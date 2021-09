Bir yozlaştırma operasyonu: Tik Tok

Pazarcı da orada, türbanlı teyze de... Şöhretini Maraş'ta sınırlamak istemeyen bir dondurmacının şovu da var, herkese atar yapan bir delikanlınınki de... Orada mahallenin kızı da ünlü, sokak şarkıcısı da... Twitter entellektüel şov alanı, Instagram ise olmayanı cilalama... Peki ya Tik Tok ? İşte orası halkın, gerçek halkın filtresiz hayatı... Belli ki bugüne kadar Instagram'da, Twitter'de dışlananlar, hor görülenler sevdi bu mecrayı... Bu yüzden Türkiye ; dünyada Tik Tok kullanıcısı en çok olan üçüncü ülke olarak listeye girdi. Ama bir o kadar tehlikeli. Neden mi?Hem güldüren, hem gülünç duruma düşüren bir mecra... İnsanları bulunduğu ortamdan farklı bir dünyaya taşıyan bir alan... Aynı zamanda pedofillerin en sevdiği, çocukları istismar ettiği, gençleri hayatlarını tehlikeye sokacak meydan okumalara teşvik eden bir bir sosyal medya uygulaması... Uzmanlar ilk kez bu kadar sert yorumlar yapıyor bu uygulama hakkında. Yasaklansın! diyorlar... Biz de Tik Tok gerçeğini önce bilişimci yüksek mimar Orhan Toker'le konuştuk. Toker, bilişimci bir baba olarak açtığı Instagram hesabıyla adeta Tik Tok'a savaş açmış halde... "Yasaklara karşıyım ama Tik Tok başka bir şey. Kesinlikle yasaklanmalı" diyen biri...- Tik Tok içerik olarak zararlı, kültürelyozlaşmaya yol açıyor. Çocuklar içinuygunsuz içerik vermeye devam ediyor.Ayrıca Tik Tok içindeki para kazanmamekanizması çok tehlikeli. Bazı ailelerçocuklarının videolarını çekip, bu içeriktepaylaşıyorlar. Bu videolar pedofillerinhedefi haline geliyor. En çok pedofil TikTok'ta var. Aileler, çocuklarının buradaolmasına ses çıkarmıyor. Çünkü bu mecrayıeğlenceli bir platform zannediyorlar.Oysa ki çok tehlikeli.- Tik Tok'ta canlı yayınlar var.Orada çıkartma gönderme diye biruygulama var. Yat diye bir çıkartmavar, bu 830 liralık bir şey. Bu en yüksekbedelli rozet, canlı yayın yapankişiye bunu gönderdiğinizde, karşıtaraf bozdurup paraya çevirebiliyor,500 lirası kendinin oluyor, gerisiniuygulama alıyor. Bu canlı yayınıyapanlar genelde 18 yaşındanküçük reşit olmayan genç kızlaroluyor, çünkü çıkartmalar ençok onlara veriliyor. Bu yayınlarakşamın belli bir saatindensonra aç aç olayına dönüyor.Yetişkin erkekler, bu gençkızların üzerindekileriçıkarttıkça rozet gönderiyor.Ortam iyice iğrençleşiyor.23:00'ten sonra aç aç alemlerinedönüyor bu mecra. Bu sadecegenç kızlar için değil, genç erkekçocuklar için de geçerli bir tehlike.Onlar da taciz ediliyor aynızamanda bir takım tehlikeli taleplerde geliyor, kafana ütüyle vur,kendini balkondan sallandır gibi...Son zamanlarda rozetli canlı yayınolayını Instagram da getirdiama orası çocukların mecrası değil.Onlar Tik Tok'ta!.. Zaten Tik Tok'unkitlesi orta ve orta seviye altı insanlar...Toplumun sosyoekonomik olarak az gelirlikısmı. Ve onlar da bu tür tuzaklaraçok daha kolay düşüyorlar.- Çin'de birçok sosyal medya uygulamasıyasak. Çünkü Çin bunların ülkekültürünü yozlaştırdığını, gelenekleribaltaladığını düşünüyor. Tüm ülkelerinkültürünü yozlaştırmak amacıyla kullanıyor.Adeta bir silah!- Tik Tok'un diğer bir tehlikesi demeydan okuma. Amerika'da çok yaygınbir meydan okuma vardı, boğazınızdanbeyninize giden bir ana damar vardır,onun üzerine bastırdığınızda, küçük birbayılma geçirirsiniz. Bunun meydanokumasını kamera karşısında yapıyorlar.Amerika'da 13 yaşında bir çocuk öldü bunedenle. Elektrik prizinin arkasına demirpara koyup, o prize fiş sokulunca patlatmavar, elin üzerine tuz koyup, üzerinebuz koyma meydan okuması var. Tik Tokalgoritması da bu tür tehlikeli meydanokumaları öne çıkarıyor. Çocuklar dabunun çok popüler olduğunu sanıyor bunedenle. Her gün böyle meydan okumalarıtarayan bir ekip var, çocuklara en çokzarar verecek olanları öne çıkarıyorlar.Bunu yapay zeka yapmıyor. Çin'dekipsikoloji eğitimi almış çalışanlar yapıyor.En son bir meydan okuma vardı, sekizarkadaş yere bir kamera koyuyorlar,kafaları birleşik vaziyetteki kamerayaeğiliyorlar, biri havaya ütüfırlatıyor, kimin kafasına gelirse...Kanlar içinde bir video...