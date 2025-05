Müzik dünyasının CEO’su

NFL bünyesinde mücadele eden Kansas City Chiefs takımında yer alan Amerikan futbolcusu Travis Kelce ile yaşadığı aşka popülaritesini daha da üst bir noktaya taşımayı başardı. Bu yıl Avrupa'da turne düzenleyeceğini açıkladığı an, resmen müzik dünyasında yer yerinden oynadı. Evini 14.5 milyon dolara satışa çıkarması, bir dönem arası bozuk olan Blake Lively'ye mahkeme sürecinde verdiği destek, son dönemim popüler şarkıcısı Sabrina Carpenter ile inanılmaz iyi dost oluşu her gün gazetelerde yer almasını sağlıyor. Kimden söz ettiğimizi tahmin ettiğinize eminim. Müzik dünyasının aşırı üretken, aşırı arkadaş canlısı, aşırı mükemmel, aşırı başarılı ismi Taylor Swift'ten söz ediyorum. 1989 doğumlu Swift'in servetinin 1.5 milyar dolar olduğunu da hemen şu anda sizlerle paylaşmak isterim. Başarılı ve yakışıklı bir futbolcuyla evliliğe giden bir ilişkisi olan, kendisi yaşayan bir Barbie bebeğe benzeyen, mükemmel bir aile yaşantısından gelen Swift bu kadar kusursuz olduğu için sosyal medya trol'lerinden en çok laf yiyen isimler arasında da yer alıyor.Ne de olsa kendisi müzik dünyasının en istikrarlı, en güçlü kadınlarından biri... Şarkı söylemenin yanı sıra besteler yapan, şarkı sözleri beğenilen ve dans konusunda da oldukça yetenekli olan Swift tek kelimeyle tek başına bir ordu gibi... Bir de bunların yanı sıra mankenleri aratmayan fiziği, 1.80'lik boyu, sarı saçları ve mavi gözleriyle canlı bir Barbie'den de farksız demin de söz ettiğimiz gibi. Son turnesi Eras'ın biletleri satışa çıktığı an biten, turne filmi vizyona girer girmez satış rekorları kıran bir genç kadından bahsediyoruz.Turnesinin bilet satışlarından milyar doların üzerinde para kazanılan, ekonomi profesörleri tarafından "Tam bir para makinası. Birçok CEO'dan daha iyi işini yönetiyor. Konser alanında satılan anı eşyalarının satışından milyonlarca dolar kazandı. Erkek arkadaşı Kelce'nin forma giydiği Kansas eyaletine gidip-gelerek bile şehrin 200 milyon dolar kazanmasını sağladı. Gelmiş geçmiş en iyi para yöneticilerinden biri" yorumunda bulunuyor. Swift tam bir okulun mükemmel kızı... Mükemmel bir fizik, ses, dans yeteneği, en yakışıklı erkek arkadaş ve olabilecek en havalı kız arkadaş grubuna sahip... Resmen ABD filmlerinde görmeye alışık olduğumuz o havalı ponpon kızın gerçek hayat versiyonu... Sürekli gözler önünde olmasına rağmen tek bir hatalı davranışı yok. Alkol ve uyuşturucudan uzak duruyor. Ne kavgası, ne tartışması, ne skandalı var... Dedim ya kusursuz bir yaşam örneği...14 yaşında profesyonel müzik kariyerine start veren ve country müzik türünde 2005 yılında albüm çıkarmaya başlayan Swift şu an pop müzik dünyasının en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. 12 Grammy ödülü olan, Forbes dergisi tarafından En Etkili 100 Kadın listesinde yer alan Swift, dijital müzik platformlarında en çok dinlenen kadın şarkıcı. Turneleri en büyük geliri kazanan şarkıcı olduğunu söylememize gerek bile yok. Swift çok varlıklı ve değerleri olan bir ailede dünyaya geliyor. Büyük annesi bir opera sanatçısı, babası ünlü bir broker, annesi büyük şirketlerde başarılı bir pazarlama yöneticiyken iki çocuğunun doğumundan sonra ev hanımı olmayı tercih etmiş bir kadın.Sürekli müzik dersleri alan, 14 yaşında yerel bir kahve mağazasında sahne almaya başlayan ve düzenli olarak yerel festivallerde sahneye çıkan Swift tam olarak ailesinin desteği, koruması ve doğru yönlendirmesi sonucu bugünlere gelmiş bir isim... Henüz 13 yaşında profesyonel bir yetenek avcısıyla çalışmaya başlayan, o yaşlardan itibaren şarkı yazarken düzenli olarak en ünlü müzik öğretmenlerinden ders alan Swift, öğrendiği değerlere sahip çıkmasıyla ve etik değerlerini asla kaybetmemesiyle kariyer basamaklarını birer birer çıkmayı başarıyor.