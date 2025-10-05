Çocuk yıldızdı dünya ikonuna dönüştü

Tüm dünyada yayınlanmaya başladığı 2006 yılında izlenme rekorları kıran Hannah Montana, çifte yaşam süren Miley Stewart'ın hayatını konu eder. Disney Channel'da yayınlanan dizide Miley, 16 yaşında sıradan bir gençtir. Ama onun ikinci yüzü Hannah Montana ise dünyaca ünlü bir pop yıldızıdır...Dizinin başrol oyuncusu Miley Cyrus için de durum tam olarak böyledir. 1992 doğumlu Miley Ray Cyrus ya da gerçek ismiyle Destiny Hope Cyrus çocukluğundan itibaren şöhrete ve onun getirdiği baskılara karşı ayakta kalmaya çalışan çok yetenekli bir sanatçı. Çocuk sanatçı olarak şöhrete kavuştuğu bu iddialı diziyle birlikte hem ekranların tanınan bir ismi olur hem de bir yandan diziyle bir arada şarkıcılık kariyerine start verir. 2007 yılında Meet Miley Cyrus onun kendisini bir sanatçı olarak ortaya koyduğu ilk albümdür.Dokuzuncu albümü ve aynı ismi taşıyan müzikal film, Something Beautiful kısa süre önce yayınlandı. Ve bu dokuz albüm boyunca Cyrus bir çocuktan genç bir kadına dönüştü, herkesin gözleri önünde. Hem farklı müzik türlerini deneyen hem de özel hayatını ve hislerini şarkıları aracılığıyla dinleyicileriyle paylaşan Cyrus, döneminin en yetenekli kadın vokallerinden biri. Rock da R&B de country şarkılarını da aynı rahatlıkla söyleyebilen nadir yeteneklerden biri... Kendisi gibi müzisyen olan Maxx Morando ile mutlu bir ilişki yaşayan Cyrus, yaklaşık 160 milyon dolarlık kişisel servete sahip bir yetenek.Leticia "Tish" Jean Cyrus ve country müzik şarkıcı Billy Ray Cyrus'ın kızı olarak dünyaya gelen Miley Cyrus, henüz doğduğu an nasıl bir savaşçı olduğunu ortaya koymuş. Ciddi bir kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen Miley'ye ailesinin Destiny (Kader) ve Hope (Umut) isimlerini vermesinin nedeni de tam olarak bu.Hep neşe saçan ve gülümseyen bir çocuk olduğu için ailesi ona Smiley (gülen surat) lakabını takıyor. Tahmin edeceğiniz üzere Miley bu lakabın kısalmış hali. Ray ise Demokrat Partili bir siyasetçi olan dedesi Ray'in ölümü sonrası onu anmak ve hatırlamak için ismine ekleniyor. Büyük annesi bir country müzik sanatçısı olan, müzisyen ve siyasetçilerin arasında büyüyen Miley Cyrus çok kardeşli bir ortamda büyüyor. Annesinin daha önceki ilişkisinden olan iki erkek kardeşi de müzisyen olan, anne ve baba bir kardeşleri de müzik ve moda dünyasında yer alan Cyrus, tahmin edeceğiniz üzere farklı yeteneğiyle tüm kardeşlerinin arasından da sıyrılmış.İlkokulda seçmelere katılıp Hannah Montana karakterini canlandırmaya hak kazanan tüm ailesiyle bu nedenle Los Angeles'a taşınıyor. Doğal olarak okul eğitimini de sette özel hocalardan alıyor. Bir yandan oyunculuk, bir yandan müzik eğitimini ise asla bırakmıyor. Dizi sırasında albüm çıkarak, ardından dizinin sinema filmlerinde rol alan Miley Cyrus en büyük zorluğu neredeyse kendini bildiği andan itibaren canlandırdığı bu karakterden sıyrılmaya çalışırken yaşıyor. Hollywood'un en yakışıklı erkeklerinden Liam Hersworth ile yaptığı evlilik ardından gelen tramvatik boşanma süreci de onun sanatçı kimliğinde önemli bir rol oynuyor. Bu boşanma sonrası müzik, tarzı da değişiyor, giyim tarzı da genel olarak medyayla kurduğu ilişki de. Kısa süre önce yeni albümünü yayınlayan, mutlu bir ilişkisi olan, modaevlerini peşinde koşturan, kozmetik firmalarıyla milyon dolarlık anlaşmalar imzalayan Cyrus, şöhret ve insanın kendisini olduğu gibi kabul etmesi zorluklarını en net şekilde yaşayan isimlerden.