Bir yozlaştırma operasyonu: Tik Tok

Pazarcı da orada, türbanlı teyze de... Şöhretini Maraş'ta sınırlamak istemeyen bir dondurmacının şovu da var, herkese atar yapan bir delikanlınınki de... Orada mahallenin kızı da ünlü, sokak şarkıcısı da... Twitter
entellektüel şov alanı, Instagram
ise olmayanı cilalama... Peki ya Tik Tok
? İşte orası halkın, gerçek halkın filtresiz hayatı... Belli ki bugüne kadar Instagram'da, Twitter'de dışlananlar, hor görülenler sevdi bu mecrayı... Bu yüzden Türkiye
; dünyada Tik Tok kullanıcısı en çok olan üçüncü ülke olarak listeye girdi. Ama bir o kadar tehlikeli. Neden mi?
Hem güldüren, hem gülünç duruma düşüren bir mecra... İnsanları bulunduğu ortamdan farklı bir dünyaya taşıyan bir alan... Aynı zamanda pedofillerin en sevdiği, çocukları istismar ettiği, gençleri hayatlarını tehlikeye sokacak meydan okumalara teşvik eden bir bir sosyal medya uygulaması... Uzmanlar ilk kez bu kadar sert yorumlar yapıyor bu uygulama hakkında. Yasaklansın! diyorlar... Biz de Tik Tok gerçeğini önce bilişimci yüksek mimar Orhan Toker'le konuştuk. Toker, bilişimci bir baba olarak açtığı Instagram hesabıyla adeta Tik Tok'a savaş açmış halde... "Yasaklara karşıyım ama Tik Tok başka bir şey. Kesinlikle yasaklanmalı" diyen biri...
- Siz neden Tik Tok'a bu kadar karşısınız?
- Tik Tok içerik olarak zararlı, kültürel
yozlaşmaya yol açıyor. Çocuklar için
uygunsuz içerik vermeye devam ediyor.
Ayrıca Tik Tok içindeki para kazanma
mekanizması çok tehlikeli. Bazı aileler
çocuklarının videolarını çekip, bu içerikte
paylaşıyorlar. Bu videolar pedofillerin
hedefi haline geliyor. En çok pedofil Tik
Tok'ta var. Aileler, çocuklarının burada
olmasına ses çıkarmıyor. Çünkü bu mecrayı
eğlenceli bir platform zannediyorlar.
Oysa ki çok tehlikeli.
- Para kazanma mekanizmasından söz eder misiniz?
- Tik Tok'ta canlı yayınlar var.
Orada çıkartma gönderme diye bir
uygulama var. Yat diye bir çıkartma
var, bu 830 liralık bir şey. Bu en yüksek
bedelli rozet, canlı yayın yapan
kişiye bunu gönderdiğinizde, karşı
taraf bozdurup paraya çevirebiliyor,
500 lirası kendinin oluyor, gerisini
uygulama alıyor. Bu canlı yayını
yapanlar genelde 18 yaşından
küçük reşit olmayan genç kızlar
oluyor, çünkü çıkartmalar en
çok onlara veriliyor. Bu yayınlar
akşamın belli bir saatinden
sonra aç aç olayına dönüyor.
Yetişkin erkekler, bu genç
kızların üzerindekileri
çıkarttıkça rozet gönderiyor.
Ortam iyice iğrençleşiyor.
23:00'ten sonra aç aç alemlerine
dönüyor bu mecra. Bu sadece
genç kızlar için değil, genç erkek
çocuklar için de geçerli bir tehlike.
Onlar da taciz ediliyor aynı
zamanda bir takım tehlikeli talepler
de geliyor, kafana ütüyle vur,
kendini balkondan sallandır gibi...
Son zamanlarda rozetli canlı yayın
olayını Instagram da getirdi
ama orası çocukların mecrası değil.
Onlar Tik Tok'ta!.. Zaten Tik Tok'un
kitlesi orta ve orta seviye altı insanlar...
Toplumun sosyoekonomik olarak az gelirli
kısmı. Ve onlar da bu tür tuzaklara
çok daha kolay düşüyorlar.
