Sapancalı işletmeciler Bungalov dolandırıcılarına savaş açtı!

Sapanca, Türkiye'nin her yerinden seyahat ve tatil tutkularını cezbeden, Sakarya'nın şirin bir beldesi... Doğa harikası Sakarya gölü, müthiş doğası, yeşille mavinin her tonunun, her mevsimde ayrı güzellikte olduğu bu belde pandemi döneminden beri daha bir revaçta. İnsanlar bu dönemde doğada vakit geçirmenin, açık havanın ve müstakil bir tatil yapmanın keyfini ve ne kadar sağlıklı olduğunu anladı çünkü. Ve bu bölgede bulunan bungalov (ağaçtan yapılan) evlerin verdiği özgürlük hissi, kişiye özel sıcak havuzları dünyada eşine az rastlanır güzellik ve huzur sunuyor.Yüzlerce bungalov işletmesi var Sakarya'da... Bölge ve turizm için çok önemli bir gelir kalemi. Hal böyle olunca, dolandırıcılıkta sınır tanımayan art niyetli kişiler burayı da keşfetti ve bir dolandırıcılık türü çıktı ortaya: Bungalov dolandırıcılığı. Instagram üzerinden paylaştıkları güzel fotoğraflarla, 'olmayan' evlerin pazarlamasını yapan bu kişiler, müşteriyle WhatsApp hattı üzerinden iletişime geçiyor, kaparo istiyor, sigorta ücreti istiyor, olmadı paranın tamamını yatıranlara indirim teklif ediyor... Ve tabii ki parayı aldıktan sonra ışık hızıyla ortadan kayboluyorlar. Çoğu zaman verdikleri konum boş çıkıyor, bazen de bölgede bulunan diğer işletmelerin adresini veriyorlar. Gelenler geri dönmek zorunda kalıyor, böyle bir kayıt olmadığı için. Sonra hatlar kapanıyor, banka hesapları ortadan kayboluyor. Geçen seneden beri binlerce kişi bu yöntemle dolandırıldı. Instagram da terör suçları dışında, dışarıya bilgi vermediği için suçluları yakalamak güçleşiyor.Ama Sakarya Bungalov işletmecileri boş durmamış. Bir dernek kurarak bu konuyla bizzat mücadele etmeye karar vermişler. Derneğin adı, SAVİBU yani Sapanca Villa Bungalov İş. Der.Dernek bir de çağrı merkezi kurmuş. Kişiler bir konaklama satın aldıklarında, hesabın, tesisin sahte olup olmadığını buradan teyit ettirip mağdur olma riskini ortadan kaldırıyorlar.SAVİBU Başkanı Ali Safa Alaçam aynı zamanda bir bungalov işletmecisi. Alaçam "Her geçen gün artan bungalov sayısı ile Sapanca dünyanın minimalist yaşam merkezi haline dönüştü" diye başlıyor sözlerine.Derneğin kuruluşunu ise şöyle anlatıyor: "Derneğimiz 13 Nisan 2022 tarihinde kuruldu. İlçemizde villa ve bungalov işletmelerine olan ilgi yerel ekonomimizi ciddi derecede ayakta tuttu. Tecrübeli- tecrübesiz birçok yerel yatırımcı sektöre yöneldi. 60'a yakın alt sektör oluştu ve ilçe genelinde hemen hemen her aileye gelir sağlamaya başladı. Herkes bu durumdan mutlu oldu, işsizlik sorunu kalmadı, suç oranı azaldı, pandemi döneminde bile birçok kesim hiç etkilenmeden yaşantısına devam etmeye başladı, bizler de oluşan bu güzellikleri ve mutluluğu sürdürebilir kılmak için dernekleşme kararı aldık. Elbette esas kuruluş amacımız dışında dolandırıcılık sorununu görmezden gelemezdik ve onunla ilgilide bir dizi önlemler alarak olası mağduriyetlerin önüne geçmeye başladık."Peki, dolandırıcılar nasıl çalışıyor ve ne zaman Sapanca'yı mesken tuttular: "Dolandırıcılar sosyal medya üzerinden gerçek ev resimlerini kopyalayarak birçok kişiye ulaşıyorlar. Piyasanın altında fiyatlama, olmayan hizmetleri sunarak (örneğin sabah, öğle ve akşam yemeği, atv turu, göl turu gibi) cezbedici teklifler ile müşterinin aklını çeliyorlar. Rezervasyon ön ödemesi, sigorta bedeli, depozito bedeli veya 'Ödeme ulaşmadı tekrar gönderin' diyerek milyonlarca lira topluyorlar."Peki işletmeciler dolandırıcılara karşı nasıl önlem alıyor, kimler bu konu nedeniyle mağdur oldu, ne yapmaları gerekiyor, dolandırıcılar nasıl çalışıyor? Bütün bu soruların