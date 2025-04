Sosyal biyomunuz ne kadar güçlü?

ABD'li araştırmacılar Andy Merolla ve Jeffrey Hall tarafından geliştirilen 'social biome / sosyal biyom' kavramını duydunuz mu? California Üniversitesi'nde Dr. Andy Merolla ile Kansas Üniversitesi'nden Dr. Jeffrey Hall tarafından ortaya atılan bu kavram hakkında hafta için bir haber yayınlandı. Hatta New York Times gazetesindeki haberde Merolla ve Hall'ın hazırladığı bir de anket yayımlandı. Beş farklı kategoride, 15 sorudan oluşan bu anketin sonuçları da cevaplayanların sosyal biyomlarını ortaya koydu. Biz de söz konusu anketi sizlerle paylaşmak istedik.

SOSYAL ETKİLEŞİM, SAĞLIĞIMIZI DA ETKİLİYOR

Sorulara geçmeden önce kavramı biraz daha açalım. En özet haliyle günlük hayatta kurduğumuz ilişkiler ağı diyebiliriz. Tıpkı doğada farklı canlıların bir arada yaşaması gibi insanların da sosyal etkileşime geçmesi gerekmektedir. Bu bağlar ne kadar sağlam olursa kişinin sosyal biyomu o kadar güçlü oluyor. Merolla ve Hall'a göre sosyal biyom aslında tıpkı vücuttaki mikrobiyom gibi... Yani vücut sağlımız için nasıl ki mikrobiyom dengesi gerekiyorsa, ruh sağlımız ve yaşam kalitemiz için de sosyal çevremizde farklı insanlarla dengeli ve düzenli ilişkilere sahip olmamız gerekiyor.

HER TEMAS KIYMETLİ

Dr. Andy Merolla ve Dr. Jeffrey Hall'a göre kurduğumuz her bir etkileşim bizim için çok değerli. Bu etkileşimin çok sıradan veya önemsiz olsa bile aslında bizim kimliğimizi ve inançlarımızın yapı taşları oluşturuyor. Kişiye özel bir ve online interaktif bir test olduğu için cevapları burada net bir şekilde veremeyeceğiz. Ama şöyle bir genelleme yapabiliriz: Eğer ilk üç soruya "Bu benim" cevabını verdiyseniz; "Bazen zorlayıcı olsa bile farklı insanlarla çeşitli sosyal etkileşimlerde düzenli olarak bulunuyorsunuz. Bu sizin için önemli bir şey" gibi yorumlanabilir. İkinci soruya 'Bu ben değilim' derseniz de aynı yorum çıkabilir. Eğer telefonunuza sık bakıyorsanız veya çok fazla etkileşime girseniz dahil yalnız kalmayı aramıyorsanız bu tavsiyeleri dikkate alın: "Kendinizi yenilemek için yalnız kalmaya zaman ayırın. Bu sizi yeniden enerjiyle doldurabilir. Rahatlamak için telefonunuza yönelmek yerine farklı yollar keşfetmeye çalışın. Eğer uzun zamandır çevrenizdeki biri ile yüz yüze anlamlı bir görüşmeniz olmadıysa ve yabancılarla iletişime geçmiyorsanız bu tavsiyeyi dikkate alın: "Günde en az bir anlamlı sohbet yapmaya çalışın. Bu, bağlarınızı güçlendirebilir ve stresi azaltabilir. Kendinizi rahatsız veya güvensiz hissetmediğiniz sürece, çevrenizdeki insanlarla etkileşim kurmanın faydalarını göz ardı etmeyin. Küçük sohbetler yapmak, genel iyilik halimize katkıda bulunabilir. Eğer arkadaşlarınızla görüşmek için planları siz yapıyorsanız bu sosyalliği bilinçli olarak seçtiğinizi gösteriyor. Ancak planlayan kişi olmaktan uzak duruyorsunuz bunu tekrardan gözden geçirin, çünkü düzenli sosyallik için ilk adımı atmak gerekebilir.



