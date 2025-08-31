Yılmayan bir karakter Serena Williams

Şu an 43 yaşında. Yıllar boyunca tenis dünyasındaki başarısıyla konuşuldu. Şu anda ismi en çok zayıflama iğneleri kullanması nedeniyle gazetelerde yer alıyor. Vücut olumlama 'trendi'nin geride kalmasıyla ve 2000'ler modasının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte zayıflama iğneleri ve ilaçları bir anda çok popüler oldu. Büyük beden tekstil üretimi resmen düşüşe geçerken herkes bir şekilde bu ilaçların peşine düştü. Ancak kimsenin yıllar boyunca spor yapan ve yuvarlak hatlarıyla tanınan onun gibi bir tenis efsanesinin böyle bir konuyla anılacağını tahmin etmiyordu açıkçası. Eminim Serena Williams'tan söz ettiğimizi hepiniz anlamışsınızdır. 300 milyon dolarlık serveti, iki çocuğu ve mutlu evliliğiyle bilinen 1981 doğumlu Williams, zayıflama iğnesiyle gündeme gelmesi ve böyle bir ürünün reklamlarında oynaması nedeniyle oldukça ağır eleştirilerle karşı karşıya.

DÖRT YAŞINDAN BERİ TENİS OYNUYOR

Williams henüz dört yaşındayken tenis sporuyla tanıştı. 9 yaşında profesyonel koçlar tarafından eğitiliyordu. Ailesi eğitimini ve çocukluğunu normal bir şekilde yaşamasını istiyordu. Bu nedenle profesyonel çıkışını 18 yaşına kadar ertelediler. Şubat 1999'da Williams, Paris'teki Open Gaz de France finalinde Amélie Mauresmo'yu yenerek ilk profesyonel tekler şampiyonluğunu kazandı. Kariyeri sırasında birçok sakatlık geçirdi. Sakatlıkları istediği hızla ilerlemesinin ve tanınmasının önüne geçti. 2000'li yıllar bir sporcu olarak tanındığı ve daha önce de belirttiğimiz gibi sayısız başarı elde ettiği yıllar oldu. Dünyanın dört bir yanından rakiple karşı karşıya kaldığı gibi sık sık kız kardeşiyle de rekabete girdi. Serena Williams, 1998'den başlayarak 31 profesyonel maçta ablası Venus ile oynadı. Genel olarak Serena ablasına karşı 19-12'lik bir skora sahip. İkili, Grand Slam teklerde 15 kez ve diğer turnuvalarda 13 kez (11 final dahil) oynadı. Kazandığı sayısız maç nedeniyle tüm zamanların en önemli tenis oyuncularından biri olarak kabul edildi.



İKİ ÇOCUK ANNESİ MUTLU BİR EVLİLİĞİ VAR

Teknoloji şirketi milyoneri Alexis Ohanian ile evlenen ve ilk çocuğunu 2017 yılında kucağına alan Williams bile fiziksel görüntüsü nedeniyle kendisine güvenmiyorsa diğer kadınların durumunu düşünmek bile istemiyorum. Tüm bu tartışmalara dair haber ve makaleleri okurken bir anda Serena Williams'ın hayatını çok da bilmediğimi fark ettim ve araştırmaya başladım. Williams tüm zamanların gelmiş geçmiş en ünlü tenis oyuncularından biri. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından kadınlar teklerde 319 hafta boyunca ( tüm zamanların üçüncü en uzun haftası ) dünya 1 numarası olarak derecelendirildi. Hem teklerde hem de çiftlerde kariyerinde Altın Slam kazanan tek oyuncudur.



ANNE VE BABASI ANTRENÖRÜYDÜ

Serena Williams, ablası Venus ile birlikte anne ve babası Oracene Price ve Richard Williams tarafından çalıştırıldı. 1995'te profesyonel olduktan sonra ilk büyük tekler şampiyonluğunu 1999 ABD Açık'ta kazandı. 2002 Fransa Açık'tan 2003 Avustralya Açık'a kadar baskın bir performans sergiledi ve dört büyük tekler şampiyonluğunu da üst üste kazanarak (her seferinde finalde Venus'ü yenerek) takvim yılı olmayan bir Grand Slam ("Serena Slam" lakaplı) elde etti.

2012 Wimbledon Şampiyonası'ndan itibaren Williams, Olimpiyat altını kazanarak ve on üç büyük tekler turnuvasından sekizini kazanarak (bunların arasında 2014-2015 yılları arasında üst üste kazandığı dört turnuva da yer alıyor) hakimiyetine geri döndü ve ikinci "Serena Slam"ini elde etti. 2017 Avustralya Açık'ta , Steffi Graf'ın Açık Dönem rekorunu kırarak 23'üncü büyük tekler şampiyonluğunu kazandı . Hamile kaldıktan sonra Williams profesyonel tenise ara verdi, ancak tekrar oynamaya başladığında dört büyük finale ulaştı. Ağustos 2022'de Williams, profesyonel tenisten uzaklaşacağını duyurdu ve 2022 ABD Açık'taki son maçını oynadı. Williams ayrıca, kız kardeşi Venus ile birlikte 14 büyük kadınlar çiftler şampiyonluğu da dahil olmak üzere 23 WTA Turu seviyesinde çiftler şampiyonluğu kazandı.