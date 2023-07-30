Kimi zaman yıldız avı bazen rakibe çelme

Transfer çalımlarının bazılarına bakarken önce geçen sezona gidelim... Son yıllarda yara alan Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy'deki Trabzonspor maçındayız. 18 Mayıs'ta oynanan maçta tribünlerde 33 bin Fenerbahçeli var. 3-1 kazanılan maçı, yönetimin özel davetlisi olarak iki isim daha tribünden izliyor. Wilfried Zaha'nın abisi ve menajeri Herve Zaha da, Fildişili oyuncunun transfer görüşmeleri için İstanbul'dalar... Son imzalar atılmadıkça mayıs ayı biraz erken, eğer futbolcunun bonservisi elindeyse işiniz daha da zor.Fenerbahçe ilerleyen tarihlerde yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ama Galatasaray, 23 Temmuz'da yaptığı paylaşımla ezeli rakibine tarihi bir transfer çalımı atıp Zaha'yı kadrosuna katıyor. Bu çekişme daha önceki yıllarda yaşanan ilginç transfer çekişmelerini ve çalımlarını akıllara getiriyor. Takım ayırt etmeden, çalımları saymadan, yerimiz el verdiğince birkaçını sizin için toparladık. Kaçırılma, özel jetle futbolcuyu bir gecede alıp getirme, kulüp anlaşıp futbolcuya imzaya mecbur bırakma; ne ararsanız var.1990-1991 sezonunda Galatasaray'ın hocası Mustafa Denizli, Polonya U21 maçlarında izleyip keşfeder. Ancak geleceğin yıldızı Polonyalıyı Fenerbahçe de takip etmektedir. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan en büyük çekişme yaşanır. Sonuçta Galatasaray'ın 6 milyar TL ödeyerek Kosocki'yi kadrosuna katar. O dönem için Türkiye'de yapılmış en pahalı transfer Kosecki... Ancak bedeli ağır olur. Sezonda ilk yarının lideri Galatasaray kalecisi Hayrettin Demirbaş o günleri şöyle anlatır:"Kosecki çok kaliteli bir oyuncuydu. Ama transfer sonrası oyunumuz bozuldu. Futbolun saha içi ve maddi dengeleriyle oynamamak lazım. Yönetim daha iyi olsun diye transfer etti ama Türkiye Kupası'nı alıp ligi kaybettik."Kosecki sadece iki sezon oynasa da Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından biri olur. Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisine rağmen Osasuna'ya satılır.Fenerbahçe'nin yıllardır anlatılan efsane bir sezonu vardır: 1988-1989... Sarı-lacivertlilerin 103 golle şampiyon olup tarih yazdığı, hücum hattında takır takır gol atan Aykut Kocaman, Turan Sofuoğlu, Rıdvan Dilmen, Hakan Tecimer sayılır da 23 kez fileleri sarsan Hasan Vezir es geçilir. Çünkü o karşı yakaya geçmiştir. Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe karşısında ilk devreyi 3-0 önde kapatan Galatasaray ikinci yarıda genç Hasan Vezir'i durduramayınca 4-3'lük skorla kupaya veda eder.Ezeli rakibin hücum hattındaki Sakarya grubunu durduramayan G.Saray'da yönetici Yurdaşen Karahasan gözüne genç Hasan Vezir'i kestirir. Sezon sonu F.Bahçe'de kiralık oynayan Hasan, sarı-lacivertlilerle anlaşma zemini ararken oyuncu kaçırılarak Fethiye'ye götürülür. Burada G.Saray'a dört yıl imza atan Hasan, uzun süre tehdit alır ve asla eski formuna ulaşamaz.2001-2002 sezonunda Galatasaray'da kiralık oynayan ve kazanılan şampiyonluğun yıldızlarından olan Kolombiyalı Mondragon için Beşiktaş kulübü, Fransa'ya gider. Heyette yönetimin ağır topları vardır. İkinci başkan Hüsnü Güreli ve asbaşkan Yıldırım Demirören ile Metz kulübü ile masaya oturur ve transferi bitirir.