5 TEMEL KAVRAM ÇOK ÖNEMLİ

The Social Biome isimli kitabın da yazarı olan araştırmacılara göre kaliteli bir sosyal hayat, mutluluk için çok önemli. Uzmanlar, sosyal biyom seviyenizi bildiğiniz takdirde de ilişkilerinizi daha sağlıklı yönetebileceğinizi savunuyor.

ABD'nin dünyaca ünlü basın kuruluşu New York Times için hazırladıkları aşağıdaki test de size sosyal biyomunuzu değerlendirme imkanı verecek. Araştırmacılar sosyal biyom kavramlarını 5 temel üzerine oturtuyor.

❚Farklı sosyal etkileşimler:

Anketteki ilk üç soru bununla ilgili.

❚Anlamlı sohbetler:

Dört ve altıncı sorularla bağlantılı.

❚Yabancılarla iletişim:

Yedi ve dokuzuncu soruları kapsıyor.

❚ Sosyalliği bilinçli seçmek:

10 ve 12 sorular.

❚ Yenileyici yalnızlık: On üç ve sonrası bununla ilgili.

GÜNLÜK ETKİLEŞİMLERİNİZ NE KADAR ÇEŞİTLİ?

1 Komşularımla iyi geçinirim. Onlarla her karşılaştığımda selam vermeye özen gösteririm.

Bu benim.

Bu ben değilim.

2 Birisiyle herhangi bir konuda anlaşamadığım zaman, o konuşmadan mümkün olduğunca hızla uzaklaşmaya çalışırım.

Bu benim.

Bu ben değilim.

3 Çevremde benim düşüncelerimi saygılı bir şekilde sorgulayan görüştüğüm kişiler var.

Bu benim.

Bu ben değilim.

YALNIZLIKLA NASIL BAŞA ÇIKIYORSUNUZ?

4 Yalnız kaldığım anlarda bile hayatımdaki önemli insanlarla bağlantı halinde olduğumu hissederim.

Bu benim.

Bu ben değilim.

5 Çok fazla sosyal etkileşim içinde olduktan sonra yalnız kalmaya ihtiyaç duyarım.

Bu benim.

Bu ben değilim.

6 Yalnız kaldığım zaman, içgüdüsel olarak ilk önce genellikle haberler veya sosyal medya için telefonuma bakarım.

Bu benim.

Bu ben değilim.

GÜN BOYU PAYLAŞTIĞINIZ KELİMELER NE KADAR ANLAMLI?

7 Bir arkadaşım ile anlamlı bir yüz yüze görüşme yapmayalı uzun süre oldu.

Bu benim.

Bu ben değilim.

8 Gün boyu çevremdekilerle sık sık şakalaşırım.

Bu benim.

Bu ben değilim.

9 Sevdiklerime sevgimi ifade etmeye özen gösteririm. Aileme onları sevdiğimi söylerim ya da iş arkadaşlarıma samimi iltifatlarda bulunurum.

Bu benim.

Bu ben değilim.

YABANCILARLA NE SIKLIKLA ETKİLEŞİM KURUYORSUNUZ?

10 Bir yabancıyla en son ne zaman konuştuğumu hatırlamıyorum.

Bu benim.

Bu ben değilim.

11 Market gibi yerlerde insanlarla sohbet etmekten rahatsızlık duymam.

Bu benim.

Bu ben değilim.

12 Yeni birileriyle tanışmak benim için stres demek. Bu yüzden çoğu zaman bundan pek hoşlanmam.

Bu benim.

Bu ben değilim.

SOSYAL ÇEVRENİZ ÜZERİNDE NE KADAR KONTROLÜNÜZ VAR?

13 Arkadaşlarımla düzenli olarak öğle veya akşam yemeği planlarım.

Bu benim.

Bu ben değilim.

14 Arkadaşlarımla planım varsa ama dışarı çıkmak istemiyorsam, büyük ihtimal iptal ederim.

Bu benim.

Bu ben değilim.

15 Buluşma organize etmek için arkadaşlarıma ulaşan taraf olmaktan rahatsızlık duymam.

Bu benim.

Bu ben değilim.