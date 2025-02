Çocuk şöhret ve yetişkinlik

Şu an henüz 30 yaşında... Altı yıldır evli. Bir yaşında bir çocuğu bulunuyor. 15 yaşından beri dünya çapında ünlü... Şöhrete kavuştuktan sonra geçirdiği zaman çoğunlukla zorlayıcı... YouTube'a koyduğu videolar sayesinde ABD'li bir müzik yapımcısının dikkatini çeken buluğ çağındaki Kanadalı bir gencin yaşayabileceği bir sürü şeyi yaşamış, hem de tüm dünyanın gözleri önünde. Kimden bahsettiğimi bence hepimiz anladık... Tabii ki Justin Bieber'dan... Bieber'ın son dönemde medyada yer alan makalelerine denk geliyor bir süredir.Yazıyı yazarken belki de uluslararası üne kavuşmasını sağlayan ilk büyük projesi, 2010 yılında yayınlanan Baby şarkısının klibini de açtım. Çok küçük. Lise yaşında okulun tatlı bir aileye sahip, havalı çocuğu gibi görünüyor klipte... Çok küçük... Anne ve babası o doğduğunda henüz 18 yaşındaymış. Doğumdan sonra da boşanmış ve yollarını ayırmışlar. Bieber babası ve üvey annesiyle ve onların 3 çocuklu ailesiyle bağlantısını sürdürmüş hep. Aileye en çok benzeyen şey oymuş hayatında. Annesi bekar kalmayı tercih etmiş. Ofislerde pek de çok para kazandırmayan işlerde çalışarak oğlunu yetiştirmeye başlamış. Yani ortanın çok altında, genç bir hamilelik yaşamış ve terk edilmiş bir kadının çocuğu Justin Bieber. 13 yaşından itibaren video'lar yüklemeye başlıyor You- Tube hesabına. Belki de bulunduğu hayattan çıkabilmesini sağlayacak tek şeyin bu olduğunun farkında... Henüz 13 yaşındayken farkında... 2 yıl sürmüyor keşfedilmesi... Sonra bir anda ağırlıklı rap şarkıcılarının bulunduğu bir dünyaya adım atıyor. Usher'ın da ortakları arasında bulunduğu yapım şirketiyle çalışması tüm hayatının değişmesini de sağlıyor. Sadece onun değil, annesinin de gözleri büyülenmiş durumda tabii...Şu an yaklaşık 400 milyon dolarlık bir serveti bulunan 30 yaşında bir adamdan söz ediyoruz... Şöhret dünyasında geçirdiği her gün popülaritesi artan ve sonuç olarak servetine servet katan bir isimden bahsediyoruz. Selena Gomez ile inişli-çıkışlı ilişkisi, Hailey Baldwin Bieber ile evlilik yoluna girmesi, düğünü, evlat sahibi olması tüm dünyanın gözleri önünde yaşandı. Ama tabii ki bir de bu yaşamın içinde bizlerin bilmediği, daha geri planda kalan, konuşulmayan pek çok detay daha bulunuyor. Diddy ile olan iletişimi ve o dönem mesela... Justin Bieber "Müzik dışında bir bağlantımız yoktu" diyerek kestirip atsa da dava dosyalarında, Diddy'nin çok tartışmalı ve içeride ne yaşandığı çok da belli olmayan partilerinde genç şarkıcının da sıklıkla yer aldığı belirtiliyor.Eşiyle olan bağlantısının bu kadar güçlü olmasının nedeni olarak da Hailey Baldwin'in zaten pek çok kriz içinden çıkmış bir Hollywood ailesi olması gösteriliyor. Yani Hailey zaten bildiği, tahmin ettiği bir dünyanın denklemlerini çok iyi yönetmeyi başarıyor deniliyor. Sonuç olarak ikisinin boşanabileceği, Bieber'ın uzun zamandır müzik dünyasında etkin olarak yer almaması, Diddy dava dosyası içeriğinin kamuoyuna açıklanması gibi pek çok kriz ile karşı karşıya..."Britney Spears gibi psikolojik olarak stabilitesini koruyamıyor. Uzun yıllar aramızda olmayacak", "P. Diddy davası ve ünlü rapçi ile ABD'ye geldikten sonra geçirdiği süre Justin Bieber'ı çok etkilemiş durumda. 20'li yaşlarına bile gelmeden bu 50'lerini geçirmiş olan sapkın adamlarla kim bilir neler yaşandı, nelere şahit oldu? Bu konu hakkında konuşmuyor. Ancak Diddy davası ve suç dosyasında bulunan tüm o detaylar o döneme dair tramvasını da tetiklemiş durumda. Arka arkaya Diddy ile çeşitli ortamlarda çekilmiş videoları çıkıyor. Bu videolar da Bieber'ın psikolojisini oldukça kötü etkiliyor", "Karısı Hailey Bieber da artık ondan ümidini kesmiş durumda. Boşanmaları an meselesi" gibi yorumlar şu an neredeyse hangi gazetenin internet sitesini açsanız karşınıza çıkıyor. Yani kısaca şu an her yerde Bieber ile ilgili bir haber varken, oldukça mutsuz, depresif fotoğrafları magazin basınını süslerken ben de ister istemez genç şarkıcıyı ve hayatını daha çok merak ettim.