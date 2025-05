Dünyanın en çok merak edilen kadını

Kişisel serveti 215 milyar dolar... Forbes tarafından açıklanan dünyanın en zenginleri listesinde düzenli olarak yıllardır ilk üçte yer alıyor. Teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı... Oğlak burcu... Princeton Üniversitesi'nden mezun. Dört çocuk sahibi. İlk eşi Mackenzie Bezos'tan 2019 yılında boşandı. Ve 25 yıllık eşinden boşanmak için kendisine tam 38 milyar dolar tazminat verdi. Hep bir ağızdan "İdil tamam anladık kimden bahsettiğini. Jeff Bezos'tan bahsediyorsun. Bu hafta köşene konuk olacak isim Bezos demek ki!" dediğinizi duyar gibiyim. Yok aslında bu haftanın konuğu Jeff Bezos değil.

Bu hafta sayfamıza konuk olacak kişi Bezos'a evliliğini bitirten ve uğruna milyarlarca dolar tazminat ödediği kişi. Yani 2023 yılında nişanlandığı ve haziran ayında günler sürecek dillere destan bir düğünle evleneceği 1969 doğumlu Lauren Sanchez... Sanchez de 2019 yılında eşinden boşanıyor. Ve tahmin edeceğiniz üzere ikilinin duygusal bağı boşanma tarihinden çok daha önce başlıyor. Sonuç olarak Bezos, milyar dolarlar vererek eşinden boşanıyor ve evliyken kalbini kaptırdığı Sanchez'e 30 karatlık bir yüzükle evlilik teklif ediyor.



TELEVİZYONCU OLARAK KARİYERİNE BAŞLADI

Dünyanın en zengin ikinci adamının kalbini çalan bu kadını hepimiz merak ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bezos'un sahibi olduğu uzay ve havacılık şirketi Blue Origin ile uzaya çıkan ve 10 dakikalık uzay yolculuğu sonrası kendisine uzatılan mikrofonlara "Evlenmek için geri döndüm" diyen bu kadını merak etmemek pek de mümkün değil. Dediğimiz gibi Sanchez 55 yaşında. Eski bir gazeteci. The View, Good Day L.A. ve News at Ten gibi haber porgramlarının yardımcı sunuculuğunu yapan Sanchez ayrıca Extra, Larry King Live, The Joy Behar Show ve Showbiz Tonight gibi programlar için de içerik üreten kişiler arasındaydı. İsminden de anlayacağınız üzere ailesi Meksikalı köklerine sahip. Annesi Los Angeles eski belediye başkan yardımcılarından biri. Babası da havacılık şirketi sahibi olan bir iş insanı. New Mexico Üniversitesi'nde eğitim alan Sanchez, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde de iletişim fakültesinde eğitim aldı. Kariyerine bir TV kanalında başlayan ve muhabirlik yapan Sanchez, arka arkaya pek çok TV kanalında farklı görevler üstlendi.



40 YAŞINDA UÇMAYI ÖĞRENDİ

Magazin dünyasına hep yakın olan Sanches 2010 yılında People dergisinin 'Dünyanın En Güzel 50 Kişisi' listesinde yer aldı. Yine aynı yıl Us Weekly dergisinin 'En Seksi Vücutlular' listesinde yer aldı. Sanchez için diyebileceğimiz bir şey varsa o da hep kendisine yatırım yapması ve kendisini geliştirmesi olabilir. 40 yaşında uçmayı öğrenen Sanchez, birkaç yıl içinde de kendi havacılık ve yapım şirketini kurdu. Başından iki evlilik geçen ve üç çocuk sahibi olan Sanchez doğal olarak 2018 yılında Bezos ile ilişkisi ortaya dökülünce zor günler yaşadı. Ancak Jeff Bezos ile ilişkilerini sürdürme kararı alarak eşlerinden boşanmaları günler boyunca medyada geniş yer buldu.

2020 yılından itibaren de ilişkilerini gözler önünde rahat bir şekilde yaşamaya başladılar. Bezos'un kurduğu tüm yardım derneklerinde ve vakıflarda aktif rol üstlenen Sanchez, profesyonel olarak televizyonculuk yapmayı bırakmış olsa da geçtiğimiz yıl bir çocuk kitabı yayınlayarak medya kariyerinden çok da uzak durmayı planlamadığını gösterdi. Çocuklarının zaman içinde gayet iyi anlaşmaya başladığını son verdiği röportajda ifade eden Sanchez, "Ben de Jeff de çalışmayı seven iki ruhuz. İş hayatlarımız zamanımızın büyük kısmını alıyor. Bu nedenle sabah saatleri bizim için çok özel. Önce kendime sonra ona kahve yapıyorum. Ardından tüm gün yaşadıklarımızla ilgili sohbet etmeye başlıyoruz. O süreçte telefonlara bakmak kesinlikle yasak. Akşamları da baş başa kaldığımız zaman birlikte TV izlemeyi çok seviyoruz. Zaten ikimizin ruhu genel olarak bu kadar iyi anlaştığı için bir araya geldik" diye konuşuyor. Bezos ile evliliğinin ardından gündemde olan evlilik anlaşmasına göre boşanırlarsa evli olduğu her yıl için bir milyon dolar alacak olan Sanchez, hayatının en huzurlu günlerini yaşadığını söylüyor.