- Tik Tok'un ortaya çıktığı Çin'de yasak olmasını nasıl yorumluyorsunuz?
- Çin'de birçok sosyal medya uygulaması
yasak. Çünkü Çin bunların ülke
kültürünü yozlaştırdığını, gelenekleri
baltaladığını düşünüyor. Tüm ülkelerin
kültürünü yozlaştırmak amacıyla kullanıyor.
Adeta bir silah!
- Tik Tok uygulamasının meydan okumaları da çok büyük tehlike arz ediyor değil mi?
- Tik Tok'un diğer bir tehlikesi de
meydan okuma. Amerika'da çok yaygın
bir meydan okuma vardı, boğazınızdan
beyninize giden bir ana damar vardır,
onun üzerine bastırdığınızda, küçük bir
bayılma geçirirsiniz. Bunun meydan
okumasını kamera karşısında yapıyorlar.
Amerika'da 13 yaşında bir çocuk öldü bu
nedenle. Elektrik prizinin arkasına demir
para koyup, o prize fiş sokulunca patlatma
var, elin üzerine tuz koyup, üzerine
buz koyma meydan okuması var. Tik Tok
algoritması da bu tür tehlikeli meydan
okumaları öne çıkarıyor. Çocuklar da
bunun çok popüler olduğunu sanıyor bu
nedenle. Her gün böyle meydan okumaları
tarayan bir ekip var, çocuklara en çok
zarar verecek olanları öne çıkarıyorlar.
Bunu yapay zeka yapmıyor. Çin'deki
psikoloji eğitimi almış çalışanlar yapıyor.
En son bir meydan okuma vardı, sekiz
arkadaş yere bir kamera koyuyorlar,
kafaları birleşik vaziyetteki kameraya
eğiliyorlar, biri havaya ütü
fırlatıyor, kimin kafasına gelirse...
Kanlar içinde bir video...
- Bir genç kız çatıdan düşerek vefat etti ülkemizde. Bu ilk ölüm... Bu da bir meydan okuma mıydı?
- Bu kızınki de cesaret meydan
okumalarından biri. Çatıya
çıkmış Tik Tok çekeceğim
diye... Ve düşmüş... Bundan
önceki Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk'un uyardığı bir
meydan okuma vardı. Bir
grup çocuk bir arkadaşlarını
ortaya alıp, çelme takıp düşmesine
neden oluyorlar. Kafatası
kırma meydan okuması
bu. Çok tehlikeli bir şeydi,
Allah'tan çabuk farkedildi.
Prof. Dr. Veysel BOZKURT / Sosyolog
SOSYAL MEDYA NARSİSTİK BİR KÜLTÜRÜ TEŞVİK EDİYOR
- Tik Tok için Türkiye'nin gerçek yüzü, gerçek insanların tanımlaması ifadeleri kullanılıyor, öyle mi gerçekten?
- "Gerçek dünyada ne varsa İnternet'in sanal dünyasında da o vardır" sözü oldukça yaygın söylenir. Tik Tok ya da diğer sosyal medya mecralarında yer alan paylaşımlar her toplumun kendi içinden çıkıyor. Ancak bu paylaşımlar sizin ifadenizle "Türkiye'nin gerçek yüzü"nü temsil eder mi derseniz, "Hayır" derim. Sosyal medya mecralarında insanları şaşırtan, merak duygusu uyandıran, bilinç dışı çağrışımları olan tehlike, şiddet ya da cinsel içerikli paylaşımlar daha çok izleniyor ya da beğeni alıyor. İzleyici ya da beğeni oranlarına bağlı olarak uygulamaların algoritmaları, belirli paylaşımları öne çıkartıyor. Öne çıkmak, daha çok beğeni almak, daha çok takipçiye sahip olmak, dijital dünyada daha üst bir statüye çıkmak anlamına geliyor. Sürekli toplumsal kalıpları zorlayarak ilgi odağı haline gelen Tik Tok içerik üreticileri bu toplumun içinden çıkmış olsalar da toplumu temsil kabiliyeti yok denecek kadar azdır. Diğer taraftan Tik Tok videolarının izlenme ve beğeni oranlarına bakarak toplumun bastırdıklarını, zihninin derinliklerinde olanları tahmin edebiliriz. Bu uygulamaların kullandığı yapay zeka sistemleri büyük ölçüde her kullanıcının beğeni ölçülerini, kültürel ya da politik değerlerini, alışkanlıklarını çoğu zaman kişinin kendisiyle ilgili bilmediklerini kestirebiliyor. Bunlar da uzun vadede mahremiyet ve güvenlik sorunları yaratabilir.
