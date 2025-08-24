Şöhretin içinde bağımsız bir ruh

Onun hakkında ilk olarak 2016 yılında bir şeyler yazmışım. O zaman 19 yaşındaymış. Ve 1 milyar dolarlık serveti ve 3 milyon dolarlık eviyle çoktan yaşıtlarından çok farklı bir hayata sahipti. O sıralarda verdiği röportajda "Her zaman aklımda iş var benim. Hep yeni bir proje peşindeyim. Öyle bütün gün hiçbir şey üretmeden gezip tozacak biri değilim." demişti. Şöhret ve aile hakkındaki sorulara da "Bu ışığın ve şöhretin geride kalacağı bir an gelecek. Ben hayatımın bir noktasında bulunduğum durumdan ve yaşadıklarımdan memnun olacağım ve "Bu kadar yeter" diyeceğim. Tabii ki evlenip çocuk sahibi olacağım. Herkesin yaptığı normal şeyler yapacağım. Evleneceğim kişinin de illa ki ünlü olmasına gerek yok" yanıtını veriyor. Okurken eminim siz de etkilenmişsinizdir. 19 yaşındaki genç bir kız için ne kadar olgun ve ayakları yere basan yanıtlar değil mi? Peki kim bu isim diye soruyorsanız, yanıtımız "Kylie Jenner"...

EN ÇOK KAZANAN ÜNLÜLER ARASINDA

Kim Kardashian'ın kız kardeşi olarak tanıdığımız bu genç kız hakkında tekrar iki yıl sonra yazmışım. 2018 yılında onun hakkında şöyle bir şey yazmışım: "Geçtiğimiz hafta dünyanın en prestijli haber dergilerinden Forbes, En Çok Kazanan Ünlüler Listesi'ni açıkladı. Listenin üçüncü sırasında 1997 doğumlu Kylie Jenner yer aldı. Bir yılda 166.5 milyon dolar kazanan Jenner, Beyonce'yi bile geride bırakıp 100 kişilik listenin üçüncü sırasına oturdu. Kısa süre içinde 1 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un en genç milyarderi olmasına kesin gözüyle bakılan Jenner'ın bu noktaya gelmesini sağlayansa ne TV programı, ne marka işbirlikleri oldu. Jenner da 445 milyar dolarlık kozmetik endüstrisine el atmasıyla banka hesabı büyüyen genç kadınlar arasına girdi." Yani iki yıl içinde milyar dolarlık servet sahibi olacak hale geliyor Kylie Jenner. Peki tüm bu haberlerden yedi yıl sonra Kylie Jenner ne durumda.



393 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Jenner şu an 28 yaşında. Ünlü rap'çi Travis Scott ile olan ilişkisinden iki çocuğu var. Serveti sapa sağlam yerinde duruyor. Kendinden bir yaş büyük yaklaşık 30 milyon dolar serveti olan oyuncu Timothee Chalamet ile yaklaşık iki yıldır bir ilişkisi var. Anne ve babası bu yıllar içinde boşandı. Kardashian-Jenner dünyasında son derece fırtınalı anlar yaşandı. Ancak Kylie Jenner tüm bu yaşananların bir şekilde dışında durup kendisini korumayı başardı.

Kozmetik dünyasındaki başarısının ardından kendisini moda dünyasında da ispat etmek isteyen Jenner, Khy isimli bir giyim markası kurdu. Tahmin edersiniz ki o da kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Sosyal medyada 393 milyon takipçisi var. Yani dünya üzerinde ondan haberi olmayan kimse yok diyebiliriz. Çeşitli yardım kampanyalarında yer alan, sayısız markayla iş birliği yapan Kylie Jenner, ailesinden gelen şöhreti en iyi paraya çeviren ve kendisine ait bir dünya kurmayı başarabilen ünlülerden biri.



SOSYAL MEDYADAN BENİ TANIYAMAZSINIZ

Sosyal medyada yaptığı her bir marka işbirliğinden yüz binlerce dolar kazanan Jenner, "30 yaşımda Malibu'da bir çiftlikte yaşamak istiyorum. Ailem ve çocuklarımla beraber. Kendi tavuklarımı yetiştirmek istiyorum. Televizyon programında ve sosyal medya hesaplarımdan benimle ilgili yüzde 10'luk bir bilgiyi sahip olabilirsiniz. Benim göstermek, paylaşmak istediğim kadarı yani.

Geri kalanı hakkında bir fikir sahibi olmanız, beni tanımanız mümkün değil. O yüzden benimle ilgili yapılan yorumları da asla dikkate almıyorum. Okumuyorum bile hatta. Beni ancak ailem ve çok yakın arkadaşlarım size anlatabilir. Bu arada çok net kesin çizgilerle sınırlandırılmış bir arkadaş grubum var. Onun dışında yeni arkadaş edinmeyi de onlarla zaman geçirmeyi de sevmiyorum" diye konuşuyor.