cevaplarını araştırdık..."Dernek Başkanı Alaçam çok önemli bir noktaya değiniyor şu sözleriyle: "Ev görselleri kullanılan tüm işletmelerimiz savcılıklara suç duyurusunda bulunuyor. Fakat instagram terör harici ülkemize kullanıcı bilgisi vermediği için kovuşturma uzun sürüyor, süreci avukatımız takip ederek bizleri bilgilendiriyor. Dernek olarak bizde Emniyet müdürlüğü ve Jandarma komutanlığımız ile aldığımız tüm bilgileri paylaşıyor suçluların yakalanması için birlikte çalışıyoruz."Dernek yürekli yazılı ve görsel basında yer alarak bu durumdan herkesi haberdar etmeye, mağduriyet yaşanmaması amacıyla teyit sistemini anlatıyor. Emniyet siber suçlarla mücadele birimi konuyla ilgileniyor fakat dolandırıcılar WhatsApp üzerinden haberleştiği için yer tespiti konusunda zorlanılıyor. Ödemeler genelde saf veya yabancı uyruklu göçmenlerden alınan vekaletle açılan banka hesaplarına yapılıyor. Bu hesaplarda sistem çökene kadar içerdeki para çekiliyor. Başarılı takip sonucu yakalanan dolandırıcılar 12 yıla kadar ceza alıyor.Misafirlerimiz, görüştükleri işletmeleri seçtikten sonra derneğimize iletişime geçerek işletmeleri teyit etmelidir.Seyahat acentesi ile görüşülüyorsa TÜRSAB'ın web sitesinden dijital doğrulama yapılarak çıkan bilgilere istinaden ödeme yapılması gerekmektedir.Sapanca'da 'her şey dahil' sistemi bulunmamaktadır. Evlerimizin çoğunluğu oda-kahvaltı şeklinde çalışmaktadır.Birden çok alternatifi inceleyerek fiyat mukayesesi yapılmalıdır. Piyasanın altında fiyat veren yerlere dikkat ediniz!Her şeye rağmen içinize bir kuşku düşüyorsa, size görselleri sunulan evi görüntülü arama ile görünüz. Hem evi, hem muhatap olduğunuz kişinin yüzünü görünüz.İşletmelerimizde; depozito veya sigorta ücreti alınmamaktadır.Sizlere resmi belge (iş yeri ruhsatı, vergi levhası vb.) gönderenlere itibar etmeyiniz. İşletme kendini ispat etme gereği duymaz. Sunulanlar fotoşoplu sahte evraklardır.Ödemede açıklama kısmına 'konaklama bedeli' veya rezervasyon ön ödemesi yazılmalıdır. (Aktaran: SAVİBU)Bir işletmemize ulaşan B.D. sosyal medya hesabından görüştüğü sayfa ile iletişime geçerek her şey dahil günlük bin TL fiyat aldığı sayfaya kanarak 5 günlük sözde ücreti 5 bin TL dolandırıldı.Fransa'da yaşayan gurbetçi M.D sosyal medya hesabından iletişime geçtiği sayfa ile western union üzerinden rezervasyon ön ödemesi altında 500 euro gönderterek dolandırdılar.Yine sosyal medya üzerinde gördüğü sayfa ile iletişime geçen S.T, 3 gün için anlaştığı 4 bin TL bedeli, dolandırıcıların ödemenin ulaşmadığını söyleyerek 3 kez daha ödeme yapmasını sağlayıp toplamda 16 bin TL dolandırıdı.Bir müşteri kanser olan annesi için ev kiraladı. Ortada kaldı...Bir genç erkek evlilik teklifi yapmak için nişanlısını götürdü, ortada ev falan yoktu... (Kaynak: SAVİBU)Sakarya'da farklı bungalov evlerinin fotoğraflarıyla sosyal medya üzerinden sahte satış yaparak yüzlerce kişiyi 5 milyon liranın üzerinde dolandıran altı şüpheli yakalandı. Kurbanları arasında kanser hastası eşiyle tatil yapmak isteyen bir vatandaş ile Gaziantep'ten, Sakarya'ya gelerek evlilik teklifi organize etmeye çalışan kişi de vardı. Şahıslardan beşi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılar, dört ayda 20'den fazla farklı şehirden 160'ın üzerinde kişiden haksız kazanç elde ettiler."Derneğimizin sosyal medya hesabı @savibuorg üzerinden mesaj yoluyla, 0530 946 90 54 numaralı WhatsApp hattımızdan veya 0264 582 12 17 numaralı çağrı merkezimizden misafirlerimizin bizlere ulaşarak rezervasyon ödemesi öncesi iletişime geçtikleri işletmeyi ve işletme sahibini teyit ederek güvenli bir şekilde rezervasyon