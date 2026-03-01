Batılılar İslam’ı gerçek yüzüyle tanıyınca çok sevdi

Dünyanın dört bir yanında ramazan ruhu, coşkusu ve heyecanı sadece Müslümanları değil farklı inanç ve ideolojiden insanları da etkiliyor. Son yıllarda İngiltere'den ABD'ye ramazan dolayısıyla süslenen ve ışıklandırılan sokaklar ve kurulan devasa iftar sofraları Müslüman olmayan toplumlarda hoşgörü ile karşılanıyor. İftar sofralarına oturan farklı din, dil ve ırktan insanlar duydukları mutluluğu dile getiriyor. İslam'ı yanlış tanıdıklarını, Müslümanların sıcak ve samimi insanlar olduklarını ifade ediyorlar. Yıllardır İslam düşmanı organizasyonların ve siyonist lobilerin finanse ettiği küresel medyanın, Hollywood'un ve sözde araştırmaların bilinçli bir şekilde oluşturduğu algılar yıkılıyor.

OYUNLAR ÇÖKTÜ

Eğlence üreten bir platform olan Hollywood ve küresel medya yıllarca toplumların birbirini nasıl algıladığını etkileyerek zihinlerde kalıcı imgeler oluşturdu. Yıllarca Müslümanlar "şiddete eğilimli", "terörist" ya da "geri kalmış" olarak lanse edildi. Birçok film ve dizide Müslüman karakterlere güvenlik tehdidi bağlamında yer verildi. İslam düşmanlarının finanse ettiği haberler ve araştırmalar gibi birçok platformda İslam ve Müslümanlar bilinçli bir şekilde kötü kodlandı. Özellikle Batı toplumları İslam'ı ve Müslümanları bu imgeler doğrultusunda algıladı.

VİCDANLAR UYANDI

Ancak bunca çaba, bunca oyun işe yaramadı. Gerçek dünya tüm tuzakları çökertti. Özellikle yaklaşık iki yıldır siyonist İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım dünyanın gözünü açtı. Gazze'de yaşanan acılar, Filistinlilerin tevekkülü ve teslimiyeti Batı toplumlarında tarihi, dini, siyasi, hukuki ve sosyal boyutta büyük bir uyanış sağladı. "Hani terörist olan Müslümanlardı" ve "Hani İslam şiddet diniydi" gibi sorular sormaya başlandı. Vicdanlar ve akıllar uyandı. Batı toplumlarının günlük yaşamda şahit oldukları gerçeği gözler önüne serdi. İslam'ın 'hoşgörü ve yardımlaşma öğretisi'nin herkesi kapsadığı görüldü. Müslümanların dağıttığı yardım kolilerini alan, iftar sofrasına davet edilen ve saldırı sırasında camiye sığınan insanlar gerçeği gördü. Tüm bu yaşananlar "İslam ve Müslümanlar kötü" imgesini hızla değiştiriyor. Bunu birçok örnekte görebiliyoruz.



SALDIRGANI DURDURAN KAHRAMAN MÜSLÜMAN

Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıda Suriyeli Ahmed El Ahmed hayatını tehlikeye atarak saldırganın üstüne atladı. 43 yaşındaki manav Ahmed, tek başına saldırganlardan birinin elindeki silahı alarak onu etkisiz hale getirdi. Kendisi de yaralanan Ahmed, kahraman ilan edildi.



CAMİDE HUZUR BULDULAR

İngiltere'de yaşayan Dan Harris ve 12 yaşındaki otizmli oğlu Joshua'nın Peterborough kentinde bir camiye aşırı sağcı bir militan tarafından gerçekleştirilen Müslüman karşıtı nefret eylemine karşı başlattığı iyilik kampanyası onların da hayatına güzellik kattı. İkili, birçok camiyi ziyaret ederek Joshua'nın yaptığı kekleri dağıtıp "Yalnız değilsiniz" mesajı verdi. Baba bir süre sonra, oğlunun camilerde mutlu ve sakin olduğunu, iletişim kurmaya başladığını ve arkadaş edindiğini fark etti.



