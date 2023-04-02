Modanın kraliçe arısı

1981 doğumlu Beyonce'den bahsedildiği zaman hepimizin aklına sırasıyla mükemmel sesi, dans performansları ve moda konusundaki iddiası geliyor... Beyonce bir şarkıcı ama kariyerinin ilk günlerinden beri giyim tarzıyla çok konuşulan bir şarkıcı. Onu tanımaya başladığımız günlerde yer aldığı Destiny's Child grubundaki kostümleri en az sesi kadar çok konuşuluyordu. Ve grubun solistiyken giydiklerini annesi Tina Knowless hazırlıyordu... Hatta tarzı ve giyim tercihleri o kadar popüler oldu ki annesiyle 2005 yılında House of Dereon isimli bir de marka kurdu.Moda konusundaki iddiası ve stiliyle sahip olduğu popülarite onun 2014 yılında TopShop ile ortak bir koleksiyon hazırlamasını sağladı. Ivy Park isimli bu koleksiyon TopShop'ın en çok satan koleksiyonlarından biri oldu. Bu iddialı işbirliği TopShop'un bazı skandallara karışmasına kadar devam etti. Beyonce Ivy Park markasını koruyabilmek için TopShop'a ait olan yüzde 50'lik hisseyi de satın aldı.Ve hukuki süreç sona erer ermez yani 2019 yılında adidas çatısı altında Ivy Park ismiyle kapsül koleksiyonlar üretmeye başladı. İşbirlikleri yaratıcılık konusundaki uyumsuzluk nedeniyle geçtiğimiz günlerde sona erdi. Ve tam da herkes "Beyonce moda konusunda iddialı ama hiçbir marka altında yaptığı koleksiyon çok da uzun ömürlü olmuyor" denilirken herkesi, özellikle de moda dünyasını şaşırtan iddialı bir adım attı. Fransız lüks modaevi Balmain ile bir couture kapsül koleksiyon hazırladı. Modaevinin kreatif direktörü Olivier Rousteing, başarılardan başarıya koşan kendisi gibi siyahi bu ünlü kadın şarkıcının geçtiğimiz yaz piyasaya çıkan Renaissance isimli albümünü dinlerken kafasında böyle bir kapsül koleksiyon hazırlama fikri oluşuyor. Bu albümdeki her bir şarkıdan ilham alarak özel bir koleksiyon hazırlamak istediğini söylüyor. Beyonce ve stil danışmanı Marni Senofonte oturuyor ve Rousteing ile böyle iddialı bir projede yer alma konusunda fikir birliği ediyor. Beyonce kendi bakış açısını ve yaratıcılığını kullanma şansı yakaladığı için koleksiyonun duyurulmasından hemen sonra Rusteing'e sayısız defa teşekkür ediyor. Ortaya çıkan 16 couture parçanın 16'sı doğrudan albümdeki şarkılardan ilham alıyor birer birer. Beyonce, Renaissance Couture koleksiyonunun duyurusunu ise ilk kez, kapağını süslediği Vogue Fransa dergisine verdiği röportajda yaptı. Balmain tarihinde ilk kez bu tarz bir işbirliğine giderken şarkıcıların arka arkaya moda dünyasında ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğu da bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Ve Beyonce, turne öncesi moda konusundaki iddiasını kanıtladı.