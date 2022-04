Annemi dinlerim Hailey’den ilham alırım

Bu pazar günü köşemin konuğu 2011 Miss Turkey birincisi Melisa Aslı Pamuk... 2009 yılında Best Model of Turkey yarışmasında Gelecek Vaat Eden Model unvanını alan ve şu an rol aldığı projelerle isminden başarıyla söz ettiren 1991 doğumlu Pamuk ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldik. Kendisiyle hem güzellik sırlarını ve saç bakımına ait tüyolarını konuştuk.

- Günlük saç bakımı rutininden ve kullandığın ürünlerden bize bahsedebilir misin?

- Saçlarım oldukça dalgalı olduğu için iki günde bir şampuanlıyorum. Saçlarımın çok kuru bir yapısı var... Yıkandıktan sonra kıvırcık maskesi kullanıyorum ve onu durulayıp çıkıyorum. Kurutma alışkanlığım olmadığı için yine dalgalı saçlar için durulanmayan saç kremimi sürüp öyle kurumaya bırakıyorum.

- Saçın ile ilgili sonradan pişman olduğun bir seçimin olmuş muydu hiç?

- Yok, hiç diplerine boya değdirmedim, bu yüzden sağlığını hiç kaybetmedi.

- Saç kestirmek ve boyatmak konusunda hızlı karar almıyorsun. Ben senin uzun saç kadını olduğunu düşünüyorum peki sen ne diyorsun?

- Ben de öyle düşünüyorum, ama bir kere çok kısa kullandığım için arada aklım o kısa saça kaymıyor değil tabii ki.

- Son dönemlerde saç renklendirme işlemlerinden pek çok kadının saçlarının yandığını görüyorum senin başına geldi mi?

- Yok, neyse ki ben hiç böyle bir şey yaşamadım.

- Şimdi seni biraz geçmişe götüreceğim. Özellikle unutamadığım bir "Best Hair Day" anını bizimle paylaşır mısın?

- Benim saçımı en çok beğendiğim günler hep kestirmeden bir gün önce oluyor. Hatta hep aynada saçlarıma bakıp "Ama yarın kestirecektim" derken buluyorum kendimi.

- Güzellik konusunda takip ettiğin, örnek aldığın ve önerilerine değer verdiğin kimler var?

- Annemin önerilerini dikkate alırım. Manken Hailey Bieber'da da ilham alıyorum diyebilirim. Bir de sosyal medyada denk geldiğim ve ilgimi çeken saç videoları oluyor. Zaman zaman onlarda da örnek alıyorum.

- Seni takip edenlere saç konusunda tek bir tavsiye verecek olsan ne olurdu?

- Ne olur ara makası attırırken ustura kullandırtmayın.

- Çok kesin bir tavsiye oldu. Sevdim! Peki saçın konusunda asla yapmam dediğin bir şey var mı?

- Kırmızı, pembe, mavi gibi renklere boyatmak...

- Son dönemde en beğendiğin güzellik trendi ne oldu?

- Sizin Brushlight uygulamanız. Oldukça doğal ve bir trend oluşturdu bence.

YAZA HAZIRLANMAYA BAŞLADINIZ MI?



Bahar ayları hepimiz için uyanış, yenilenme, tazelenme anlamına geliyor. Kışın yorgunluğunu, ağırlığını üzerimizden atmak ve tabii ki yaza hazırlanmak için bahar ayları idealdir... Ben de bu aralar çalışırken salona gelenlere hep aynı soruyu sorarken buluyorum kendimi. Şimdi o soruyu size de soracağım: Siz yaza hazırlanmaya başladınız mı?







Yaza hazırlık bana göre saçlarınızı, tabii ki sadece saçlarınızı da değil tüm bedeniniz bakıma alma anlamına geliyor. Çünkü biliyoruz ki ancak sağlıklı saç o gözlerinize kadar yansıyan harika ışıltıyı verebilir ve ancak sağlıklı saç istediğiniz tüm modellere uyum sağlayabilir. Saçlarınızın çok yıprandığını hissediyorsanız, dokunduğunuz zaman pürüzlü bir doku elinize geliyorsa, taramak çok zorlaştıysa, çok çabuk kırılıyor, dolaşıyorsa, kabarıyorsa ve matlaşmışsa saçınızda nem ve saçın en önemli protein dokusu olan keratin yapıda azalma olmuş demektir.







BAKIM YAPTIRIRKEN DİKKATLİ OLUN

Bu konuda en hızlı ve uzun ömürlü çözümlerden biri keratin bakımları. Fakat bu konuda dikkat edilmesi gereken çok önemli iki nokta var. Birincisi saça uygulanan bakım karışımında kullanılan içeriklerin kalitesi ve işlem sırasında saça verilen ısının derecesinin doğru olması. Çünkü bu iki ana konuda düşülen hata kaş yaparken göz çıkarmaya benzer.







Saçların dip bölgeleri ile uç bölgeleri aynı oranda ısıyı tolore edemez. Saçta kopmalar, yanmalar yaşanabilir. Özellikle saçlarında röfle gibi bölgesel açma işlemleri olanlar bu konuda dikkatli olmalı. Bazı müşterilerim bana yaptırdıkları keratin bakımından sonra geldiklerinde tuhaf bir şekilde saçlarında koyulaşma olduğundan bahseder. Halbuki yaşanan koyulaşma değil, keratin bakımı izleyen günler içerisinde açık renk işlem görmüş saçların siz fark etmeden tel tel koparak dökülmesidir. Dolayısıyla aslında saçınızın bir kısmından olabilirsiniz. Biz Sakinleştirici Bakım uygulamamızı yaparken bu konuda çok dikkatli olmaya özen gösteriyoruz.

Bu nedenle size önerim profesyonel bakımı yaptırmadan önce iyi bir araştırma yapmanız. Kötü kazalardan kaçınmak için saçlarınızı güvenceye almanız.