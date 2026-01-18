Trump’a yakın polisler FBI’ya direniyor

Dünya bir süredir Venezuela ve İran merkezli gerilimlere odaklanmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinden Avrupa ile karşı karşıya gelmesi de cabası... Gazze Şeridi'ndeki İsrail'in süren saldırıları bile arka planda kalmaya başladı. Yani dünya siyaseti çok yoğun. Bu süreçte ABD içerisinde önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump için önümüzdeki aylarda yapılacak ara seçim kritik önemde. Ancak Kongre'deki hakimiyeti belirleyecek olan seçim öncesinde ABD'de devlet içindeki gerilim de tırmanıyor... Kurumlar ve özellikle de yerel güvenlik birimleri arasındaki anlaşmazlığı gün yüzüne çıkaran olay 7 Ocak'ta Minneapolis'te yaşandı. Bir ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (U.S. Immigration and Customs Enforcement / ICE) ajanının açtığı ateş sonucu 37 yaşındaki Renee Nicole Good'un hayatını kaybetmesi, yalnızca bir güvenlik operasyonu tartışması olarak kalmadı. Olay, sert siyasi kutuplaşmayı gün yüzüne çıkardı. Ana akım ABD medyası ve düşünce kuruluşlarına göre yaşananlar, ABD devlet aygıtının kendi içinde yaşadığı nadir ama kritik bir kırılmaya işaret ediyor.

SORUŞTURMA KRİZİ YAŞANIYOR

Olayın hemen ardından soruşturmanın kontrolü FBI'a (Federal Bureau of Investigation) geçti. Minnesota eyalet savcılarının ve yerel kolluk kuvvetlerinin dosyaya erişiminin sınırlandırılması, eyalet yönetiminde ciddi rahatsızlık yarattı. Hukuk çevrelerinde bu adım, federal ajanların eyalet hukuku karşısında fiili dokunulmazlık kazanması olarak yorumlandı. Bazı eski federal savcılar, bu durumun "emsal teşkil etmesi halinde" ileride benzer vakalarda eyaletlerin tamamen devre dışı bırakılabileceği uyarısında bulunuyor.

WASHINGTON'DA CEPHELEŞME

Renee Good'un ölümü, Washington'daki siyasi fay hatlarını da derinleştirdi. Cumhuriyetçi kanat ve Trump'a yakın isimler, ICE ajanının görevini yaptığını savunarak federal göç operasyonlarının zayıflatılmaması gerektiğini vurguluyor. Başkan Donald Trump, açıklamalarında güvenlik güçlerine destek verirken, olayın göç politikaları bağlamında ele alınması gerektiğini söyledi. Demokratlar ise FBI'ın soruşturmayı tekeline almasını sert biçimde eleştiriyor. Demokrat Kongre üyeleri, şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısı yaparken, ICE'nin yetkilerinin yeniden tanımlanmasını gündeme getiriyor. Bazı Demokrat senatörler, federal kolluk kuvvetlerine yönelik yeni denetim mekanizmalarının kaçınılmaz hale geldiğini savunuyor.



SOKAKLAR HAREKETLİ KAMUOYU TEDİRGİN

Minneapolis'te başlayan protestolar kısa sürede ülkenin farklı eyaletlerine yayıldı. Gösterilerde: ICE operasyonlarının durdurulması Federal ajanların sivil ölümlerinde yargı önüne çıkarılabilmesi talepleri öne çıkıyor. ABD basını, bu atmosferin 2020'deki George Floyd protestolarını hatırlatan yeni bir kurumsal güven krizi yarattığına dikkat çekiyor.

DERİN DEVLET TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Think tank raporları ve eski istihbarat yetkililerinin değerlendirmelerine göre bu kriz, uzun süredir konuşulan ancak nadiren bu kadar açık şekilde görülen "devlet içi güç mücadelesini" ortaya koydu. Analistlere göre federal güvenlik kurumları, siyasi iktidar değişimlerinden bağımsız olarak kendi operasyonel alanlarını koruma refleksiyle hareket ediyor. Bu durum, seçilmiş siyasetçiler ile güvenlik bürokrasisi arasındaki gerilimi daha görünür hale getiriyor.



GÜVENLİK VE İSTİHBARAT ÇEVRELERİNİN SENARYOLARI

Washington'daki güvenlik çevrelerinde üç olası senaryo öne çıkıyor:

1- Kurumsal Sertleşme: Federal kurumların eleştiriler karşısında daha kapalı bir yapıya yönelmesi ve eyaletlerle gerilimin kalıcı hale gelmesi.

2- Yasal Reform Baskısı: Demokratların güç kazanması halinde ICE ve FBI'ın yetkilerini sınırlamaya yönelik yasa girişimleri.

3- Siyasi Krizin Güvenlik Krizine Evrilmesi: Protestoların büyümesi durumunda ulusal muhafızların devreye girmesi ve federal– eyalet güvenlik güçlerinin sahada karşı karşıya gelmesi. Renee Good'un ölümü, ABD'de göç politikaları, federal kolluk gücü, eyaletlerin yetkileri ve siyasi iktidar–bürokrasi ilişkilerinin tek bir dosyada kesiştiği bir dönüm noktası olarak görülüyor. Ana akım medya ve uzmanlara göre bu kriz, 2026 ara seçimlerine giden süreçte ABD siyasetinde yeni bir cepheleşme başlığı yaratmış durumda. Washington'da artık şu soru daha yüksek sesle soruluyor: ABD'de güvenliği kim denetleyecek: Seçilmişler mi, federal kurumlar mı?