- Bu kızınki de cesaret meydanokumalarından biri. Çatıyaçıkmış Tik Tok çekeceğimdiye... Ve düşmüş... Bundanönceki Milli Eğitim BakanıZiya Selçuk'un uyardığı birmeydan okuma vardı. Birgrup çocuk bir arkadaşlarınıortaya alıp, çelme takıp düşmesineneden oluyorlar. Kafatasıkırma meydan okumasıbu. Çok tehlikeli bir şeydi,Allah'tan çabuk farkedildi.- "Gerçek dünyada ne varsa İnternet'in sanal dünyasında da o vardır" sözü oldukça yaygın söylenir. Tik Tok ya da diğer sosyal medya mecralarında yer alan paylaşımlar her toplumun kendi içinden çıkıyor. Ancak bu paylaşımlar sizin ifadenizle "Türkiye'nin gerçek yüzü"nü temsil eder mi derseniz, "Hayır" derim. Sosyal medya mecralarında insanları şaşırtan, merak duygusu uyandıran, bilinç dışı çağrışımları olan tehlike, şiddet ya da cinsel içerikli paylaşımlar daha çok izleniyor ya da beğeni alıyor. İzleyici ya da beğeni oranlarına bağlı olarak uygulamaların algoritmaları, belirli paylaşımları öne çıkartıyor. Öne çıkmak, daha çok beğeni almak, daha çok takipçiye sahip olmak, dijital dünyada daha üst bir statüye çıkmak anlamına geliyor. Sürekli toplumsal kalıpları zorlayarak ilgi odağı haline gelen Tik Tok içerik üreticileri bu toplumun içinden çıkmış olsalar da toplumu temsil kabiliyeti yok denecek kadar azdır. Diğer taraftan Tik Tok videolarının izlenme ve beğeni oranlarına bakarak toplumun bastırdıklarını, zihninin derinliklerinde olanları tahmin edebiliriz. Bu uygulamaların kullandığı yapay zeka sistemleri büyük ölçüde her kullanıcının beğeni ölçülerini, kültürel ya da politik değerlerini, alışkanlıklarını çoğu zaman kişinin kendisiyle ilgili bilmediklerini kestirebiliyor. Bunlar da uzun vadede mahremiyet ve güvenlik sorunları yaratabilir.- Sevilmek, beğenilmek, popüler olmak kısaca şöhret olmak her insanın içinde belirli ölçüde vardır. Ayrıca fenomen olmak sadece psikolojik ihtiyaçların karşılanması ile sınırlı değil. Sınırlı sayıda da olsa sosyal medya fenomenlerinin büyük paralar kazandıkları ve gösterişli hayatlar yaşadıklarını görüyorlar. Ekonomik beklentiler de psikolojik faktörler kadar etkili oluyor bazı içerik üreticileri için. Fenomen olmak ya da izlenebilmek için herkes elindekini kullanıyor. Sesi güzel olan şarkı söylüyor, bedeninin albenisi olduğunu düşünen bedenini sergiliyor ya da ilgi çekeceğini düşündüğü bir takım tehlikeli ya da tuhaf davranışlar sergileyerek dijital pazarda izleyici bulmaya çalışıyorlar. Pazarda rekabet son derece acımasız. Para ve itibarın yüksek olduğu en tepede çok az sayıda kişiye yer var. Oraya çıkma arzusuyla yanıp tutuşan içerik üreticileri sürekli beğeni arayışı baskısı altındalar. Sürekli insanların ilgilerini çekecek içerikler üretmek zorundalar. Duramazlar. Dururlarsa düşerler; izleyicilerini kaybederler ve rakiplerinin gerisinde kalırlar.- Bir tarafıyla bu mecralar toplumda var olanı; yani bastırılanı ortaya çıkartıyor. Diğer taraftan da sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan içerikler, bazı davranışları meşrulaştırabiliyor. Bilindiği gibi duygular bulaşıcıdır derler; davranışlar da öyle. Örneğin bir başka kişinin bedenini sergileyerek veya tehlikeli davranışlarda bulunarak daha çok beğeni/takipçi elde ettiğini gören bir içerik üreticisi belirli bir süre sonra kendisi de bu yola gidebilir. Bozulma kullanıcının meşrebi ile de yakından ilişkili bir kavram.- Sanırım ileride yol açabileceği en önemli sorunların başında mahremiyet geliyor. Şöhret olma, sevilme, beğenilme, statü elde etme, para kazanma arzusu ile gençler özel hayatına dair son derece kıymetli bilgileri kontrolsüz şekilde paylaşıyor. On altı yaşındaki bir gençten mahremiyetin önemini kavramasını beklemek de doğru değil. Ebeveynlerin bile mahremiyetin önemini kavramakta zorlandığı bir dünyada bunu gençlerden beklemek haksızlık olur. Sosyal medya, sürekli beğeni arayışını öne çıkartan narsistik bir kültürü teşvik etmektedir. Ancak herkesin bir numara olması da mümkün değildir. Yeterli ilgi görmeyen kullanıcıların depresif bir ruh haline girmesi ya da ilgi çekmek için daha tehlikeli işler yapmaya kalkması da bir başka sorun olabilir. Bağımlılık ve sosyal izolasyonu daha olası sorunlara ekleyebiliriz.