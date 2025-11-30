Kadına yönelik şiddet insanlığın ortak sorunu

Kadına yönelik şiddet maalesef tüm dünyada korkunç bir artış gösteriyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle bu konuyla ilgili bir araştırma yaptık. Sosyal medya ve bir kısım ana akım medyada, Türkiye'ye yönelik bir kara propaganda yürütülse de, dünyanın her bölgesinde kadına yönelik şiddet ivme kazanıyor. Kadına yönelik şiddet, artık sınırları, kültürleri, inançları ve kıtaları aşan küresel bir kriz... Avrupa Birliği'nin 'medeniyet' iddiasına rağmen her üç kadından biri hayatının bir döneminde şiddet görüyor; Almanya'dan İspanya'ya, Fransa'dan İtalya'ya kadar binlerce kadın ya öldürülüyor ya da görünmez bir şiddet döngüsünde kayboluyor. Dünya genelinde 2024 yılında 83 binden fazla kadın, çoğu partneri veya yakın çevresi tarafından öldürüldü. Avrupa'da 2 bin 300 kadın aile içi cinayet kurbanı oldu. Rakamlar soğuk olabilir; ama her biri bir hayat, bir hikâye, bir anne, bir kız evladı, bir öğretmen, bir komşu...

Kadına şiddet, artık insanlığın en utanç verici ortak gerçeği. Avrupa Birliği'nin resmi kurumu Eurostat'ın verisine göre kıta genelinde her üç kadından biri fiziksel, cinsel ya da psikolojik şiddete maruz kalıyor. Bu sadece polise yansıyan vakaların istatistiği. Bir de kayıtlara girmeyen, sessizce süren, toplum baskısı nedeniyle gizlenen milyonlarca vaka var. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) yayımladığı 2024 raporu ise sarsıcı. 2023 yılında dünya genelinde 51 bin 100 kadın, çoğu partneri veya eski partneri tarafından öldürüldüğü kayıt altında alındı. Avrupa'da ise aile içi kadın cinayeti sayısı 2 bin 300'e ulaştı. Almanya'da 256 bin kadın ev içi şiddet mağduru olarak kaydedildi; İspanya'da 34 bin kadın adli makamlara şiddet nedeniyle başvurdu. Her ülkede şiddetin adı değişiyor, tanımı değişiyor; ama sonuç aynı: Kadınlar korunamıyor. Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinde bile şiddet, her sokakta, her evde, her kapının ardında büyüyen bir karanlığa dönüşmüş durumda.



İNGİLTERE'DE VAHŞİ İSTATİSTİK

İngiltere ve Galler Suç Araştırması'na göre, Mart 2024'e kadar geçen sürede tahmini 2.3 milyon kişi aile içi şiddet mağduru oldu. Bunların üçte ikisi kadın... Femicide Census raporuna göre, 2009'dan bu yana İngiltere'de erkekler tarafından 2 bin kadın cinayeti işlendi. Öldürülen kadınların yüzde 90'ı, katilleri tarafından daha önce tanınıyordu. Failler çoğunlukla aile üyeleri, partnerleri veya eski partnerleriydi. Kadınların yüzde 61'i mevcut veya eski partnerleri tarafından öldürülürken; yüzde 9'u oğulları, yüzde 6'sı diğer aile üyeleri, yüzde 15'i tanıdığı diğer erkekler, yüzde 10'u ise tanımadığı biri tarafından öldürüldü. En az 163 çocuk cinayete tanık oldu. 37 kadın eşleri tarafından ölüdürülürken, 53 çocuk da bu cinayetlerin kurbaı oldu.



DİJİTAL ALAN DA DAHİL OLDU

Küresel şiddet haritasının kahredici detaylarına beraber göz atalım. Avrupa Birliği'nin Eşitlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Hadja Lahbip kadına yönelik şiddetin faturasının 289 milyar Euro olduğunu söylenmişti. Lahbip, "AB'de her 3 kadından biri fiziksel ve/veya cinsel şiddete, her 5 kadından biri partneri ya da bir akrabası tarafından fiziksel veya cinsel şiddete, her 8 kadından biri ise cinsel şiddete maruz kalıyor. Aynı zamanda, kadınlar özellikle dijital alana özgü yeni şiddet biçimleriyle hedef alınıyor. AB'de kadınlara yönelik şiddetin maliyetinin yılda 289 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.



OLAĞAN ŞÜPHELİ: YAKIN PARTNERLER

Almanya'da aile içi şiddet mağdurlarının sayısı 2024'te rekor seviyeye ulaştı. Federal Kriminal Dairesi (BKA) verilerine göre geçtiğimiz yıl 256 bin 942 kadına şiddet vakası kayıtlara geçti. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verilere göre 2024'te 308 kadın ve kız çocuğu şiddet sonucu yaşamını yitirdi. Aralarından 191'i, partneri, eski partneri ya da aile ferdi tarafından öldürüldü.



KORKUTAN TABLO

BM'nin 2024 yılına dair tahminlerine göre dünyada her 10 dakikada 1 kadın aile fertleri ya da partnerleri tarafından öldürüldü. 2024 yılında toplam 83 bin kadın cinayeti kayıtlara geçerken bu rakamın yüzde 60'ı, yani 50 bin cinayet, kadının aile fertleri ya da partneri tarafından işlendi. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ve BM Kadın Biriminin ortak raporuda salt cinsiyet temelli cinayetlere de yer verildi. Bu grupta 100 bin kadın başına 3 cinayetle Afrika ülkeleri başı çekti. Güney ve Kuzey Amerika'da bu rakam 1.5, Okyanusya'da 1.4, Asya'da 0.7 ve Avrupa'da 0.5 olarak kaydedildi.



MACRON DÖNEMİ DE KARANLIK

Fransız merkezli bir grubun verilerine göre ise Macron döneminde 900 kadın, erkek şiddetinin kurbanı oldu. Belçika'da ise Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü'nün verilere göre her ay iki kadın, erkeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiriyor. İtalya'da ise polis katıtlarına göre geçtiğimiz yıl 103 kadın cinayete kurban gitti. Birçok ülke halen resmi verilerini yayımlamazken, yayımlanan en resmi verilere göre 2023 yılında İspanya'da 80, Avusturya'da 23, Çekya'da 21, Yunanistan'da 13, İrlanda'da 9 ve Hırvatistan'da 6 kadın cinayeti yaşandı.