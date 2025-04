İçindeki sesi dinleyen bir diva

2022 yılında ilk çocuğunu dünyaya getirdi, kısa süre önce de ikinci çocuğunu... 2018 yılında New York merkezli çalışmalar yürüten sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile ilk kez görüntülendi. Çift, 2019 yılında çok lüks bir düğünle dünya evine girdi. 1990 doğumlu oyuncu, 2013 yılında Umut Işığım (Silver Linings Playbook) filmindeki performansıyla ilk Oscar'ını kazandı. Yani henüz 23 yaşındayken ilk Oscar heykelciğini kazanmış oldu. Şu an 35 yaşında yaklaşık 160 milyon dolarlık servetiyle, gözlerden uzak özel hayatıyla, mutlu evliliği ve çocuklarıyla Hollywood en başarılı isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Arka arkaya rol aldığı X-Men, Silver Linings Playbook, American Hustle ve The Hunger Games gibi gişe rekorları kıran filmler sayesinde dünya çapında büyük bir popülariteye kavuştu. Rol aldığı filmler dünya çapında 6 milyar dolardan fazla gişe hasılatı getirdi. Bence artık bu hafta kimden bahsedeceğimizi anlamışsınızdır. Evet doğru tahmin ettiniz bu hafta son birkaç haftadır sokak stiliyle, olası yeni moda iş birlikleriyle oldukça gündemde olan Jennifer Lawrence'ın hayatını konu alacağım.



ANNESİ MANKEN OLMASINI İSTEDİ

Lawrence tüm seçmelerde rolü kazansa da annesi "Sana yalan söylüyorlar" diyerek Lawrence'ın oyunculuktan vazgeçmesini sağlıyor. Lawrence o dönemi, "Çok kötü, çok güçsüz, çok yalnız ve başarısız hissediyordum. Ama buna rağmen içimden bir ses oyunculukla ilgili birkaç deneme daha yapmam gerektiğini söyledi. Ailemin Los Angeles'ta bulunan bir ajansa kaydolmama izin vermesini sağladım. Annem modellik yapmamı istiyordu. Oysa benim içimde sadece oyunculuk hevesi vardı. 14 yaşımda okulu bıraktım.

Gelen mankenlik ve modellik tekliflerinin tamamını reddettim. Ve tüm odağımı oyunculuğa verdim" diyor. 2006 yılında bir dizide rol almaya başladı. 2007 yılında popüler bir dizide aldığı rolle dikkat çekmeye başladı. 2008 yılında ilk kez bir sinema filminde rol aldı. Bir daha okuyun lütfen bu son cümleyi. 2008 yılında ilk kez bir sinema filminde rol alan, disiplinli bir oyunculuk eğitimi almayan ve birçokları tarafından alaylı kabul edilen, lise mezuniyeti bile bulunmayan Lawrence ilk sinema filminden 5 yıl sonra Oscar ödülü aldı. 2011 yılında X-Men serisine dahil olmasıyla uluslararası arenada şöhrete kavuştu. Ve iki yıl içinde dediğimiz gibi Oscar ödülü kazandı. 2014 yılından itibaren Hollywood'un film başına en çok kazanan ikinci kadın oyuncusu olmayı başardı. Aynı yıl Times dergisi güzel oyuncuyu Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesine ekledi. Sonraki 10 yılıysa yine büyük gişe başarılı filmler, bol ödüllü sanat filmleri, yapımcılık kariyerine odaklanma ve aile kurmakla geçti. Henüz 35 yaşında kariyerinin en iyi ve en üretken noktasında bulunan Lawrence, insanın içindeki sese kulak vermesinin önemini hepimize gösteriyor.



14 YAŞINDA KEŞFEDİLİYOR

İnşaat şirketi olan bir baba, çocuk yaz kampları işleten bir anne, iki erkek kardeş ile Kentucky'de bir at çiftliğinde geçiyor Larence'ın çocukluğu. Hipekaktivite ve sosyal anksiyete bozukluğu olduğu için çocukluğunun ilk yılları oldukça zor ve yalnız geçmiş Lawrence'ın. Oyuncu o dönemi, "Hep yalnızdım. Sürekli kendimin uyum sorunu olduğunu düşünüyordum. Kalabalıktan ve grup aktivitelerinden asla hoşlanmıyordum.

Grup sporları hiç benlik değildi, hatta nefret ediyordum. Bu durumum at binerken ve sahnede olduğu anlarda en aza iniyordu. Babamın zoruyla basketbol, hokey, softball oynuyordum. Ayrıca amigolar arasındaydım. Ama dediğim gibi ekip ve takım denilen her yerde uyumsuzdum" diye anlatıyor. Peki sonunda ne mi oluyor Lawrence 9 yaşından itibaren oyunculuk kurslarına gitmeye başlıyor. 14 yaşındayken de ailesiyle gittiği bir New York seyahati sırasında bir yetenek avcısı tarafından keşfediliyor. Ailesi kısa bir süreliğine New York'a taşınıyor ve Lawrence'ın seçmelere katılmasına olanak sağlıyor.