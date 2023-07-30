Bizi kutuplaştıran konuları tiye alırsak normalleşiriz

Oyuncu, komedyen ve yönetmen... Son dönemin yükselen isimlerinden o. Filmleri izleniyor, gösterileri doluyor Doğu Demirkol'un. Seveni çok ama eleştireni de az değil. Çünkü mizahının içinde dini konuları da kullanıyor.Doğu Demirkol'un mizahı, aslında büyüdüğü ortamla beraber şekilleniyor. Babası ateist bir cerrah, annesi dindar bir avukat. Dolayısıyla evde durmayan bir çatışama söz konusu. Üstelik zamanla normale dönmüş bu çatışma, hayatın bir rutini haline gelmiş. Babasının sosyalist temelli düşüncelerini de annesinin dinle ilgili savunmalarını da duyarak, görerek büyümüş. Amasya'da geçen çocukluğuna bir de yörenin şivesi eklenmiş. Cerrah bir babanın oğlu olarak, arkadaşları tarafından kibirli diye nitelendirilmesin, "Ben de sizdenim" demek için şiveli konuşmaya başlamış. Bu onun hayatına artık yerleşmiş durumda.Bir araya geldiğimizde, ekrandaki tüm mizahının yaşantısının ta kendisi olduğunu anlıyorum. Sohbet ederken kahkahalarımız eksilmiyor ama bunu yaparken "Kendini zorlamıyor hayatı böyle algılıyor" diye düşünüyorum.Aile ortamı zıt kutuplardan oluşunca, "Sizin düşünce yapınızda babanız mı anneniz mi etkili oldu?" diye sordum. Annesinden etkilenmiş, İslam'ın gereklerini yerine getirmeye çalışan bir özel hayatı var. Bundan taviz vermiyor göze de batırmamaya çalışıyor. Yolun sonunda kendini babasının "Duruşu yok" dediği Barış Manço'ya benzetiyor. Onun dediği gibi, "Bu dünya benim memleketim, herkes hemşerim" diyor.- İnsanlığın yüzyıllarca birbirine düştüğü, savaşlar ve kıyımlara sebebiyet veren her türlü değerler çatışmasının aynı çatı altında yaşandığı bir ortamda büyüdüm. Şimdi artık o kadar tartışmazlar, senin zihniyetin sana benimki bana kafasına geldiler ama ben çocukken özel mülkiyet kavramından adalet, eşitlik, hak, hukuk, inanç, vicdan temelinde şiddetli tartışmalar evin günlük rutiniydi.- Amasya'da büyüdüm ben. Balıkesirli ve Mersinli ailemde mevcut olmayan İç Anadolu rayihasına orada büründüm. Bir daha da çıkamadım.- Her alanda mizah yapmak zor. Herkesin kendi hassasiyetleri, kendi kutsalları, hayatı anlamlandırmak için temel almaları gereken değer yargıları var. Dizide bir bölümde Stalin'le ilgili şaka yaptığım için babamın kırıldığını görüyoruz hatta. Bence asıl mesele iyi niyetle, kimseyi incitmemek için yola çıkmak.Olmuyor çünkü çarpılacağım yerleri biliporadan uzak duruyorum.- Kendimize göre bir piyasamız var ablam.Ama gerçi şimdi başımız bağlı ama vardı diyelim...- Öyle demiyorum, herkes denesin toplumsalkonulara değinmeyi ama ben iki tarafın da jargonunave düşünce yapısına, hassas noktaları vekaidelerine hakim bir müktesebatla yoğurulduğumiçin zaten bunun haricinde bir iş üretemiyorum.Herkesin kimseye karışmaya hakkı yokturdiyen Anadolu irfanını cidden başucumuza asmalıve birbirimizin hayatına müdahale etmedenbirbirimizle şakalaşmayı ihmal etmemeliyiz.- Adımı sosyalist babam Doğu Perinçek sevdasından dolayı Doğu koymuş zamanında. Geçenlerde bir çocukla karşılaştım, adı Fidel. Fidel Casto'dan koymuşlar. Öyle oluyor muymuş dedim kardeş, bizimki davasını ifade etmekte biraz yöresel kaldı çocuğun babasının yanında...(Gülüyor)- "Bu dünya benim memleket" diyordu Barış Manço. Babam mesela kendisini duruşu olmamakla suçlar, pek de sevmezdi. Sanatçı muhalif olmalıymış. Beni tam anlamıyla ifade eden cümledir, "Bu dünya benim memleket". Benim mahallem olmadığı gibi şehrim de yok. Dünya memleketim, karşı tarafın özgürlüğüne müdahale etmediği müddetçe, güncel siyasi tartışmaların ötesinde en kutsal değer olan insan onurunu gözeten bir anlayışta buluşabildiğimiz herkes benim hemşehrim.- Bence mizahın birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanmalıyız. İki arkadaş kavga edip küstükten sonra barışınca aralarında hep bir mesafe olur, eski samimiyetleri hemen inşa oluvermez. Ta ki aralarını bozan konu hakkında bir şaka yapılana kadar. Amerika'da bugün siyahi komedyenlerin ırkçılık üzerine şakalar yapabiliyor olmaları aslında bu meseleleri aştıklarına ve iyileşme sürecine girdiklerine delil teşkil etmekte. Biz de ne zaman ki bizi kutuplaştıran, birbirimize düşmanlaştıran meseleleri tiye alabiliriz, o zaman toplumun ayrı uçları sarılıp farklı fikirlerle, farklı yollardan ama aynı hedefe gidilebileceğini idrak etmiş olur.- Komediden, şakadan anlayan, asık suratlı snob tavırlarıyla ortamı germeyen, kendisiyle de dalga geçebilen, gülmeyi, eğlenmeyi bilen kızlar galiba komik insanları daha mutlu ederler. Kendi adıma konuşmuyorum, komik insanlar açısından...- Bir mühendis olarak irdeleme şansı bula-- bulamadım ama bir otomobil sever olarak bayıldım. madım Dikişlerinden malzeme kalitesine, ara hızlan- hızlanmalardan dönüş mesafesine kadar çok sevdim. malardan Ben çok yenilikçi değilim, özellikle saat ve ara- arabada da bildiğim bir iki markadan pek şaşmam bada ama Togg gerçekten keyifli bir araç olmuş.