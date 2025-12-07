Aşçılık eğitimi hayatlarını değiştirdi

Hatay'daki İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün uygulama mutfağındayız. 6 Şubat 2023 depremlerini yaşayan afetzede kadınlardan sekizi bu mutfakta yemek yapma marifetlerini sergilemek için hazırlanıyor. Önlüklerini bağlayanların çoğu ev hanımı...Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) üç aylık aşçılık eğitimini bitiren ve profesyonel aşçı olan 64 kadından sadece sekizi. Profesyonel aşçı olmanın ve hayallerine ulaşmanın sevincini yaşayan afetzede kadınlar süre biter bitmez ellerini yemeklerinden çekiyor.Hatay'da düzenlenen kapanış programında yarışmacılar yöresel lezzetleri tek tek jürinin önüne getiriliyor. Jüride dünyaca ünlü şeflerden Yunus Emre Akkor, Ebru Baybara Demir, Gülşen Behzatoğlu Sökmen olduğu gibi KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, Hatice Özdemir Tülün ve Semanur Sönmez Yaman da var. Leziz yöresel tatları değerlendiren jüri, kadınlar arasında ilk üçü belirledi. Birinciliği Hatice Kadıoğlu, ikinciliği Elif Canser Perk, üçüncülüğü ise İlknur Alkaya kazandı. Kadınlarla aşçılığın kendilerine ne kattığını, hayallerini ve yapmak istediklerini konuştuk. Şimdi söz onlarda...Evliyim, üç çocuk annesiyim, ev hanımıyım. Depremde evim yıkıldı. Konteynerdan sonra evimize yeni geçtik. Yemek yapmayı kendime bir destek programı gibi görüyorum. Hedefim kendi dükkânımı açıp kendi işimin patronu olmak istiyorum. Yarışmayı birinci olduğum için çok mutluyum.Aşçılık için eğitim araştırıyordum ama çok pahalıydı. KADEM'in aşçılık eğitimi olduğunu duyunca çok sevindim. Mutfakta çok güzel işler çıkardık. Eğitim bana farklı bir kapı açtı. Üniversitede yüksek lisans öğrencisi oldum. İkincilik için mutluyum. Başarı elde ettik ama asıl başarı bundan sonraki kazanımlarımız olacak.Antakyalıyım. İki oğlum var. Antakya'da evimiz yıkıldı. İskenderun'da ev kiraladık. Aslında pastacıyım. Aşçılık eğitimi hayatımı değiştirdi, umutlarımız yeşerdi. Hayalim bir dükkân açıp kadınlarla birlikte güzel yemekler yaparak herkese tanıtmak... Gastrolojide pastacılık ve aşçılık bölümüne devam edeceğim.KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, projeyle ilgili konuştu: "Yöresel gastronomiye yönelik beş atölye açtık. Bu projede herkes kendi hikayesi ile geldi kimi güç topladı kimi yeniden başladı kimi de aradığı dayanışmayı buldu. Kadınlardaki umudu, mutluluğu ve gücü görüyoruz. Bu proje bir kişilik geliştirme projesi gibi oldu. Kursiyerlerimiz meslek edindi ve onlar için iyileşme yolculuğu oldu. Biz bu yolda yanlarında olmaya devam edeceğiz."Türkiye Gıda İşletmeleri Derneği Başkanı ve jüri üyesi Yunus Emre Akkor: "Bu bölgede yemek kültürü çok gelişkin. Çok güzel ve geleneksel yemekleri geleneğe uygun hazırladılar, lezzetliydi. Ufak tefek hata yapanlar ilk üçü belirledi. Derneğimizin 40'dan fazla il ofisi var. Depremzedelerin istihdam edilmesi için bir çalışma içindeyiz. KADEM'i kendimize kardeş kuruluş olarak seçtik. Elimizden geleni yapacağız."