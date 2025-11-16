Sanata adanmış bir hayatın izleri Kibele Sanat Galerisi’nde

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi yeni sezona Hayati Misman Retrospektif sergisi ile girdi. Malzeme ve teknik sınırları zorlayan eserlerinde gelenek ile modernizmi buluşturan Prof. Misman'ın altmış yıllık sanatsal birikimine ışık tutan sergide, resim, gravür, heykel ve metal dekupe gibi farklı disiplinlerde 170'ten fazla eser yer alıyor.1945'te Konya'da doğan ve çocukluğu Mevlânâ Müzesi'nin etrafında geçen Prof. Misman, 12-13 yaşlarında turistik kaşıkları ve heykelcikleri boyayarak renklerle tanıştı. Akşehir Öğretmen Okulu'ndaki resim öğretmeninin yönlendirmesiyle Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümüne girdi. Ardından MEB bursuyla gittiği Almanya'da, Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde grafik tasarım alanında ihtisas yaptı. 1975'te yurda dönerek Gazi Eğitim Enstitüsü'nde göreve başladı. 1984'te sanatta yeterliliğini, 1987'de doçent, 2001'de ise profesör unvanını aldı. 1987-2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde çalışan Hayati Misman, 2006'da üniversiteden emekli oldu.Çalışmalarını halen Ankara'daki atölyesinde sürdüren ve "Her gün sabah 9'dan akşama kadar çalışıyorum; birçok eskizler, desenler ve renk denemeleri yapıyorum," diyen sanatçı, kariyeri boyunca kendisi için temel ifade aracı olan gravürlerle birlikte, tuval çalışmalarında da gravürden gelen çizgisel disiplin ile renk katmanlarını birleştirerek özgün bir dil geliştiriyor; heykellerinde ise gravürle ördüğü anlatıyı üç boyuta taşıyor.Eserlerinin merkezinde kadın figürü bulunan Misman, kadını sadece bir betimleme ögesi olarak değil, varoluşun ve toplumsal kimliğin simgesi olarak ele alıyor: "Anne figürünün hayatımda önemli bir yeri var. Tez çalışmamı da Almanya'da yaşayan Türk ailelerinde kadının sosyoekonomik durumu ve aile içindeki rolü üzerine hazırladım. İlk zamanlar iç çatışmalarımın etkisiyle kırsal kesim kadınları eserlerimde yer alırken daha sonraları, özgür, kendine güvenen kadın figürleri resimlerimin ögesi oldu," diyen Misman, eserlerindeki canlı ve özgün renk kullanımında da bu coğrafyanın ikliminin ve güneşinin etkili olduğunu belirtiyor.Sanat kariyeri boyunca binlerce öğrenci yetiştiren ve sürekli geliştirdiği sanatsal diliyle Türk sanat ortamına kalıcı katkılarda bulunan Hayati Misman'ın retrospektif sergisini, 19 Ocak'a dek her gün Levent'teki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Sergiyle eşzamanlı olarak, İbrahim Karaoğlu tarafından hazırlanan ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle basılan kitaba ise RHM Dükkân, İş Kültür mağazaları ve internet sitesi ile seçkin kitabevlerinden ulaşabilirsiniz.Eserlerinin geçmişe dönüp baktığında anımsadıkları ile geleceğe ilişkin hayallerini, kaygılarını ve beklentilerini yansıttığını söyleyen Misman, retrospektif sergilerin öneminin altını çiziyor: "İş Sanat'taki sergim bana altmış yılımın muhasebesini yapma fırsatı verdi. Retrospektif sergiler, sanatçıların eserleri aracılığıyla sanat hayatının tüm aşamalarını yansıtırken gençlere de bir sanat yolculuğunu adım adım sunarak ilham Prof. Hayati Misman veriyor," diyen Misman, sanatta umutsuzluğa ve yılgınlığa yer olmadığını söylüyor.