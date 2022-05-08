Benzersiz bir hizmet deneyimi

Amerikalı filozof Ralph Waldo Emerson, "Mutluluk varılacak bir yer değil, yolcuğun kendisidir" der ama bu söz bizde "Önemli olan varılacak yer değil, yolculuğun kendisidir" şekline evrilmiştir. Ben bu sözün evrilmiş şeklini daha çok sever ve daha çok kullanırım. Çünkü yolculuk yapmayı severim. Hele ailemle birlikte, özel araçla yaptığım yolculuklar benim için büyük bir keyiftir. Tabii altımda konforlu bir araç varsa... O yüzden, tatillerimde genellikle konforlu bir araç kiralamaya özen gösteririm. Geçen hafta sonu gideceğim üç günlük Çeşme tatili için araç kiralamak isteyince bir arkadaşımın tavsiyesiyle Otomol'u keşfettim. Çeşme seyahatimi keyfe dönüştürecek bir araç kiralamak üzere Merter'deki Otomol'a gittim. Kapıda beni, Kaan Bey karşıladı. İçeri girer girmez çok etkilendiğimi söylemeliyim. Şimdiye kadar birçok şirketten araç kiraladım ama burası bir başkaydı. Geniş, ferah, temiz ve en önemlisi de çok ilgili ve güler yüzlü bir ekibi var. Kaan Bey'e, premium bir araç kiralamak istediğimi söyledim. Ömer Bey bana, adeta lüks otomobil showroom'u gibi olan Otomol'da seçenekleri göstermeye başladı.Mercedes'ten BMW'ye, Volvo'dan Audi'ye kadar en ünlü markaların onlarca farklı modelini gösterip bilgi verdi. Tabii bu kadar çok seçenek olunca insan zorlanıyor. Her ne kadar kafamda bir marka ve model olsa da orada diğer araçları görünce "Acaba hangisini kiralasam" diye bir süre düşündüm ve sonunda Mercedes'in E200 modelinde karar kıldım.Ardından kiralama işlemlerine geçtik. İşlemler dediysem, ben kahvemi içerken evraklar hazırlandı, bana da sadece bir imza atmak kaldı. Bu arada kahvemi içerken gözüm duvarlardaki tablolara takıldı. Çok şaşırdım çünkü ilk kez bir otomobil galerisi veya araç kiralama şirketinin duvarlarında tablolara rastlıyorum. Kalkıp yakından baktım, tablolarda Ekrem Yalçındağ'dan Ergin İnan'a önemli sanatçıların imzaları var. Kaan Bey'e sordum, tabloların hepsi orijinalmiş. Otomol'un sahibi Osman Baykan'ın koleksiyonundan eserlermiş.Meğer Osman Bey'in hatırı sayılır bir sanat koleksiyonu varmış ve sahibi olduğu eserleri evinde sadece kendisine saklamak yerine Otomol'un duvarlarında herkesle paylaşmak istemiş. Dolayısıyla Otomol'un showroom'u adeta bir sanat galerisine dönüşmüş. İşte bu noktada gazetecilik merakım devreye girdi ve böyle bir vizyona sahip bir patronun yarattığı Otomol'u yakından tanımak istedim. Kaan Bey'den aldığım bilgileri ben de sizinle paylaşayım. Otomol, 2012 yılında İstanbul Merter'de faaliyetine başlamış, teknolojik altyapısını ve uzun yıllara dayanan otomotiv tecrübesine sahip ekibini en büyük sermaye olarak değerlendirmiş. Bu motivasyonla deneyimlerini çok kısa sürede müşterileri ile tanıştırmayı başarmış. Otomotiv perakendeciliğinde uçtan uca hizmet anlayışı ile müşterilerine benzersiz bir deneyim yaşatmayı hedeflemiş, görüyorum ki, bunu da başarmış. Şimdi, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum'da bulunan 7 şubesinde, 400'ü aşkın personeli ile hizmet veriyormuş.Otomol, BMW, MINI, Mercedes-Benz, Volvo, Audi ve Volkswagen markalarına yetkili servis hizmetini veriyormuş. Otomol, bünyesindeki yetkili servis ve satış ağı