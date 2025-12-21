Siyonist ve evanjelistlerden dijital kuşatma

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 ile 10 Ekim 2025 arasında soykırım yapan İsrail, insanlığa yönelik kuşatmasını yeni bir aşamaya taşıyor. Gazze'de 11 Ekim'den bu yana ateşkes yürürlükte. Ancak Filistin topraklarındaki ablukasını her alanda sürdürmeye devam eden İsrail şimdilerde dijital dünyayı ve akademi çevresini tamamen kuşatmaya hazırlanıyor. Amaçları soykırım süresince dünyanın dört bir yanından yükselen vicdanlı sesleri susturmak. Soykırımcı İsrail yönetimi bunu yapacaklarını hiç gizlemiyor ve yanlarına Evanjelikleri de çekeceklerini açık açık ilan ediyorlar.Haberimizde Yahudi lobileri yani siyonistlerle merkezleri ABD'de olan ve Hıristiyanlığı bir alt kolu kabul edilen Evanjelistler arasındaki kirli iş birliğinin yeni aşamasını ele alacağız. Sosyal medya sitelerini, ana akım medyayı ve üniversiteleri nasıl tamamen abluka altına almaya hazırlandıklarını göreceğiz.Geçtiğimiz günlerde ABD'de bir etkinlik düzenlendi. Siyonistleri bir araya getiren toplantının adı Siyon'un Dostları Elçilik Zirvesi'ydi. Görüntüleri ana akım medyada yer almadı ama konuşmalar sosyal ağlara düştü. Netanyahu'nun yakın dostu Michael D. Evans da burada Siyonistlerle Evanjelikler arasındaki yeni planı duyurdu. "İsrail'in itibarı için dijital bir ordunun kurulacağını" söyledi. Evans, amaçlarının Yahudi düşmanlığıyla (antisemitizm) mücadele etmek olduğunu iddia etti.Siyonistler arasında etkili bir isim olan Evans ayrıca 100 bin Hıristiyan elçi yetiştirileceğini söyledi. Bu yapının akademi dünyasında fazlasıyla tercih edilen eğitim platformu olan Blackboard ile zenginleştirilmesinin planlandığını ilan etti. Siyonistler dış dünyayı yönetmek için Blackboard üzerinden Hıristiyan elçileri ve büyükelçileri 'kutsal bir ajandayla' görevlendirip ülkelerini geri gönderecek.Harvard ve Yale gibi üniversitelerde kullanılan Blackboard ile çevrim içi bir eğitim ağı oluşturacaklar. Evans, bu projeyle dünyanın ilk evanjelik düşünce kuruluşunu ve araştırma enstitüsünü kuracağını ilan etti. Hatta bu planın ilk ayağı kapsamında 1000 evanjelik dini yetkili İsrail'e götürüldü. Burada eğitime alınan evanjelikler ardından ülkelerine dönerek adeta bir yeminli Siyonist gibi İsrail'i korumaya başlıyor.Siyonistler son günlerde katıldıkları her etkinlikte kirli emellerini açıkça dile getirmeye başladı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde "Esas savaş sosyal medyada yürüyor. O yüzden bu siteleri tamamen ele geçirmeliyiz" demişti. Netanyahu hafta içerisinde de ABD'ye bu sözleriyle meydan okudu ve Evanjeliklere şu mesajı verdi: "Yahudiler başarısız olsaydı ABD olmazdı..." Netanyahu ayrıca "Batılı hükümetlerden Yahudilerin güvenlikleri sağlamalarını istedim. Dediklerimizi yaparlarsa bu onlar için daha iyi olacak" dedi.Tek amaçları sosyal ağlar üzerinden İsrail karşıtlığı yapanları tespit etmek olan StopAntisemitism kurucusu Liora Rez, "Binden fazla antisemitisti ifşa ettik. 400 kişiye işten çıkarma, uzaklaştırma ve ihraç gibi gerçek yaptırımlar uyguladık" ifadelerini kullandı.ABD Antisemitizmle Mücadele Birimi Başkanı Yehuda Kaploun: Müslümanların ders kitaplarının değiştirilmesi gerektiğini söyledi ve "Endonezya'da 350 milyon Müslüman yaşıyor. Ders kitaplarını nasıl değiştireceğiz?" sorusunu sordu.İsrail yönetiminin talebi üzerine ABD'deki Yahudi lobileri ana akım medyaya da tamamen çökmek için harekete geçtiler. Gözler teknolojisi şirketi Oracle'nin sahibi olan dünyanın en zengin ailelerinden biri Ellison'larda. İsrail'in sıkı destekçisi olan ABD'li Yahudi milyarder Larry Ellison ile oğlu David Ellison, CBS'i satın aldı, sırada TikTok ve Warner Bros var. Amaçları ise belli: Siyonizm taraftarlığını yaymak.Evanjelizm, ABD'de Hıristiyanlar arasında en yaygın mezhep.ABD Başkanı kim olursa olsun en yakındaki isimler arasında muhakkak evanjelist oluyor.Evanjelikler, aynı zamanda "Hıristiyan siyonistler" olarak biliniyor.Yahudileri "Tanrı'nın seçilmiş halkı" olarak görüyorlar.Mesih'in gelişiyle Ortadoğu'da kendilerinin hüküm süreceğine inanıyorlar.Siyonizm, 19'uncu yüzyılda başlayan bir hareket.Günümüz siyonistleri kendilerini "seçilmiş ırk" olarak görüyor.Etrafımızı kuşatan tüm teknolojik aletlerde, uygulamalarda veya sosyal medya ağlarında parmakları bulunan Yahudi sermayesi söz konusu kendi inanışları olduğunda ise tamamen farklı bir yol izleyebiliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'li bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video az bilinen bir Yahudi gerçeğini ortaya çıkardı: Koşer telefonlar...Bu telefonlar sahip olduklarıyla değil, sahip olmadıkları özelliklerle tanınıyor. Hasidik Yahudiler tarafından kullanıldığı bilinen koşer telefonları diğerlerinden ayıran bazı özellikler şunlar:İnternet bağlantısı yokOyun yokKamera yokMüzik yokBluetooth yokSMS yokSosyal medya yokSadece belirlenen kişiler arasında iletişim kurulabiliyorDünyanın en büyük uluslararası koşer sertifikasına sahip markası olan OU Kosher, 1923 yılından itibaren 110 ülkede 14 binden fazla tesiste üretim gerçekleştiriyor. Özellikle telefonları ile ön plana çıkan firma, dini açıdan uygun içerikleri ifade eden Kashrus standartlarına uygun ürünlerin satışını gerçekleştiriliyor. Hasidik ebeveynler, koşer teknolojisinin çocukları için uygun olduğunu ifade ediyor. Televizyona "şeytani günah makinesi" ismini yakıştıran Hasidikler, teknolojinin insan ruhunu kirlettiği yönündeki düşünceleri ile dikkat çekiyor. Modern dünyadan bilinçli bir kopuşu temsil eden bu toplulukta, erkekler bukleli saçlarıyla, kadınlar ise saçlarını gizledikleri peruklarla koşer mağazalarda alışveriş yapıyor.