Hollywood’un yeni starı

Kabul edelim hepimiz belki kısa bir süre için bile olsa dünya çapında ünlü olma deneyimini yaşamak isterdik. Kısa bir süre için diyorum çünkü eminim sürekli kameralar önünde olmak, her attığın adım için ömrün boyunca yolunun kesişmeyeceği, değer yargıları senden tamamen farklı insanlara açıklama yapmak çok da kolay olmasa gerek. Ve kameralar önünde büyüdüğünüzü düşünün. Dünyaya gözlerinizi açtığınız andan itibaren tüm medyanın ve dünyanın dikkatini üstüne çekmenin ne demek olduğunu bir hayal etmeye çalışın. Kendi seçmediğiniz bir şöhretin ağırlığını ömrünüz boyunca yaşamak zorunda kaldığınızı hayal edin.Mesela düşünsenize, büyükbabanız Hollywood 'un efsane aktörlerinden Jon Voight, büyükanneniz oyuncu ve insan hakları savunucusu Marchelina Bertrand, babanız sinema dünyasının gelmiş geçmiş en seksi isimlerinden Brad Pitt , anneniz ise seksiliği ve güzelliğiyle her daim tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu Angelina Jolie . Ve siz dünyanın en popüler, en 'güzel' iki insanının ilk biyolojik çocuğusunuz.Anne ve babanızın aşkı 2000'li yılların en çok yazılan çizilen olaylarından biri ve siz tüm bu ilginin, şöhretin, popülaritenin, yeteneğin, güzelliğin, servetin ve daha da sayamayacağım birçok şeyin ortasında dünyaya gözlerinizi açıyorsunuz. Belki büyük bir şans, belki de büyük bir travma, hatta belki de ciddi bir sınav olsa gerek böyle bir doğum. Kimden mi söz ediyoruz? Şu an karşılıklı davaları süren Angelina Jolie-Brad Pitt aşkının ilk meyvesi Shiloh Nouvel Jolie-Pitt'ten.2006 doğumlu Shiloh, Hollywood'un doğduğu andan itibaren en çok konuşulan çocuklarından biri kesinlikle. Hatta daha dünyaya gelmeden bütün dünyanın ilgi odağı olmayı başaran isimlerden. 2006 yılında Namibya'da dünyaya gelen Shiloh'nun ilk fotoğrafı, dudak uçuklatan bir fiyata bir magazin dergisi People'ın kapağında yer aldı. Ailesi o çekimden kazandıkları tüm parayı bir yardım kampanyası için harcadı. Belki on binlerce insan biraz dikkat çekebilmek, biraz ünlenebilmek için çalışırken onun attığı her adım bebekliğinden itibaren gazetelere, televizyon programlarına konu oldu.Çocukluk çağında iki abisi gibi giyinmesi, saçlarını kısa kestirmeyi tercih etmesi yıllarca tartışma konusu oldu mesela. Ve 15 yaşındaki Shiloh, bu hafta annesinin başrollerinden birini üstlendiği Eternals filminin galasında annesini andıran güzelliği ve zarafetiyle tüm dünyanın dikkatlerini bir kez daha üstüne çekti. Annesinin yine bir kırmızı halı etkinliğinde tercih ettiği elbisesini giyen, yaşına uygun hafif bir makyaj yapan Shiloh'un büyüleyici güzelliği hakkında ABD basını "Hollywood yeni starını buldu" yorumları yapıyor.Diğer iki biyolojik kardeşine göre daha çok annesine benzeyen Shiloh'nun dans ve oyunculuk kurslarına gidiyor oluşu da ilerleyen dönemde ailesinin diğer önemli fertleri gibi oyunculuk için şansını deneyeceği görüşlerini kuvvetlendiriyor...