oluşturmalarını sağlıyoruz. Dernek ofisimize pazar günleri hariç 09:00-20:00 saatleri arasında ulaşılabilir. Olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla kesinlikle ödeme yapmadan önce iletişimde olunan yerin teyidinin yapılması gerekiyor. Çünkü sahte bir profil kapanıp yenisi kolaylıkla açılabiliyor.""Yapılması gereken durum fark edildiği anda; Cumhuriyet Başsavcılığına ellerinde bulunan whatsapp, mail veya sms gibi her türlü yazışmaların ekran görüntülerini suç duyurusu dilekçesinin ekine eklemek suretiyle şikayette bulunulabilir. İnternet sitesi veya Instagram görüntüleri varsa bunlar da delil olarak kullanılabilir. Ayrıca başka mağdurlar varsa onların isimleri, bilgileri ve suç duyurusu soruşturma numaraları da dosyaya eklenebilir. Paranın yatırıldığına dair dekontta dilekçe ekine eklenmelidir. Misafirler maddi bir zarara uğradığı için dolandırıcılık suçu işlendiği aşikardır. Mağdurlar tarafından suç duyurusunda bulunmanın dışında hukuk mahkemelerinde maddi ve manevi tazminat davaları da açılabilir.""Geçen hafta sonu milyon takipçili bir sosyal medya fenomeni üç ev yan yana, 15 bin TL'ye anlaşma sağlamış, parayı da göndermişler. Daha sonra Sapanca'ya geldiklerinde bizim evleri göstererek satış sağlanmış. Ancak adres başka bir yer verilmiş. o adrese gittiklerinde kapı duvar, kimse yok! Dolandırıcılar bizim evlerin görsellerini kullanıp evlere başka isimler de veriyor.Satın aldıkları evin görselinin gerçekte bize ait olduğunu öğreniyorlar sonra bir şekilde bize ulaştılar. Tabii arkadaşlar yaklaşık 4-5 saat Sapanca'da bir yerde oturmuşlar. Ancak uzaktan geldikleri için doğru düzgün kalabilecekleri bir yer arayışında olmuşlar. Bu arada biçe de ulaşınca gittik müsait bir tesis bulduk. Bir de hafta sonu yüzde 90 doluluk var Sapanca'da. Her yer dolu. Neyse tekrardan para ödeyerek bu sefer gerçek bir tesiste kaldılar.""Öncelikle misafirler sahte işletmeler ile iletişime geçip cezbedici teklifler alıyor. Her şey dahil, sabah, öğle, akşam, öğünleri sonrasında ise atv safari turu, ücretsiz kano gezintileri gibi örneklerle misafiri kendilerine çekiyorlar. Cazip fırsatları gören misafirlerimiz ödeme için sahte hesaplarla görüşmeyi devam ettiriyor. Ödemeden sonra a 'Eşya koruma ücreti, depozito veya toplam ücreti öderseniz belli bir oranda indirim kazanacaksınız' gibi vaatler veriyorlar. Bir diğer dolandırıcılık örneği ise sahte instagram hesaplarından bir veya iki gün ücretsiz konaklama çekilişi yaptıktan sonra bütün misafirlere çekilişi kazandığı bilgisini verip rezervasyon oluşturuyorlar. Sonrasında 'Çekilişi kazandınız fakat işletme olarak bizler de kendimizi korumak adına sizlerden belli bir miktar eşya koruma ücreti talep edeceğiz, sonra geri vereceğiz' deyip devam ediyorlar.""İşletme olarak online satış departmanımızda azalmalar oldu. Daha çok güvenilirlik ile sorular almaya başladık. Müşteri kitlemiz daha önce hizmet alıp memnun kalan kişilerden ve online satış ile hizmet verdiğimiz gruplardan oluşmaktadır. Dolandırıcılık olaylarından sonra tesisimizi ziyaret edip sonrasında müşteri olmaya başladılar. İleri tarihli rezervasyon sayımızda düşüş yaşandı. Tesisimizin de adı ve ya görselleri kullanıldı, biz de bu mağduriyeti yaşadık. Mağdur olup gelen kişilere gerekli desteği ve yardımı göstererek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir kaç müşterimiz rezervasyonu olduğuna dair tesisimize geldiğinde mümkünse yardımcı olup hizmet almalarını sağladık. Huzursuz başlayan tatillerini en güzel şekilde geçirmelerine olanak sağlayıp mutlu ayrılmalarına vesile olduğumuzda verdiğiniz hizmet ile bizde mutlu oluyoruz."