için; alanında uzman, ödüllü teknisyen/mühendis kadrosu ile mükemmel müşteri deneyimine odaklanmış bir hizmet anlayışını benimsemiş. Orijinal yedek parça kullanımı, yüksek servis ve satış hizmeti standartları ile müşterilerinin tüm beklentilerine eksiksiz cevap veren Otomol, birçok kalite ve müşteri memnuniyeti ödülünün de sahibiymiş.Otomol, göz alıcı modern satış showroom'larında öncelikli değeri müşteri memnuniyeti olan ekibi ile sunduğu özel hizmet sayesinde, otomobil almayı ve satmayı hem keyifli hem de pratik bir hale getirmiş. Geniş araç yelpazesi, avantajlı fiyatlar, satış ve satın alma süreçlerindeki kolaylıklar ile müşterilerinin araç alırken de satarken de kazançlı çıkmasını sağlamaya çalışıyormuş. Otomol, bu yıl da Ankara/Çankaya Şubesi ile Volvo Yetkili Satıcısı olarak hizmet vermeye başlamış, hizmet ağına 0 araç satışını da eklemiş. Standart bir otomobil kiralama hizmetinden çok daha fazlasını sunan Otomol, uzun süreli araç kiralama hizmetlerinde operasyonel kiralamanın avantajları ile birlikte; acil yol yardımı, lastik değişimi, hızlı onarım ve bakım hizmetleri başta olmak üzere ayrıcalıklı servisler sunuyormuş. Müşterilerine tek merkezden çözüm avantajı sunmayı hedefleyen Otomol, bu vizyon ile müşterilerinin ihtiyaç duyacağı tüm sigortacılık hizmetlerini tek çatı altında toplamış.Sektöründe birçok 'ilk'e imza atan, çıtayı çok yukarıları çıkaran, 10 yılda bu çapta bir büyüklüğe ulaşan Otomol'un patronu Osman Baykan ve ekibini bence her türlü takdiri ve tebriği hak ediyor. Kaan Bey'e teşekkür edip kiraladığım aracı alıp giderken bir Otomol ile ilgili bir bilgi daha edindim ki, benim gibi araç kiralayan herkesin çok hoşuna gideceğine eminim.Kaan Bey, "Bülent Bey bundan sonra araç kiralayacağınız zaman buraya kadar gelmenize gerek yok. Biz istediğiniz aracı, istediğiniz adrese teslim ediyoruz. Dilediğiniz adresten de alabiliriz" dedi. Meğer böyle bir hizmetleri de varmış. Benim bundan sonra araç kiralama, ikinci el araç alım satımı, servis ve bakım gibi ihtiyacım olduğunda adresim belli; Otomol...Otomol'un bir de kulübü olduğunu öğrendim; Otomol Club... Bu kulüp hakkında da şu bilgileri aldım: Otomol Club, BMW, MINI, Mercedes-Benz, Volvo, Audi ve Volkswagen sahiplerinin üye olarak, çeşitli avantajlardan yararlanabildiği bir programmış. Otomol Club üyeleri, üyelik işlemlerinin ardından kendilerine tanımlanan avantajları yıl içerisinde diledikleri zaman kullanabiliyorlarmış.Anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında indirim, ücretsiz lastik oteli, indirimli fiyatlarla araç transferi, yüzde 40'a varan indirimle günlük araç kiralama, belirlenen yenilikçi otomobilleri ücretsiz deneyimleme ve ücretsiz park alanları gibi benzersiz avantajları üyelerine sunuyormuş.Keyifli bir yolculuğun ardından İzmir'e girdiğimde, Çeşme'ye devam etmeden önce, Otomol İzmir'i de görmek istedim. Otomol İzmir'den de çok etkilendim. Bir kere tarihi bir binası var. Osman Baykan, harabe halindeki tarihi bir binayı alıp restore ettirmiş, yanına ek binalar yaparak Otomol hizmetlerini ve kalitesini İzmir'e de taşımış. İzmir'deki Otomol'u duvarlarını da önemli sanat eserleri süslüyor. Eserler tablolarla da sınırlı değil. Hele araç parçalarından yapılmış bir heykel var ki, hem çok anlamlı hem de muhteşem bir eser.