamam Deresi (Topardıç Deresi) vadisinde yer alan, Balıklı Çermik- Yılanlı Çermik adlarıyla da anılan kaplıca burası. Balıklı Kaplıca'nın bulunduğu vadi boyunca güneye doğru gidildikçe diğer bazı kaynaklara da rastlanıyor. Bunların debisi en fazla olanı; Kangal İlçesine bağlı Kalkım Köyünde bulunan Kalkım Kaplıcası. Bu kaynak suyunda da Kangal Balıklı Kaplıca'da yaşayan aynı tür balıklara rastlanıyor. Kaplıca suyu aslında belirli bir kaynak noktasından çok, kum taşları arasından yaygın olarak yüzeye çıkıyor ve dere kenarı boyunca sızıntılar oluşturuyor. 1917 yılında sazlık bir alan olan kaplıca, 1966 yılında dört adet havuz ve iki katlı 16 odalı bir motel ile hizmete açılmış. Günümüzde ise dört kısım otel, altı havuz, 16 adet özel banyo, lokanta, market ve çay bahçesi hizmet veriyor.





SİVAS SANAYİ MEKTEBİ MÜZESİ

İl Özel idaresi tarafından uygulanan proje ile geçmişte Hamidiye Sanayi Mektebi, yakın zamana kadar da Yarı Açık Cezaevi olarak kullanılan tescilli yapı boşaltılarak restore edilmiş. Proje kapsamında ORAN Kalkınma Ajansı aracılığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan hibe kaynakları kullanılmış. Sivas Sanayi Mektebi Müzesi olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile 10 Temmuz 2021'de açılışı gerçekleştirilmiş. Müzede sergi alanları, satış bölümü, kafeterya, atölyeler, Sanayi Mektebi Odası ve cezaevi odası bulunuyor.





HAMİDİYE KÜLTÜR PARKI MÜZELERİ GELİYOR

Savaş Atları Müzesi: Ülkemizde ilk, dünyada sayılı örnekleri olan ve Haralar bölgesinin geçmişine uygun bir konsept ile kurgulanan Savaş Atları Müzesi, atların Türklerle beraber tarih boyu yaptığı yolculuğu ziyaretçileri ile paylaşacak. Bunun yanı sıra müzede Fatih Sultan Mehmet'in 'Küheylan', Abdülhamid Han'ın 'Ferhan', Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sakarya' isimli ünlü atlarının canlandırmaları da yer alacak. Tarım Müzesi: Hamidiye Kültür Parkı'nın kurulduğu bölge geçmişte Ziraat- Numune Çiftliği, Tohum Takas Merkezi gibi tarımsal fonksiyonlarla hizmet vermiş. Bir tarım ve hayvancılık şehri olan Sivas'ın bölgenin geçmişten aldığı bu misyonu da en iyi şekilde göstereceği Hamidiye Tarım Müzesi, topraktan tohuma, eskinin üretim aletlerinden modern tarıma, deneysel uygulamalar ve etkileşimli sunumlarla donatılacak. Abdülhamit Han Anı Evi: Sivas özelinden Anadolu'nun birçok şehrini çeşitli yatırımlarla kalkındıran Sultan Abdülhamit Han'ı ziyaretçiler daha yakından tanıyacaklar.