- Başörtülü bir kadın kendini komik duruma düşürerek, bir pazar çalışanı bir gününü 15 saniyelik videolarla paylaşarak, mahallemizin kızları göbek dansı yaparak fenomen oluyor. Sokaktaki sıradan halkın kendini bu kadar gösterme merakı neden kaynaklanıyor?
- Sevilmek, beğenilmek, popüler olmak kısaca şöhret olmak her insanın içinde belirli ölçüde vardır. Ayrıca fenomen olmak sadece psikolojik ihtiyaçların karşılanması ile sınırlı değil. Sınırlı sayıda da olsa sosyal medya fenomenlerinin büyük paralar kazandıkları ve gösterişli hayatlar yaşadıklarını görüyorlar. Ekonomik beklentiler de psikolojik faktörler kadar etkili oluyor bazı içerik üreticileri için. Fenomen olmak ya da izlenebilmek için herkes elindekini kullanıyor. Sesi güzel olan şarkı söylüyor, bedeninin albenisi olduğunu düşünen bedenini sergiliyor ya da ilgi çekeceğini düşündüğü bir takım tehlikeli ya da tuhaf davranışlar sergileyerek dijital pazarda izleyici bulmaya çalışıyorlar. Pazarda rekabet son derece acımasız. Para ve itibarın yüksek olduğu en tepede çok az sayıda kişiye yer var. Oraya çıkma arzusuyla yanıp tutuşan içerik üreticileri sürekli beğeni arayışı baskısı altındalar. Sürekli insanların ilgilerini çekecek içerikler üretmek zorundalar. Duramazlar. Dururlarsa düşerler; izleyicilerini kaybederler ve rakiplerinin gerisinde kalırlar.
- Bu tür mecraların toplumu dejenere ettiği söyleniyor. Doğru mu?
- Bir tarafıyla bu mecralar toplumda var olanı; yani bastırılanı ortaya çıkartıyor. Diğer taraftan da sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan içerikler, bazı davranışları meşrulaştırabiliyor. Bilindiği gibi duygular bulaşıcıdır derler; davranışlar da öyle. Örneğin bir başka kişinin bedenini sergileyerek veya tehlikeli davranışlarda bulunarak daha çok beğeni/takipçi elde ettiğini gören bir içerik üreticisi belirli bir süre sonra kendisi de bu yola gidebilir. Bozulma kullanıcının meşrebi ile de yakından ilişkili bir kavram.
- İleride nasıl toplumsal sorunlara yol açabilir?
- Sanırım ileride yol açabileceği en önemli sorunların başında mahremiyet geliyor. Şöhret olma, sevilme, beğenilme, statü elde etme, para kazanma arzusu ile gençler özel hayatına dair son derece kıymetli bilgileri kontrolsüz şekilde paylaşıyor. On altı yaşındaki bir gençten mahremiyetin önemini kavramasını beklemek de doğru değil. Ebeveynlerin bile mahremiyetin önemini kavramakta zorlandığı bir dünyada bunu gençlerden beklemek haksızlık olur. Sosyal medya, sürekli beğeni arayışını öne çıkartan narsistik bir kültürü teşvik etmektedir. Ancak herkesin bir numara olması da mümkün değildir. Yeterli ilgi görmeyen kullanıcıların depresif bir ruh haline girmesi ya da ilgi çekmek için daha tehlikeli işler yapmaya kalkması da bir başka sorun olabilir. Bağımlılık ve sosyal izolasyonu daha olası sorunlara ekleyebiliriz.