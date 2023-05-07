Zaman kavramın değiştiren tren

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) 26 Nisan'da hizmete girdi. 603 kilometreyi 405 kilometreye, seyahat süresini ise 12 saatten 2 saate düşüren YHT'yi bizzat tecrübe ettik. Saat 08.00'de Ankara YHT Garından Sivas'a hareket ettik. Yolculuğumuz sadece 2 saat 30 dakika sürdü. Tren kimi zaman 254 kilometre/saat hıza ulaştı. Trendeki vatandaşlar, hızlı ve konforlu bir yolculuk geçirdiklerini, hızlı trenin hem Sivas'a hem de ülkemize büyük bir kazanım olduğunu söylüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tren seferlerinin mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurmasının ardından tren Ankara ve Sivas'tan yoğun ilgi görüyor. Saat 08.00 seferiyle Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan Sivas'a tam doluluk oranı ile hareket ettik. Toplam uzunluğu 405 kilometre olan hatta Elmadağ'ın ardından ilk durağımız hareket saatinden 45 dakika sonra Kırıkkale oldu. İnen yolcuların ardından tren bir dakika sonra tekrar hareket etti. Saat 9.30'da Yozgat'a ulaştık. Saat 10.30'da ise Sivas'a vardık. Yolculuğumuz 2 saat 30 dakika sürerken, zamanla bu sürenin 2 saate düşeceğini öğrendim.Tren kimi zaman 254 kilometre/saat hıza ulaşırken, yolculuğum boyunca dikkatimi çeken ilk şey hat üzerinde yer alan tüneller ve kilometrelerce uzunluktaki viyadükler oluyor. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demiryolu viyadüğü ise 2 bin 222 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de yer alıyor. Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demiryolu viyadüğünün de 89 metre yükseklikle Elmadağ'da yapılmış.Yolculuğum boyunca Sivas'a giden vatandaşlar ile konuştum. Öğrencisinden emeklisine, öğretmeninden esnafına birçok vatandaş Sivas'ın tarihi ve turistik yerlerini gezmek, meşhur Sivas köftesinden, katmerinden yemek için günübirlik Sivas'a gittiğini söylediler. Daha önce demiryolu ile 12 saat, otobüsle ise 6 saat olan yolculuk süresinin 2 saat 30 dakikaya düşmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tren seferlerinin mayıs sonuna kadar ücretsiz yaptığı için de teşekkürlerini ilettiler.Ankara-Sivas tren seferlerinin ücretsiz olacağı müjdesinin ardından tam doluluk oranıyla karşılıklı seferler devam ederken, eşiyle birlikte Sivas'a gezmeye giden 65 yaşındaki Celal Güler, "Memleketim Erzincan olduğu için daha önce Sivas'a gittim. Yapılan hizmetlerin kalitesi bakımından hepimiz biliyoruz neler yapıldığını ama bu da o hizmetlere bir ek oldu. Gönül ister ki bunu Erzincan'a, Kars'a kadar uzatsalar. Çok büyük rahatlık ve konfor" dedi.Saat 13.00'te Ankara'ya dönüş için Sivas'tan trene bindim. Önce Yozgat daha sonra Kırıkkale'de birer dakika durduktan sonra 2 saat 30 dakikada Ankara'ya vardık. Yüksek Hızlı Trenin hem konforlu hem zamandan tasarruf hem de maddi anlamda uygun olmasının vatandaşlarda bir memnuniyet uyandırdığını gördüm.Türkiye, yüksek hızlı trenle ilk olarak 2009 yılında Ankara-Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınmasıyla tanışırken daha sonra sırasıyla 2011 yılında Ankara-Konya, 2013 yılında Eskişehir- Konya, 2014 yılında Ankara-İstanbul ve Konya- İstanbul, 2022 yılı Ocak ayında Konya-Karaman hatları devreye alındı. Sivas hattının devreye alınmasıyla hızlı tren ağı yıllar geçtikçe genişlerken, umarım çok kısa zamanda bu ağ tüm Türkiye'yi dolaşır.6 yaşındaki kızı Masal ile birlikte Sivas'a giden Hilal Efe Karaçam, "Daha önce hızlı treni kullanarak Eskişehir ve İstanbul'a gittim. Sivas'a da ilk defa gidiyorum. Kızımla birlikte gezip döneceğiz. Tren harika bir ulaşım aracı, çok güvenli ve konforlu. Uçak seyahati de çok fazla yapıyoruz ancak buradaki konfor çok daha farklı. Çocukla seyahat ettiğinizde çok sıkıldığı için kalkıp yürüyebiliyor, tuvalet ihtiyacını rahat giderebiliyor. Restoran olması da ayrı bir artı. Ankara-Sivas arası 2 saat 30 dakika sürüyor. Muhteşem bir şey. Hızlı tren hatlarının daha da artmasını, ülkemizin birçok şehrine ulaşımın olmasını çok isterim. Hem maddi hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Umarım kısa zamanda Kayseri'ye de hızlı tren gelir" ifadelerine yer verdi.Üniversite öğrencisi Elif Meryem Bülbül, hızlı trenin konforlu bir ulaşım aracı olduğunu, mayıs sonuna kadar da Sivas hattının ücretsiz olması nedeniyle arkadaşlarıyla birlikte Sivas'ı gezmek için bilet aldıklarını belirterek, "Daha önce hızlı trenle İstanbul, Eskişehir ve Konya'ya gitme fırsatı buldum. Sivas'a da arkadaş grubumuzla birlikte gezmek için gidiyoruz. Zamanın her insan için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zamanı en iyi şekilde kullanmamız lazım ve bu ihtiyacımızı hızlı tren karşılayabiliyor. Uçağa baktığımız zaman öğrenciye göre biraz daha maliyetli. Bundan dolayı hızlı tren ağının daha da artmasını istiyorum" diyor.Sivas'tan Ankara'ya ailesiyle birlikte gezmeye giden Ahmet Yazıcı (45), "Daha önce hızlı tren ile yolculuk yaptım. Sivas'tan Ankara'ya gezmeye gittik. Şimdi dönüyoruz. Eskiden Ankara-Sivas arası otobüsle 6-8 saat arası sürüyordu. Hızlı trenin açılmasıyla 2 saat 30 dakika sürüyor. Yakın bir zamanda 2 saate kadar düşeceği söyleniyor. Tabi ki bu bir Sivaslı için büyük avantaj. Sivas Selçuklu eserlerinin bulunduğu, coğrafi olarak da gezilebilecek, tarih açısından da güzel bir ilimiz. Bunu sadece Ankara olarak düşünmeyelim. İstanbul'dan Sivas'a gelebilecek misafirlerimiz için de düşünebiliriz. İstanbul-Sivas arası 6 saate düştü. Yüksek Hızlı Trenin şehrimize kazandırılması çok büyük bir kazanım. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Uzun bir süreç geçirdik ama beklediğimize değdi. Sivas'a böyle bir katkıda bulundukları için Allah hepsinden razı olsun" dedi.