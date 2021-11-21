Çirkin bebek doğurma fobisi olan bile var

Giriş Tarihi: 21.11.2021

Kusma fobisinden tırnak kesme sesinden rahatsız olana, hatta bebeği çirkin olacak diye evlenmek istemeyene fobiler psikolojinin sonsuz vahalarından biri... Psikoloji uzmanlarına tanık oldukları en tuhaf fobi vakalarını sorduk.