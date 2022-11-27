Babalarımızdan ilham aldığımız kesin

Motor sporları, Türkiye'de ciddi takipçisi ve aktif yarışçısı olan spor dallarından. Dışarıdan bakıldığında tehlikeli gibi gözükse de sürücülerin çocukları erken yaşlarda kendilerini pistlerde buluyor. İşte o babalardan biri olan Ali Gökhan Yazıcı'nın oğlu Efehan Yazıcı, bu ay önemli bir başarıya imza attı. Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda, daha 23 yaşındayken Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonu oldu. Efehan Yazıcı ile başarısını, ralli sporunu ve babalarının izinden giden rallicileri konuştuk.- Aslında alakasız gözükse de, hem dansın hem de rüzgar sörfünün sürüşüme katkısı büyük. Yarış sırasında araçların limitlerini zorluyoruz, dansta kazanmış olduğum el ayak koordinasyonu bu bağlamda çok önemli. Rüzgar sörfü tüm vücudumuzu kullandığımız bir denge sporu, kaslarımı bu yönde gelişmesini sağlıyor. Dürüst olmam gerekirse bu spora yönelmemde babamın çok büyük bir etkisi olmadı, televizyonda World RX (RalliKros) izledikten sonra çok etkilenmiştim, o günden beri hevesimi hiç kaybetmedim. Babam yıllarca bu spor için emek harcamış başarılı bir pilottur, her ne kadar farkında olmasam da doğal olarak bu alanda babamı örnek almış olabilirim.- Aslında bunun birçok örneği mevcut, Harri Rovanpera (ralli pilotu) oğlu Kalle Rovanpera bu sene en genç Dünya Ralli Şampiyonu oldu. Yine Formula 1 pilotu olan Jos Verstappen'nin oğlu Max Verstappen ikinci kez şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye'den bir örnek verecek olursak Türkiye Ralli Şampiyonu Serdar Bostancı'nın oğlu Murat Bostancı'nın üç kez şampiyon olması gösterilebilir. Bilimsel bir kanıt yok fakat genetik bir aktarım olduğunu düşünmekle beraber babalarımızdan aldığımız ilhamın daha kuvvetli olduğunu söyleyebilirim.- Bu sezon bizim için çok inişli çıkışlı oldu. Geçtiğimiz sezon, kendi bütçem ile iki kez araç kiralayıp yarışırken 11 taklalı büyük bir kaza geçirdik. Araçtaki güvenlik önlemleri sayesinde burnumuz bile kanamadan çıktık. Fakat mali açıdan büyük bir masraf çıkacağı için kariyerimin biteceğini düşünmüştüm. 2022 yılının başında takım patronumuz Serdar Bostancı bana inanarak, Castrol Ford Team Türkiye takım pilotluğu görevinde Ford Fiesta Rally'i emanet etti. İlk tam ralli sezonum olması nedeniyle, öğrenme yılı olarak gördüğümüz bu sezonu çok güzel yönettik, hem hızlandık hem de riskli gördüğümüz noktalarda ayağımızı çekmeyi bildik. Sonunda ödülümüzü 2022 Shell Helix Türkiye Genç Pilotlar Şampiyonu olarak aldık.- Bu benim için çok özel bir yarıştı, birçok duyguyu aynı anda yaşamıştım. Yarışa başladıktan sonra start listesinde bir değişiklik oldu ve öndeki ile iki dakika farkla başlamam gerekirken bir dakika ile başlatıldım. Toprak bir ralli olduğu için öndeki ile olan farkımız önemli. Etaba başladıktan kısa bir süre sonra tahmin ettiğimiz gibi önümüzdeki aracın toz bulutuna girdik ve önümüzü göremeyecek kadar görüşümüz zayıfladı, bu durumda risk almak istemedik ve tempomuzu düşürsek de kazanın önüne geçemedik. Sert bir sol virajın içerisindeki künke vurarak takla attık. Düz düşen aracımızla vakit kaybetmeden marşa bastık ve finişe devam ettik. Ön camımız ve sağ camlar kırıldığı için neredeyse hiç görüşümüz yoktu, takla nedeniyle aracın içi toz doluyor ve geçmemiz gereken iki uzun etabımız daha vardı. Pes etmeyip öğlen servisine geldik, takımımızın tecrübeli mekanikerleri duruma hemen müdahale edip 30 dakika içerisinde aracımızı tekrar yarışabilir hale getirdi. Tempomuzu artırıp 20 araç arasında üçüncü oldum. O hafta sonu ünlü ralli pilotu Colin McRae'nin 15. yıldönümü olması nedeniyle sonucu herkes ona benzetmişti. Çok hızlı bir ralli pilotuydu fakat fazla kaza yapıyordu. Bu kazayı yapmasam bu yarışı kazanabilirdim ama iyi bir ders olduğu kesin.- Trafikte sıkıcı bir araç sürücüsüyüm, genellikle hızlı kullanmıyorum etrafıma dikkat ediyorum. Evet rallide çok hızlı araba kullanıyoruz ama kaza durumunda en fazla kendinize zarar verirsiniz. Ama trafikte yayalar ve başka sürücüler var. O yüzden ekstra dikkat ediyorum. İstanbul'da trafiğindeki hız tutkunlarını, makas atma meraklılarını piste bana rakip olmaya davet ediyorum.- Bu sporun doğasında kaza yapmak var, eğer hızlı gidiyorsanız bazı riskleri almışsınız demektir, babam da uzun yıllar bu sporu yaptığı için ciddi kazaları olmuştu, bir keresinde yarış sonrası gözleri kıpkırmızı eve gelmişti. Benim için unutulmaz bir görüntüydü. Annem bana başta çok olumlu yaklaşmıyordu doğal olarak, ama yıllardır babamı ikna etme konusunda başarılı olamadığı için yelkenleri biraz erken suya indirip duruma kolay alıştı. Yarış sırasında çok heyecanlansa da finişe gelip zamanımı gördüğünde rahatlıyor.