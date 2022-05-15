Saç boyatmak benim kırmızı çizgimdir

Bu hafta köşemde yine çok değerli bir konuğum var. Sevgili oyuncu arkadaşım Hazal Filiz Küçükköse ile göz alıcı saçlarının bakım sırlarını, güzellik tavsiyelerini ve ilham kaynaklarını konuştuk.- Köprüden önceki son çıkışta yakaladım desem tam yeri olur. Yaz sezonunda dönemlik kuaförlerin elinden çıkmış, yanmış, yıpranmış bir saç sonrası... Tam bir yıl önce...- Saçımın pH dengesini korumaya çalışıyorum. O yüzden çok fazla urun kullanmayı tercih etmiyorum. İki haftada bir saç diplerime uyguladığım ve ilik yağından oluşan bir kür yapıyorum. Bunun dışında zaten Garage'a geldiğimde gerekli bakımları uzmanları yapıyor. O yüzden biliyorum ki emin ellerdeyim.- Renk konusunda çok sorun yaşadım.Kolay gibi görünen ama aslen zor bir saç rengiydi istediğim. Başlarda kızarmış hatta aktıkça bakırın açık tonları... Her defasında neden boyatmaya başladım saçlarımı diye pişmanlıkla geçirdiğim süreçler oldu.- Saç boyatmak benim için kırmızı çizgilerden biriydi. Zaten çok büyük bir değişiklik de yapamadım. Ama bunun kararı bile zordu benim için. Yaklaşık iki yıldır düzenli olarak boyatıyorum saçlarımı. Saç kestirmek eğer proje içinse tabii ki yapabilirim ama günlük hayatımda tercihim değil. Yıllar önce kısa saç deneyimim oldu. Bir süre için keyifliydi ama evet ben de uzun saç kadınıyım.- Sana ilk geldiğim zamanların hemen öncesinden bahsediyoruz aslında.Yaz sezonunda sezonluk bir kuaföre yaptırmak zorunda kalmıştım saçımı ve tabii ki hüsranla sonuçlandı. Gereksiz birçok işlem ve açıcılar yanlış kullanılınca çok problem yaşamıştım. Saçlarım yandı ve çok zarar gördü. Bir kadın için saçları çok önemlidir. Moodunu belirleyen bir etkendir. Bazen "bad hair day" günleri olur dışarı çıkmak istemezsin. Öyle dönemlerim olmuştu.- Sanırım ilk aklıma gelen Altın Kelebek Ödülleri gecesi oldu. Saçlarımın da ışıldadığı kendimi bütün olarak iyi hissettiğim bir andı.- Ahmet Çoban... O, saç konusunda ne derse okeyim.- Arada bir saç ve cildi etkileyen kan değerlerini kontrol etmelerini tavsiye edebilirim. Saç ve cilt sağlığı dışarıdan müdahalelerden çok içten bir yansıma. Vitamin takviyeleriyle desteklenebilir. Onun dışında düzenli kesim ve bol su.- Platin sarısı tarzı bir renk aklimin ucundan dahi geçmez.- Çabasız ama bakımli saç modellerini ve şekillendirilmelerini seviyorum, hem kadında hem de erkekte. Daha cool ve özgüvenli geliyor bana. Aralara örgülerin katılması da denediğim trendlerden.Sevgili Hazal'ın saçı ile ilgili istekleri oldukça netti kendi anlattığı gibi. Ona kendisi kadar özel ve sıcak bir kahve tonu uyguladık. Ayrıca saçlarının hacmine biraz daha ihtişam katmak için son dönemde salonumuzun en popüler işlemlerinden olan nano kaynaklarla destekledik. Düzenli olarak Sakinleştirici Bakım adımları ile de sağlıklı ışıltısını hep korumasını sağlıyoruz.Mezuniyet partisi kuşkusuz öğrencilik yıllarının en özel anlarından biridir. Sadece günler değil, aylar hatta yıllar önce hayalleri kurulmaya başlar. Bizim salonlarımızı ziyaret eden genç misafirlerimizle konuşurken konu çoğu zaman mezuniyete de gelir. Saçları için hayal ettikleri modellerden ya da hangi ünlünün hangi kırmızı halı saçını o gece için kendilerine yakıştırdıklarından bahsederler ve fikrimi sorarlar. Ben bu sezon sadece onlara değil, siz sevgili okuyucularıma da mezuniyet gecesi için trendlerden ve güncel kırmızı halı look'larından da yola çıkarak önerilerimi derledim.Özellikle Tiktok sayesinde 90'lar hatta 2000'lerin başından trendleri geri getirmek son derece popüler. O yılların dağınık topuz modeli de tabii ki bu rüzgarla geri döndü. Çoğu zaman bir çubuk toka yardımı ile yapılan bu topuzların en güzel yanı hem yüzü uzun göstermesi hem de önde bırakılan birkaç tutam saç ile yüzü başarıyla çerçevelemesi. Bu saçın çoğu kıyafet modeline ve çoğu yüz tipine yakıştığını düşünüyorum. Yani o gece için risksiz bir seçim olacaktır.Son Met Gala gecesinin kırmızı halısında ünlü model Kaia Gerber'i kaynak saçlarla yoğunlaştırılmış çok volümlü bukleleriyle gördük. Aklınızda böyle bir saç modeli varsa kıyafetinizin sade olması, yani kıyafetle saçın birbiri ile yarışmaması bence önemli bir kural. Çünkü böylesine iddialı saçlar o gece sizin tek aksesuarınız olmaya yetecek kadar göz dolduruyor.Eğer saçınızı daha sıkı toplamayı düşünüyorsanız bu sezon monotonlaşmış düz atkuyrukları yerine revaçta olan örgüleri de tercih edebilirsiniz. Biraz farklılık katmak ve örgünüzü kıyafetinizle bütünleştirmek için arasına elbiseniz kumaşından bir şerit ya da aynı tonlarda bir kurdele ekleyerek örebilirsiniz.Saçınıza baharın hafif ve çiçek kokan tazeliğini taşıyacak bu saç modeli uçuş uçuş, pastel tonlarda tuvaletlerle çok yakışıyor. Bu modeli uygularken sadece kendi saçınızın doğal dalgasını bile takip edebilirsiniz. İnce örgüler ve aralara serpiştirilmiş kır çiçekleri ile tamamlamanız yeterli olacaktır. Ben her zaman doğallıktan yana bir kuaför olarak bu tarz, kendi saçınızdan yola çıkarak uygulanabilecek modelleri çok seviyorum.