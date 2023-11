Son yılların yükselen trendi poligonda atış

Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de 'atıcılık' toplumların her kesimi tarafından ilgi duyulan bir spor dalı haline geldi. Artan ilgiye paralel olarak poligonlar, yaygın bir hal almaya başladı. Boş arazilerde, ormanlık alanlarda, binaların çatı katlarında yapılan amatör atışlar insan sağlığını büyük tehlikeye atıyordu. Kontrolsüz atışların sonucu meydana gelen ve 'serseri' yahut 'yorgun' mermi olarak nitelendirilen kurşunlar, nice insanın hayattan kopmasına ya da sakat kalmasına neden oluyordu.Bunun çözümü olarak artık atış poligonları var. Bu resmi mekanlar sayesinde güvenli ortamlarda ve profesyonel atış eğitmenlerini gözetiminde atış yapılıyor. Poligonlara herkes her istediği şekilde giremiyor. Öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız sisteme işlenerek emniyetin bilgi servisine gönderiliyor. Devamında ise uzman bir atış eğitmeni size eşlik ediyor ve poligona giriyorsunuz. Atış esnasında kulaklık takmak zorunluyken, gözlük takmak isteğe bağlı.Poligonlara sadece atışa meraklı insanlar değil, her meslek grubundan kişiler de geliyor. Silahlı özel güvenlik sertifikası alacak olanlar da atış eğitimlerini güvenli bir şekilde poligonlarda alıyor. Atıcılığın bir spor olarak yapıldığı bir poligonun kapısından içeri girdik ve okuyucularımız için yaşadıklarımızı kaleme aldık.Orhan Genç, "Sancak poligon 2020 yılında kuruldu. Üç yıldır hizmet veriyoruz. Beş kolluk bir atış sahamız var. Kadın ve erkek eğitmenlerimiz var. 18 yaşından büyük olmak kaydıyla içeri alıyoruz. Silah hakkında bilgi almak istenler geliyor. Hobi amaçlı atış yapmak isteyenler geliyor. Özel güvenlik eğitimi alanlar geliyor. Hobi amaçlı atışlar yaygın. Eğer poligonlar olmasa özellikle hobi amaçlı atışlar, ormanlık alanlarda ya da boş araziler de yapılacak. Bu da yorgun mermi ya da serseri kurşunların neden olduğu üzücü vakalara neden olabiliyor. Boş silah yoktur ve her mermi hedefini bulur. Bunun bilincinde olmak lazım. Özellikle kadınlar hobi amaçlı atışlar için geliyor. İnsanlar dağda bayırda sokakta atış yapacağına poligona geliyor ve atışlarını gerçekleştiriyor. Ruhsatlı silahı olanlar da burada TC kimlik numaralarını ve taşıma belgelerini ibraz etmek kaydıyla atış yapabiliyorlar. İbraz edilen bilgiler emniyetin sistemine yükleniyor. Kaç mermi atıldığı dahi takip ediliyor. Bütün atışlar eğitmene gözetiminde yapılır. Atıcı profesyonel olsa da kural çiğnenmez. Her önümüze geleni almayız. Alkollü birini kesinlikle almayız. İnsanlar stres amaçlı da geliyor. Atışı bir spor olarak görüyorlar" ifadelerini kullanıyor.Poligonda sizi ilk olarak danışma karşılıyor. Eğitmen size eşlik ederken atışın yapıldığı bölüme geçiyorsunuz. En ufak ihtimaller bile hesaplanıyor. Atış yapılacak kısımlar bölümlere ayrılmış. Poligonun büyüklüğüne göre atış mesafesi 25 metreye kadar uzatılabiliyor. Atış öncesinde size bir silah verilmiyor. Silahı uzman atış eğitmeni dolduruyor. "Boş silah yoktur" diyen eğitmen, büyük bir titizlikle hareket ediyor. Sonra size atışın nasıl yapılacağını tarif ediyor. Hedef ayarlanıyor ve isteğiniz sayıda mermi atabiliyorsunuz. Atış bittikten sonra da süreç aynı titizlikle devam ediyor. Eğitmen silahın boş olduğunu anladıktan sonra yerine kaldırıyor ve atışın yapıldığı kısmından çıkıyorsunuz.Atış sporuyla ilgilenen Taha Kazım Okut ise "Ön muhasebeciyim. 30 yaşındayım. Hobi olarak atış yapıyorum. Dağda, bayırda, ormanlık alanda atış yapmak riskli. İnsanların hayatı tehlikeye girebiliyor. Poligonda ise güvenli bir şekilde atış gerçekleştiriyorum. Hocaların eşliğinde, bilgilenerek atışımı gerçekleştiriyorum. Atış eğitimimi de alıyorum. Dışarda atış yapılmasın. Çünkü çok tehlikeli bir durum. Poligonlar hobi olarak atış yapmak isteyenler için en ideal yerler" değerlendirmesini yapıyor.2016-2023 yılları arasında yorgun mermi kaynaklı 59 kaza meydana geldi. Yorgun mermi, ateşli silahlarla havaya atış yapılmasının ardından merminin ulaşabildiği en yüksek konumdan aşağı düşmesine denir. Dikey şekilde havaya atılan mermi 1500 metre yüksekliğe kadar çıkabilir. Merminin serbest düşmesi esnasında hızı 160 km hıza ulaşabilir. Bu nedenle yorgun mermi ölümcül olabilir.