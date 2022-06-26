Galatasaray kulübünün kurucusu Ali Sami Yen’in babası hakkında az bilinen gerçek!

ALİ SAMİ YEN ÇOK GÜÇLÜ BİR KARAKTER

- Türkiye'de kulüplerin kurucuları pek bilinmez ama Galatasaray ile Ali Sami Yen isimleri özdeşleşmiştir. Bunda Ali Sami Bey'in kişiliği mi etkili oldu yoksa Mekteb-i Sultani'nin getirdiği birliktelik duygusu mu?

- Şemseddin Sami'nin oğlu olarak Ali Sami'nin Galatasaray'ın kuruluşundaki rolü gerçekten belirleyici. Okul ortamında talebelerin teneffüs eğlencesini dışarı taşıyan, düzenli olarak futbol oynamalarını sağlayan, o günlerde İstanbul'da futbolu oynayan ve Osmanlı gençlerini çok cezbeden İngilizlerle ve Osmanlı Rumlarıyla ilişkiye geçen, konuşan, talep eden, merakını ve isteğini onlara kabul ettirmeyi başararak, bir kulüp olarak lige aldırmayı başaran oydu. Bu yüzden onun bir numaralı kurucu yönü, ilk takımı oluşturan arkadaşları tarafından bir kez bile sorgulanmadı. Kısacası öyle başladı ve bugün de öyle devam ediyor.