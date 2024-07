Sahada her duyguya yer var

Futbolseverlerin bayram Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son haftaya giriliyor. Bu hafta aralarında Türkiye'nin de olduğu sekiz takımdan dördü kupa için yarı finale hazırlanıyor. Her şey Berlin'de gelecek pazar oynanacak finale kalmak için. Siz satırların okurken Türkiye-Hollanda çeyrek final maçı sonuçlanmış olacak. Umudumuz ve öngörümüz EURO 2024'ün maçları en heyecanlı, en çok izlenen ve en çok mücadele eden takımının finale yürümesi... Biz bu arada turnuvada öne çıkan beş hadiseye mercek tutacağız. Her şeyin doyasıya yaşandığı beş duyguya odaklanacağız.Gürcistan benim için Şota Arveladze demek. Özü sözü, çalışkan bir futbol insanı... Ülkesi de öyle. Rusya'dan ayrılıkları sonrası bağımsızlıkları için savaşa girdiler. Şu an bir kısım toprakları Rusya'nın işgali altında olsa da 2008 senesinde bu yana bağımsız bir ülke. EURO 2024, Gürcistan'ın kendini ait hissettiği Avrupa'nın en önemli spor organizasyonuna ilk adımıydı. F Grubu'nda pek şans tanınmıyordu. Kupanın favorisi Portekiz, deli fişek Çekya ve genç yeni bir takım olan sınır komşusu Türkiye... Gürcüler herkesi şaşırttı. İlk maçta Türkiye'ye kök söktürdü, yenilse de ilk golünü attı. Sonra Çekya'dan ilk puanını aldı ve Ronaldo'lu Portekiz'i 2-0'lık skorla bozguna uğrattı. Bu inadın ödülü en iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turuydu. İspanya'ya net bir skorla (4-1) yenilip eve döndüler. Ancak başkent Tiflis'te onları on binlerce Gürcü karşıladı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan da takımı karşılayanlar arasındaydı. Başbakan Kobakhidze, "Bize gerçek bir mucize yaşattınız, bu bir son değil, bir başlangıç" diyordu.Muhteşem bir kariyer, başarılı bir marka yönetimi, 39 yaşında hala üst düzey futbol oynayacak görkemli bir fizik... Kendi ifadesiyle son Avrupa Futbol Şampiyonası, elbette kupayla bu kulvara nokta koymak istiyor. Son 16 turunda Slovenya'nın savunma hattını geçemeyen Portekiz'de uzatmalarda 105'inci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçtiğinde Portekiz'in turu geçmek üzere olduğuna herkes emindi. Ama Ronaldo kaçırdı yoksa Oblak mı kurtardı? Gerisi gözyaşı, hem de hüngür hüngür. Böylesine bir süperstar, milyonların gözü önünde hüngür hüngür ağlıyordu. Tüm takım arkadaşlarına ona koştu teselli için. Çaresiz durmayacaktı gözyaşları. Tek başına değildi ama tribündeki annesi de ağlıyordu. Maç penaltı atışlarına geçince bir kez daha beyaz noktanın başına gitti, tüm hıncıyla vurdu, ağlara bile gitmesine beklemeden tribünlere dönüp eline kalbine götürdü. O anda tüm Portekiz mendil arıyordu ona uzatmak için...Aynı maçtan, aynı ülkeden iki futbolcuyu buraya pek doğru olmadı ama çare yok; Ronaldo'nun riske attığı turu elleriyle getirdi. Henüz 24 yaşında bir kaleci ama kulübü Porto ona değer belirlemekte zorlanıyor. Galatasaray'ın 2011 senesinde Galatasaray'a gelişi gibi, onu transfer eden dönüp kaleye bir daha bakmayacak. Slovenya, 120 dakika boyunca gol pozisyonları değerlendirememişti ama penaltılarda şartlar eşitti ya da öyle gözüküyordu. Ancak bu genç adam, Slovenya'nın üç penaltısında da doğru yere atlayıp kurtararak ülkesini son 16 turuna taşıdı. Diogo Costa, Avrupa Şampiyonası tarihinde seri penaltılara giden bir maçta gol yemeyen ilk kaleci olarak tarihe geçti.Son şampiyonun son 16 turuna bile kalamadan elenmesi sürpriz değil büyük bir bozgun olsa gerek. Hem de İsviçre'ye... Başkent Roma'da kurulan dev ekranlarda herkes maçı takip etti. Milano'da Merkez Tren Garı önünde kurulan dev ekranda binlerce İtalyan taraftar maç için bir araya geldi. Ama hesapta olmayan İsviçre işi bozdu. Spaletti'nin çalıştırdığı İtalya'ya karşı son 11 maçından yenilgiyle ayrılan İsviçre, 1993'ten bu yana rakibini ilk kez mağlup ederek eve erkenden yolladı. İsviçre'nin teknik direktörü eski Fenerbahçeli futbolcu Murat Yakın. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda da çeyrek finale ulaşmayı başaran İsviçre, gelecek için umut veren bir milli takım.Futbolda sistemi, oyun kurgusunu, geçiş oyunlarını, sahayı üçe bölüp konuşmayı sevenlerin takımı Belçika... Kaybettiği bir maçtan sonraki basın toplantısında bize o 90 dakikayı bize bölge bölge anlatıp neden kaybettiklerini anlatan Aykut Kocaman ya da Abdullah Avcı'nın takımı Belçika... Kağıt üstünde oyuncularıyla hep favori. Elemelerde grubunu 20 puanla tamamlamış; Eden Hazard, Kevin de Bruyne ve Lukaku gibi yıldızlardan oluşan, hep bir altın jenerasyon olarak anılan ama bir türlü beklenen patlamayı yapamayan abartılmış bir milli takım. Bulundukları E Grubu bile onlar gibi dört ülke: Belçika, Romanya, Slovakya, Ukrayna... Turnuva tarihinde bir ilk yaşandı, hepsi grubu 4 puanla bitirdi. Fransa ile çıktıkları EURO 2024'ün en vasat maçları arasında ilk üçü zorlayacak 90 dakika Jan Vertonghen'in 87. Dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 aleyhine sonuçlandı. Bu gol, futbolseverleri 30 dakikalık zulümden kurtardı.