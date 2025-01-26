Kesilen her zeytin ağacı Anka kuşu gibi yeniden filizleniyor

Bir halkın kaderi nerede yazar? Kimi zaman bir kitabın sayfalarında, kimi zaman taşlara kazınan bir yazıda... Ama Filistin halkının kaderi, zeytinin özünde yazılıdır. Filistin topraklarında zeytin, yalnızca bir meyve değil; direnişin, umudun ve hayatta kalmanın sessiz tanığıdır. Kökleri, tıpkı Filistin halkı gibi topraklarına sıkı sıkıya sarılırken, dalları özgürlüğe uzanır. Filistin topraklarında yaklaşık 10 milyon zeytin ağacı bulunuyor ve bu ağaçlar, tarım arazilerinin neredeyse yarısını oluşturuyor.

Ancak İsrail'in süregelen işgal politikaları, Filistin halkının geçim kaynaklarını ve tarihsel bağlarını hedef alıyor. Son 20 yılda, İsrail saldırıları sonucu 800 binden fazla zeytin ağacı yok edildi. Zeytin ağaçları, Filistin için yalnızca bir ekonomik kaynak değil; aynı zamanda kültürel mirasın ve kimliğin ayrılmaz bir parçası. Halkın yüzde 80'i, zeytin üretimiyle doğrudan ya da dolaylı olarak geçimini sağlıyor. Filistin'de her zeytin hasadı mevsimi, ürün toplamanın ötesinde bir direniş mücadelesine dönüşüyor. Zeytin hasadı başladığında, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırıları neredeyse günlük bir rutin haline geliyor. Çiftçilere yönelik şiddet, tarım alanlarının kimyasallarla tahrip edilmesi ve ağaçların kökünden sökülmesi gibi vahşi eylemler, Filistin halkının kültürel ve manevi bağlarını da hedef alıyor. Yine de saldırılara boyun eğmiyorlar. Filistinliler, her kesilen ağacın yerine yeni fidanlar dikerek, yalnızca toprağa kök salmakla kalmıyor, geleceğe de kök salıyor.

ZEYTİN VARSA BİZ DE VARIZ

İsrail'in zeytin ağaçlarına yönelik sistematik saldırılarını değerlendiren Türkiye'de yaşayan Filistinli araştırmacı Moin Naim, şunları söylüyor: "Babamdan miras kalan birkaç dönümlük zeytinlik vardı. İsrail güçleri defalarca gelip dozerlerle bu ağaçları yok etti. Ama biz her seferinde yeniden ektik. Çünkü zeytin bizim için bir ağaçtan fazlasıdır; yaşamımızın ve direnişimizin sembolüdür. İsrail bunu biliyor ve bizi zeytinimizden kopararak kimliğimizi silmeye çalışıyor. Ama biz her zaman yeniden başlayacağız. Zeytin, Filistin halkının geçmişini, geleceğini ve direniş ruhunu koruyan köklerdir. Zeytin varsa, biz de varız."

İSRAİL'İN HUKUKİ OYUNLARI

İsrail'in zeytinliklere yönelik saldırıları, aynı zamanda hukuki bir planın parçası. İsrail yasalarına göre, bir tarım arazisi 10 yıl içinde aktif olarak kullanılmazsa, devlet araziyi kamulaştırma hakkına sahip. Düzenlemeleri fırsata çeviren İsrail, zeytin ağaçlarını sökerek ve çiftçilerin araziye erişimini engelleyerek süreci hızlandırıyor. 10 yılın sonunda tarım alanları, "devlet malı" ilan edilerek işgalci yerleşimcilere devrediliyor. Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in işgal politikalarını defalarca kınasa da, gerçek yaptırımların hayata geçirilmemesi Filistin halkını yalnız bırakıyor. Filistinliler ise sessizliği şu sözlerle eleştiriyor: "Filistin topraklarında zeytinle birlikte, insanlığın vicdanı da kesiliyor."