İki kulüp de internet sitelerinden transferi duyurur. Bunun üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Galatasaray her şeye hazırlıklıdır" der. Ancak Galatasaray kulübünün Fransa'da eli güçlüdür. Başkan Özhan Canaydın ve İkinci Başkan Ali Dürüst de Fransa'dadır. Canaydın, iki kulüp arasındaki sözleşmeyi bozdurur. Ve Mondragon, bir önceki sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a resmen bonservisi ile transfer olur. Galatasaray'da 238 oynayan Mondragon, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.2015 senesinde alacakları sebebiyle Eskişehirspor'dan ayrılma noktasına gelen Erkan Zengin ile ilgilenen Fenerbahçe, futbolcuyla ön protokol imzalar. Ancak Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Ersun Yanal, Erkan'ın devre arasında gittiği İsveç'e özel uçakla ulaşır. Görüşmeler sonunda Erkan, Trabzonspor'la anlaşır. Erkan ilerleyen yıllarda transfer süreci için, "Fenerbahçe ile ön protokol imzalamış ve sonrasında İsveç'e gitmiştim. Bu süreçte Eskişehirspor, Trabzonspor ile anlaşmıştı. Fenerbahçe'ye transferim bundan dolayı olmadı. Trabzonspor'a gittiğim için pişmanlık yaşamadım" diyecektir.Kariyerini şu an Adana Demirspor'da sürdüren Emre Akbaba, 2018 yılında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olurken Fenerbahçe'ye de gidebileceği iddia edilmişti. Hatta Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Biz; Emre Akbaba, Fenerbahçe ile temasa geçtiği için onlarla görüşme yaptık" dedi. Milli futbolcu ise yıllar sonra transferine dair konuştu: "Alanyaspor, Fenerbahçe ile transferim için anlaşmıştı ama ben çocukluğumun, hayallerimin kulübü olan Galatasaray'a transfer olmayı tercih ettim. Ülkedeki bütün büyük kulüpler beni istedi ama benim için tercih seçeneği açıktı. Seçimimi kalpten yaptım."Eskişehirspor'da yıldızını parlatan ve büyük kulüplerin dikkatini çeken Alper Potuk, 2013 senesinde iki yakanın ezeli dostlarının yine karşı karşıya gelmesine sebep oldu. Genç yıldız ile temasa geçen Galatasaray söz aldı. Ancak yetenekli, gelecek vadeden bir genci, ezeli rakibine kaptırmak istemeyen Kadıköy hemen devreye girdi. Aykut Kocaman'ın transfer listesindeki isim için başkan Aziz Yıldırım tüm kozlarını kullandı. Galatasaray'ın Alper Potuk'u KAP'a bildirmesinin ardından harekete geçen Fenerbahçe, Eskişehirspor'a resmi teklifini yaptı. Hemen kabul edilen teklif sonrası iş Alper'in ikna edilmesine kalmıştı. Sarı-lacivertliler futbolcuya ödenecek ücreti artırarak imzayı attırdı. Ancak İstanbul gecelerini büyülü dünyasına kapılan Alper, defans oyuncuları yerine magazin muhabirleriyle köşe kapmaca oynayınca bekleneni veremedi.Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren isimlerden biri de Mehmet Topuz idi. 2004- 2009 yılları arasında Kayserispor'da öne çıkan Topuz, siyah-beyazlı formayı giymek istediğini açıkladı. "Menajerlerim de biliyor, herkes biliyor. Ailecek Beşiktaşlıyız. Beşiktaş'ta forma giymek istiyorum. Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Bunu herkes bilsin" diyor, Beşiktaş formasıyla poz veriyordu. Ancak Kayserispor Sportif Direktörü Süleyman Hurma, "Mehmet Topuz için Fenerbahçe ile anlaştık" diye açıklama yaptı. Sonra Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören de "Biz de Topuz'a talibiz. Oyuncunun tercihinin önemi yok mu?" açıklamalarıyla çarşıyı karıştırdı. Gelişmeler üzerine tekrar açıklama yapan Mehmet Topuz, "Asla Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamayacağım ve gerekirse futbolu bırakacağım" der. Bitmek bilmeyen açıklamaların ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir gece yarısı özel jetle Kayseri'ye gider. Yıldırım aynı gece dönerken yanında Mehmet Topuz vardır. Fenerbahçe'ye pek de istemeden gelen Topuz, yedi sezon boyu çalıştığı teknik adamların değişmez ismi olur.