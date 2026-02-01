Down sendromlu Fatma’nın en büyük hayali Annesini umreye götürmek

Erzurum'da örnek bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Gülümseyen Kafe, yalnızca bir işletme değil; umutların, sevginin ve hayallerin yeşerdiği sıcacık bir buluşma noktası. Bu kafede garson olarak çalışan 36 yaşındaki down sendromlu Fatma Kisha ise emeğiyle kazandığı parayı biriktirerek annesini kutsal topraklara götürmenin hayalini kuruyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin örnek projeleri arasında yer alan Gülümseyen Kafe, down sendromlu ve otizmli bireylerin istihdam edilmesini sağlarken, onların sosyal hayata aktif katılımına da önemli katkılar sunuyor.

MUTLULUĞU DA PAYLAŞIYORLAR

Yaklaşık bir buçuk yıl önce Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) desteğiyle Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'nda açılan kafe, kısa sürede Erzurumluların uğrak noktalarından biri hâline geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir iştirak şirketi bünyesinde faaliyet gösteren kafede çalışan engelli bireyler, güler yüzleri ve içtenlikleriyle misafirleri karşılıyor. Çay servisi yapan, yemek taşıyan, masaları temizleyen çalışanlar; sadece hizmet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sevgi ve mutluluğu da paylaşıyor. Bu anlamlı projeyle çalışanlar hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de özgüven kazanarak sosyal hayata daha güçlü bir şekilde tutunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk "Korumalı İş Yeri Belgesi" verilen kafenin çalışan maaşları ise İŞKUR tarafından karşılanıyor. Böylece engelli bireyler, güvenli ve destekleyici bir ortamda çalışma hayatına dahil ediliyor. Bu kafede garson olarak görev yapan down sendromlu Fatma Kisha da hikayesiyle yüreklere dokunan isimlerden biri. Aynı zamanda belediyeye bağlı Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören Kisha, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenerek iki yıldır düzenli olarak hatim indiriyor. Azmi ve kararlılığıyla çevresindekilere örnek oluyor.

ÇALIŞIRKEN KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORUZ

Çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Kisha, "Burada işe başlamamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Müşterilere çay ve yemek servis ediyor, masaları temizliyoruz. Çok güzel bir ortam var. Çalışırken yorulmuyoruz, eğlenerek işimizi yapıyoruz. Sürekli etkinlikler oluyor hem çalışıyoruz hem de keyifli vakit geçiriyoruz" diyor. Kazandığı parayı özellikle annesi için biriktirdiğini belirten Kisha, "Ben daha önce umreye gittim. Şimdi kazandığım parayı biriktirip annemle umreye gitmek istiyorum. İnşallah yazın annemi götüreceğim. Annemi kutsal topraklara götürmek benim en büyük hayalim. Aynı zamanda merkezde kurslara katılıyorum ve iki yıldır hatim indiriyorum" dedi.



BABAMI ÇOK ÖZLÜYORUM

Küçük yaşta babasını kaybettiğini söyleyen Kisha, "Sık sık mezarına gidip dua ediyorum. Babamı çok seviyorum ve çok özlüyorum. Annem bana hem anne hem baba oldu. Baba sevgisini ve şefkatini hiç eksik etmedi. Bu yüzden ona çok borçlu olduğumu düşünüyorum. Anneme verebileceğim en güzel hediye, onu umreye götürmek olacak. Orayı çok seviyorum" dedi. Gülümseyen Kafe'nin kendisi ve arkadaşları için büyük bir şans olduğunu dile getiren Kisha, "Burada çalışmak bizi çok mutlu ediyor. Her gün erkenden gelip işimizi yapıyoruz. Çok mutluyuz, her şey çok güzel" yorumunu yaptı.