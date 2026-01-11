İmkansız aşktan ikonik mutluluğa

Bu haftanın en çok konuşulan konularından biri Critics Choice Ödül Töreni'ydi. Ödül töreni sonrası tüm dünya basını, oyuncu Timothée Chalamet'nin ödül aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasını yazdı. Chalamet, Marty Supreme filmindeki rolüyle Critics Choice Ödülü'nü kazanırken, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Kylie Jenner için inanılmaz bir teşekkür konuşması yaptı. Oyuncu, "Üç yıldır birlikte olduğum sevgilime teşekkür ederim. Seni seviyorum. Sensiz bunu başaramazdım" derken Jenner'ın göz yaşlarını zor tuttuğu anlar ekranlara ve fotoğraf kameralarına yansıdı.1995 doğumlu Amerikalı-Fransız oyuncu, 2012'de televizyon dizisi Homeland'de yer alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ama o diziden önce de kısa filmlerde yer aldı. Diziden iki yıl sonra Men, Women & Children ile esas çıkışını yaptı. Daha sonra Christopher Nolan'ın bilimkurgu filmi Interstellar'da yer aldı. 2017'de, Luca Guadagnino'nun romantik drama filmi Call Me By Your Name'de Elio Perlman karakterini canlandırarak daha da çok tanındı.Call Me By Your Name'deki performansı onu En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Ve bu kategoride aday olan en genç oyuncu olarak tüm dünyanın takdirini toplamayı başardı. 2019'da sırasıyla, dönem filmleri olan The King ve Little Women'da, Kral V. Henry'yi ve Theodore "Laurie" Laurence'ı canlandırdı.Yani 30 yaşında yeteneği ve performansı ile kendisini ispat etmiş bir oyuncu olarak kabul edilmeyi başardı. Sayılan, sanatçı kişiliği beğenilen, yapımcıları olduğu kadar moda markalarını da peşinden koşturan bir yetenekten bahsediyoruz.Chalamet New York'un Manhattan bölgesinde doğdu. Annesi Nicole Flender hem eski bir Broadway dansçısı hem de emlakçıydı. Babası Marc Chalamet UNICEF'te çalışıyordu. Chalamet'in ablası Pauline de kendisi gibi oyuncu ancak o kariyerini Fransa'da sürdürüyor. Chalamet'in dayısı yapımcı, teyzesi prodüktör ve yazar, anneannesi dansçı, dedesi ise senarist...Tamamen sanatçılardan oluşan ve oyunculuk dünyasına yakın bir ailede dünyaya gelen Chalamet, tabii ki bunun tüm pozitif etkilerini yaşadı. Liseden sonra, Chalamet bir yıllığına Kolombiya Üniversitesi Kültürel Antropoloji Bölümüne girdi.Daha sonra New York Üniversitesi, Gallatin School of Individualized Study'ye oyunculuk kariyerine daha özgür devam etmek için transfer oldu. Çocukluğu ağırlıklı olarak Fransa'da geçti.İki kültür arasında yetişti. Bu da ondan Avrupa filmlerine yatkınlık, Avrupalı bir sanatçı kimliği ile ABD'li popülarite ve gişe rekortmeni filmlere yatkınlığı getirdi.İki kültürün iyi taraflarını kendinde birleştirmesi nedeniyle hem Amerika hem de Avrupa kıtasında sevilen bir isim oldu.Chalamet'nin cool tavrı ve duruşu bundan üç yıl kadar önce magazin basınında hakkında çıkan haberler nedeniyle sarsıldı. Bunun nedeniyse kendisinden önce tüm ilişkileri ünlü siyahi rap'çilerle olan, Kardashian-Jenner klanına mensup Kylie Jenner ile yaşadığı iddia edilen ilişkiydi.Çocukluğu kameralar önünde geçen, 1997 doğumlu Kylie Jenner çoktan milyar dolarlık serveti olan bir isimdi.Daha önce hep sansansoyonel ilişkiler yaşamıştı. Ünlü rap'çi Travis Scott ile olan ilişkisinden iki çocuğu olan, sayısız rap'çi ile yaşadığı ilişki sonrası birçok video müzik klibinde rol alan, 18 yaşına girmeden estetik operasyonlara başlayan Jenner'ın zarif Avrupa kökenli bir sanatçıyla doğru bir ilişki yaşayabileceği çok da mümkün görünüyordu başlarda.Chalamet hayranları resmen isyandaydı. Genç oyuncunun Jenner'dan kötü etkileneceği, o popülarite oyununda savrulacağı hatta ilişkinin bir halkla ilişkiler çalışması bile olduğu konuşuldu. Ancak zaman herkesi yanılttı.Kylie Jenner'ın popülaritesi de ve parası da var. İki de çocuk sahibi bir kadındı. Onun sağlam, güvenilir, çocuklarını yetiştirebileceği, birkaç nesildir hali vakti yerinde olan, başarılı bir erkeğe ihtiyacı vardı. Jenner bunun gereğini yerine getirdi.Giyimi değişti, ortalarda daha az göründü. Profesyonel işine konsantre oldu. Chalamet'nin arkasında durmayı tercih etti. Bu da belki de anlık bir tutkuyla başlayan ilişkinin yıllar içinde serpilip güven içinde büyümesini sağladı.Şu an gelinen noktada çiftin yakında Hollywood'un en güçlü çiftlerinden biri olacağı, Chalamet'nin gittikçe popüler ve zengin bir oyuncu olacağı ve Jenner'ın yatırımcı zekasıyla çok da ileriye gideceği konuşuluyor. Gözlerimizin önünde 'asla olmaz' denilen bir ilişkinin sağlam temeller üzerinde büyümesine şahit oldu. Bu hikaye, ikili ilişkilerle ilgili sorun yaşayanlar için ümit versin 2026 yılında.