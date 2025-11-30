Popülariteden sıkılan bir şöhret

O kadar uzun zamandır magazin ve moda dünyasının gündemindeki bir tahminde bulunacak olsam yaşını kesin daha büyük söylerdim. Oysa 1995 doğumlu. Henüz kısa süre önce 30'larına adım attı. Tam adı Jelena Noura Hadid... Evet tahmin ettiğiniz gibi biz onu Gigi ismiyle tanıyoruz. Şu an çok ortalarda değil. Oysa kariyerine ünlü bir çocuk giyim markası için çocuk model olarak başladı. 2013 yılında IMG Models ile anlaştı ve ertesi yıl New York Moda Haftası'nda ilk kez boy gösterdi. Evet o sırada henüz 18 yaşındaydı. İnanılmaz bir popülariteye sahip oldu bir anda. Bir yandan da normal bir genç kız ölçülerinde olduğu için 'kilolu' olduğu söylendi.

KİLOSU NEDENİYLE ELEŞTİRİLDİ

Podyumlara yakışmadığı ifade edilen sayısız makale yazıldı hakkında. O sırada müzik dünyasından birçok ünlü ismin de dikkatini çekmeyi başardı. 2013 yılında Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson'ın Surfboard şarkısının klibinde rol aldı. Ardından ikili bir ilişki yaşamaya başladı. 2015'te Simpson'ın Flower klibinde bir kez daha rol aldı. Ve o klipten kısa süre sonra ilişkileri sona erdi. Aynı yıl ABD'li şarkıcı Joe Jonas ile ilişki yaşamaya başladı. Jonas'ın piyasaya çıkardığı Cake by the Ocean şarkısının müzik videosunun ortak yönetmenliğini yaptı. 2015 yılının sonlarında İngiliz şarkıcı Zayn Malik ile çıkmaya başladı. Malik'in Pillowtalk klibinde yer aldı.

Ağustos 2017'de Amerikan Vogue'un kapağında rol aldılar ve ilişkileri 2021 yılına kadar sürdü. 2020 yılında çiftin Khai ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. İnanılmaz bir yaşam hızı değil mi? 18 yaşında moda haftasıyla başlayan şöhretiyle, sayısız markanın yüzü oldu. Sayısız defilede boy gösterdi. Sayısız kez moda dergilerine kapak oldu. Bu süre zarfında popüler dünyanın en çok konuşulan isimleriyle ilişki yaşadı. Müzik kliplerinde rol aldı hatta yönetti. 1.80 boyunda, 34-32 beden aralığında, sarışın, mavi gözlü yani fiziksel olarak ne iş yaparsa yapsın dikkat çekecek, şanslı doğanlardan biri Gigi Hadid. 2000'li yılların en önemli genç popüler figürlerinden biri oldu. Ancak pandemi döneminde çocuk sahibi olması, ardından uzun süreli ilişkisinden ayrılmasıyla hayata yaklaşımı oldukça değişti. Eskisi kadar ve yoğun bir şekilde gündemde olmamaya özen göstermeye başladı. Genç yaşta atıldığı çalışma hayatında kişisel serveti yaklaşık 30 milyon dolara kadar çıktı.

MARKASI BAŞARILI OLDU

Bir yandan küçük kızıyla ilgilenirken bir yandan da sessiz sedasız bir şekilde Guest in Residence isimli bir marka kurdu. Kaşmir ürünler üreterek kısa sürede popüler ve başarılı bir marka yaratmayı başardı. Ve yine tüm bunlar olurken 2023 yılında kalbini Hollywood'un en ünlü ve yakışıklı aktörlerinden biri olan Bradley Cooper'a kaptırdı. Sevgilisinin de sahip olduğu popülariteye rağmen yine de ilişkilerini gözlerden ve özellikle magazin dünyasından uzak bir şekilde yaşamayı başardılar.



SOSYAL MEDYA KULLANMIYOR

Gigi Hadid, sosyal medya kullanımına karşı çıkan genç nesilden biri... Hadid, 7 Kasım 2022'de Twitter hesabını silerek Instagram'da "Sosyal medya platformları uzun zamandır nefret ve bağnazlığın bataklığına saplanmış durumda. Ve bu durum her geçen gün artıyor. Ben de bunun bir parçası olmak istemiyorum" dedi.



KÖKLERİ FİLİSTİN'E DAYANIYOR

Filistin davasında aslına bakarsanız daha çok kız kardeşi Bella Hadid'in ismi geçiyor. Gigi Hadid kardeşi kadar olmasa da bulunduğu her ortamda Filistin'e verdiği desteği dile getiriyor. Gigi Hadid'in annesi Hollandalı ünlü bir manken olan Yolanda Hadid. Babası ise Filistin kökenleri olan ABD'li Muhammed Hadid. Hadid, "Babam yıllar önce ailesiyle kendi topraklarını terk etmek zorunda kalmış. Sonunda ABD'ye gelmiş. Ondan bana geçen mirasımla gururluyum. Bir Müslüman olmaktan gurur duyuyorum" diye konuşuyor. ABD'li emlak devi Muhammed'in soyu uzun yıllar Filistin topraklarını yöneten Nasıra Prensi, Celile Şeyhi ve Kuzey Filistin hükümdarı Daher El Ömer'in doğrudan soyundan geliyor.



GÜZEL OLANIMIZ GIGI'DİR

Hadid ailesinin şu anki popüler ismi Bella Hadid, çocukluğu boyunca ablası Gigi ile karşılaştırılmaktan çok sıkıldığını her röportajında dile getiriyor: "Bizim evin kara koyunuydum. Gigi ile her şeyimiz aynıydı. Aynı sarı saçlar, aynı ses... Ama o daha güler yüzlü, insan canlısı, çalışkan olanımızdı. Sanırım sadece ona daha az benzemek için saçlarımı koyu renge boyattım. Tepki veren, sorun çıkaran hep ben oldum. Aslında modellik kariyerime de bu nedenle başlamış olabilirim. Bu kariyer biter bitmez yeniden Parsons School of Design'daki yarım kalan fotoğrafçılık eğitimimi tamamlayacağım. O zamana kadar da yardım gönüllüsü olarak çalışmalarımı sürdüreceğim."