Muş’tan çıktı Justin’in koruması oldu

Hayat onu çocuk yaşta ağır sınavlara tabi tuttu; ailesini kaybetti, evlendirildi, baba evinden mahrum bırakıldı. Ama o hiçbir zaman pes etmedi. Enera Aydoğan, zorluklarla dolu geçmişinden güç alarak bugün özel koruma mesleğinde dimdik ayakta duran bir kadın. Justin Timberlake konserinde görev yaparken fark ettiğim Enera Hanım'la hayat hikayesini ve mesleğini konuştuk.

- Sizi tanıyabilir miyiz?

- 1991 Muş doğumluyum. Şu an yaşadığım Yalova'yı ikinci memleketim olarak görüyorum. 1997 yılında ailemi trafik kazasında kaybedince geçimim diğer aile fertlerinin eline kalmış. Hayatımın dönüm noktası, 30'uma geldiğimde reşit değilken yapılan evliliği sonlandırmamdı. Çocuk yaştan beri sevmediğim insanlarla aynı çatı altındaydım. Doğulu bir ailenin kızı olarak "Gelinlikle çıktığın baba evine ancak kefeninle dönersin" denir bizde. Ama benim babam öldüğü zaman o ev yıkıldı, yani anlayacağınız benim baba evim hiçbir zaman olmadı. İki çocuk annesi olarak eşimle yollarımızı ayırdık ama çocuklarımın babasına laf ettirmem.



- Yakın koruma mesleğine nasıl başladınız?

- Babasız büyümüş ve hiçbir zaman hakları savunulmamış bir kadın olarak çocuk yaşta hayalimde polis olmak vardı. Polis olursam hiç kimse bana müdahale edemezdi. Ama bu hayalimi gerçekleştirmeyeceğimi de biliyordum çünkü lise birde evlendirildim. Her şeye rağmen liseyi dışarıdan bitirerek mezun oldum. Madem polis olamıyorum o zaman Emniyet'in herhangi bir alanında olmalıydım ve bulunduğum şehirde güvenlik eğitimi veren kursları araştırdım. Kurs paramı ağzımda maske, kafamda şapkamla bina içi temizleyerek çıkardım. Daha sonra atış eğitimimi tamamlayarak 'silahlı güvenlik görevlisi' oldum. Amacım güvenlik görevlisi olarak çalışmak değildi. Hedefim yaygın olmayan 'kadın özel koruma' olmaktı. Yakın dövüş eğitimi dahil gerekli her şeyi tamamladım. İstanbul'da zaman zaman çalıştığım koruma Burak Koçoğlu ekibine dahil oldum. Justin Timberlake konserinde koruması olduğum gibi işlere yönlendirdi kendisi beni.



SAMİ YUSUF'UN BÜYÜK HAYRANIYIM

Sami Yusuf'un "Ben eşimle tanıştığım gün, bütün kadınların cenaze namazını kıldım" sözünden bu yana büyük hayranıyım... Konserinin olacağı öğrendiğim andan itibaren onu korumak istediğimi, gönüllü olduğumu ilettim. Ancak çok dindar olduğu için kadın koruma tercih etmiyormuş. Saygı duyuyorum elbette ama konsere gidip kendisiyle tanıştım. Ancak kendi meslektaşım bir kadın tarafından kulisten çıkarıldım. Hem de beni tanıyanlar, hemcinslerim tarafından! Ben onlara rağmen genç kızlara yardımcı olmak için elimden geleni yapmaktan vazgeçmeyeceğim.

TİNERCİLER KIYAFETİMDEN KORKTU

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da motorlu üç tinerciyle görev dönüşü karşılaştım. Üzerimde şu an gördüğünüz meslek üniformam vardı, "Sen polissin galiba" diyerek uzaklaştılar. Kızlar, erkeklere korku salmak istiyorsanız bu mesleği tercih edebilirsiniz. Elimde olsa hiç çıkarmam bu kıyafeti.

SAHNEYE ÇIKMADIM ÇÜNKÜ...

Justin Timberlake konserinde görev yaptım. Özellikle orada olmam istendi. Beni sahneye de çağırdı, büyük bir jestti ama elbette kabul etmedim. Bu öncelikle meslek etiğimize uygun değil. Elbette böyle dünyaca ünlü bir yıldızla sahnede olmak paha biçilemez bir hatıra ama dediğim gibi sahneye çıkmam kendi adıma doğru olmazdı. Ama aklıma geldikçe "Çıksa mıydım?" demiyor muyum, (kahkahayı basıyor) elbette diyorum. Ama her şeyden önce uğruna büyük fedakarlıklar yaptığım mesleğimin onurunu korumak zorundayım.

GÖREV; KAYINVALİDENİN DÜĞÜNE GİRMESİNE ENGEL OLMAK!

Elbette işimiz gereği ilginç görevlerimiz de oluyor. Bunlardan birini geçtiğimiz günlerde yaşadım. Bir düğüne çağrıldık, kıyafetimizin normal olması, dikkat çekmememiz istendi. Görevimiz düğüne gelmesi beklenen bir kişiyi içeri sokmamaktı. Hayatımdaki en aksiyonlu ama eğlenceli işti. Bu kişi kayınvalideydi. Şüpheli bir araç geldi ve bütün gece o araçtan gözümü ayırmadım. Yanında sıkıntılı bir şahıs da vardı. Eminim o hanımefendiydi, zaman zaman göz göze geldik. Neden orada olduğumuzu anladığını düşünüyorum. Sonuçta çift sorunsuz bir şekilde dünya evine girdi. - Anne olarak üzülmediniz mi? - Asla, işimle duygularımı asla karıştırmam.

KADES UYGULAMASINI HER KADIN İNDİRMELİ



Enera Aydoğan'a tehlike anında bir savunma taktiği öğrenmek için soru yöneltiyorum ama beklemediğim bir yanıt alıyorum: "Şiddet görmüş ya da görmemiş her kadının telefonunda KADES uygulaması olmalı. Kadın Destek Uygulamasından bahsediyorum, lütfen genç kızlarımız, kadınlarımız indirsin. Telefonunuzdan çağrı yaptığınız an emniyet birimleri hemen harekete geçiyor. Müdahale çok hızlı gerçekleşiyor. Yanlışlıkla bile bassanız ekip beş dakikada içinde çağrı yapılan yere intikal ediyor. Yaşadım, biliyorum."