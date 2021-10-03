Kamera yutmuş telefon da geldi

Kamera üreticileriyle akıllı telefon üreticilerinin işbirliği güzel sonuçlar doğurdu. Bugüne kadar ulaşmasa da Nokia
ile lens üreticisi Zeiss
işbirliği türünün ilk örneği sayılabilir. Sonra Huawei
ile Leica
iş ortaklığı oldukça ses getirdi. Huawei markasının önemli pazar elde etmesini sağladı. Şimdi de Çinli OnePlus yeni akıllı telefon modeli OnePlus 9 Serisi ile stüdyo fotoğrafçılığının efsanevi profesyonel kamera üreticisi Hasselblad ile uzun vadeli ortaklığın ilk modeli olarak dikkatleri çekiyor. OnePlus'ın yeni amiral gemisindeki kamera sistemi 'Hasselblad Camera for Mobile', akıllı telefon fotoğrafçılığına yeni bir ürün kazandırdı. OnePlus 9 Serisi ayrıca, en yeni Qualcomm Snapdragon 888
mobil platformu, DisplayMate A
+ derecelendirmesine sahip üstün 120Hz Akıcı Ekran 2.0 ekranı ve sektörün sınırlarını zorlayan hızlı şarj çözümleri Warp Charge
65T ve Warp Charge 50W kablosuz şarj desteği ile güçlü bir performansa sahip.
RENK İŞLEMEDE FARK
Renk, mobil fotoğrafçılığın kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Hasselblad Camera for Mobile özelliğiyle OnePlus, Hasselblad'ın ikonik renk performansını ilk kez bir akıllı telefona getirmeyi amaçlıyor. Akıllı telefon kamera sistemlerinin geleneksel kameralardan çok farklı çalışması ve Hasselblad'ın renk performansı ve görüntü işleme için katı kurallarının olması hem OnePlus hem de Hasselblad için önemli zorluklardı. Bu hedefe ulaşmak için OnePlus ve Hasselblad, OnePlus 9 ve 9 Pro sensörlerini birlikte kalibre ettiler ve Hasselblad'ın yüksek renk standartlarını kullanarak çok sayıda laboratuvar testi gerçekleştirdiler. Daha sonra iki şirket, renk performansında ortak bir anlayışın sağlanmasının yanında akıllı telefon kullanıcılarının ihtiyaçlarına ve alışkanlıklarına dayalı renklerin ince ayarını yaparak birlikte çalışmalar yürüttü.
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OnePlus 9 Serisi çekilen fotoğraflarda algısal olarak daha doğru ve doğal görünen renkler sunmak için OnePlus'ın renk kalibrasyonunda yeni standard haline gelen Hasselblad ile Doğal Renk Kalibrasyonu kullanılıyor. OnePlus 9 Pro'nun 50MP ultra geniş kamerası, gelişmiş görüntü kalitesi ve daha az grenli sonuç veren 1/1,56" Sony IMX766 sensör kullanıyor. Öncü Freeform lensi, gelen ışığı düzeltmek için bir dizi benzersiz eğriler kullanarak bozulmayı yüzde 1 seviyesine düşürüyor. Ultra geniş açı kamerası, aynı zamanda 4 cm'ye kadar yakın mesafe odaklanma özelliğiyle yüksek kaliteli makro fotoğraflar çekmeye de olanak tanıyor. Son teknoloji 5G ile Qualcomm Snapdragon 888 mobil platformu, ışık hızında kullanım ve benzeri görülmemiş güç sunuyor. Yüzde 25 daha hızlı işlemci performansı ve yüzde 35 daha hızlı grafik işlemenin yanında yeni 5nm düğüm boyutuna sahip Qualcomm Snapdragon 888, tek bir şarjla kapsamlı bir kullanıma imkan tanıyarak önemli güç tasarruflarına imza atıyor. OnePlus 9 Serisi, bir OnePlus amiral gemisinde şimdiye kadar sunulan en hızlı ve en sorunsuz deneyimi için hem LPDDR5 RAM hem de UFS 3.1 depolama özellikleriyle birlikte geliyor. LPDDR4X'ten 1,5 kat daha hızlı olan amiral gemisi düzeyindeki LPDDR5 RAM, 6400 Mbps'ye kadar hız sunuyor. Bu teknolojiler, gelişmiş güç tasarrufu yetenekleriyle birlikte 5G hızlarından tam olarak faydalanarak ve çoklu görevleri sorunsuz hale getirerek hiper bağlantılı bir yaşam tarzını tamamlıyor.