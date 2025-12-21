Sosyal medya lincine en güzel tepkiyi verdi

Karamsar, maddi zorlukların, açlığın ve savaşların olduğu dönemlerde yaratıcı zekalar bizlere daha çok hayal kurduracak ve gerçeklikle olan bağımızı kesecek projelere odaklanır. O nedenle belki de bu kış sezonunda vizyona giren The Wicked: For Good filmi uzun zamandır hep gündemde. Jon M. Chu tarafından yönetilen senaryosunu Winnie Holzman'ın kaleme aldığı 2025 çıkışlı ABD yapımı müzikal fantastik film; doğal olarak yarattığı bu hayal dünyası kadar başrol oyuncusu Ariana Grande sayesinde de hep gündemde. Grande 1993 doğumlu. Yani 30'larının henüz başında. Filmde ve filmin kırmızı halı etkinliklerinde aşırı zayıf olması nedeniyle sürekli olarak gazetelerin ve dergilerin gündeminde. Grande'nin fiziksel görüntüsüne dair yorumlar o kadar sert ve acımasız ki dışarıdan biri olarak bile okurken kabul etmek oldukça zor.Grande ise hiç tanımadığı ve hayatı boyunca belki de asla aynı sokakta bile yürümeyeceği insanların yorumlarını günlerce okumak zorunda kalıyor. Tüm bu söylemlerle ilgili bugüne kadar pek de bir geri bildirimde bulunmamış olan Grande, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yıllar önce verdiği bir röportajı yeniden paylaştı. Oyuncu 'Dostane bir hatırlatma' başlığıyla paylaştığı röportajında, "İnsanların bedenleri hakkında yorum yapmak, gerçek zararlara yol açabilir. Bu gerçeği hepimiz bilmemize rağmen bir yandan da kültürümüzde normalleşmiş bir duruma dönüştü. Başkalarının dış görünüşleri, perde arkasında neler olup bittiği veya sağlıkları hakkında yorum yapma konusunda hiç sahip olmamamız gereken bir rahatlık var... Bu, nerede olursa olsun, ne kadar büyük ölçekte olursa olsun, rahatsız edici ve korkunç bir şey" diye konuşuyor.Karşımızda genç ve kendisini müzikal yeteneğiyle ispat etmiş bir sanatçı var. Grande tarihin en önemli seslerinden biri olarak kabul ediliyor. Bunu ben değil bu konuda yetkin yayınlar söylüyor. 4 oktavlık sesiyle ve özel bir eğitim almadan sahip olduğu doğuştan yetenekle Rolling Stone ve Billboard gibi yayınlar Grande'yi tarihin en büyük sanatçılarından biri olarak nitelendiriyor.Grande öyle bir yetenek ki kariyeri genç yaşta Broadway müzikali 13 ile başladı. Grande, tahmini 90 milyondan fazla plak satışı ile tüm zamanların en çok satan müzik sanatçılarından biri. Aralarında iki Grammy Ödülü'nün de bulunduğu sayısız ödül kazandı. Doğuştan müzik yeteneği ve olağanüstü bir ses ile dünyaya gelmiş genç bir kadın Grande. Annesi ve babası şirket sahibi olan ve Los Angeles'ta doğup büyüyen İtalyan kökenli bir aileden gelen doğuştan yenetekli bir genç kadın. 20 yaşında ilk albümünü piyasaya çıkartana kadar birbirinden iddialı müzikal, dizi, yapım ve filmde rol alıyor ve tamamen yeteneğiyle ön plana çıkmayı başarıyor.Kariyerine odaklanmış, başarılı, çalışkan bir kadının ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yaşadığı ve çoğu zaman sessizlikle karşıladığı sert yorumlar bana Mevlana'nın söylediğine inanılan bir sözü hatırlattı: "Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek bir cevabım var elbet. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye. Birde söyleyene bakarım adam mı diye." Belki de Oxford İngilizce Sözlüğü'nün bu yılın en popüler kelimesi olarak 'rage bait'i (öfke yemi) seçmişken hem bu söz hem de Grande bize örnek olacaktır.