OLUMLU HAVAYI BOZMAK İÇİN İSLAMOFOBİYİ KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ancak son yıllarda yaşanan bu olumlu hava siyonist lobileri ve İslam karşıtlarını rahatsız ediyor. Bu nedenle İslamofobi'yi (Müslüman karşıtlığı) körüklemek için çalışıyorlar. Özellikle hedeflerinde sosyal medya platformları ve medya var. İsrail ve ABD küresel kamuoyunu yönlendirmek için sosyal medya ve yapay zekâ platformlarını satın almaya çalışıyor. Böylece algoritmalarla oynayarak istediklerine sansür uygulayıp istediklerini görünür hale getiriyorlar. Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" olduğunu belirterek bu platformları satın almaları gerektiğini söylemişti.



ÇATIŞMADAN KAÇAN ARKADAŞLARINI CAMİYE ALDI

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırı esnasında arkadaşlarını camiye alan 17 yaşındaki lise öğrencisi Duaa Ahmad, sosyal medyada viral oldu. Babasının da görevlisi olduğu caminin kapısını açan ve panik içerisindeki arkadaşlarını içeri alan Duaa, "Güvenlik kodunu biliyordum. Koştum ve kapıyı açtım, herkesi içeri aldım" dedi. Arkadaşlarının hayatını kurtaran Duaa'nın hareketi büyük takdir topladı.



YARDIMLARA ŞAŞIRIYORLAR

ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ya da çok sayıda Avrupa ülkesinde Müslüman yardım kuruluşlarının dil-din-ırk gözetmeden insani ellerini uzatması toplumların dikkatini çekiyor. Örneğin ABD'deki Müslüman topluluklar genellikle bulundukları bölgelerdeki evsizlere ya da ihtiyaç sahiplerine yardımlar dağıtıyor. Bu yardımları alan kişiler de sosyal medya hesaplarından "teşekkür" paylaşımları yayınlıyor. Onlardan biri "Ben bir Hristiyanım. Ama bu paketi Müslümanlardan aldım. Üstelik bana hangi dindenim diye sormadılar bile, sadece yardım ettiler, çok nazik insanlar" ifadeleriyle duygularını paylaştı.



'HELLO BROTHER!' SEMBOL OLDU

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 2019'da Brenton Tarrant tarafından düzenlenen terör saldırısında vurulmadan önce Davud Nabi'nin saldırgana söylediği "Hello Brother! (Merhaba kardeş)" selamı ülkede büyük etki yarattı. Bu sözün hoşgörüyü simgelediği belirtildi. Yeni Zelanda halkı, Müslüman toplumuna yönelik birlik ve beraberlik mesajları verdi.



MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERİ ABD'Lİ ÖĞRETMENİ AĞLATTI

ABD'de görev yapan bir öğretmen, 5. sınıf öğrencilerinin namaz kılmak için kendisinden izin istemesi üzerine yaşadığı duygusal anları sosyal medyadan paylaştı. Öğrencilerinin ramazan ayı dolayısıyla ibadetlerini yerine getirmek istediklerini belirten öğretmen, onların herhangi bir yetişkinin zorlaması veya yönlendirmesi olmadan ibadetlerini gerçekleştirmelerinden çok etkilendiğini ifade etti. "Gerçekten bunu izlerken çok etkilendim. Masamda oturdum ve gözlerim yaşardı. Onlara sizinle gurur duyuyorum dedim" diyen öğretmen, beşinci sınıf düzeyindeki çocukların bu denli güçlü bir inanca sahip olmalarının ve bunu kendi başlarına uygulamalarının takdire şayan olduğunu ifade etti.



GEZGİNLER ALGILARI ALTÜST EDİYOR

Dünyayı gezen birçok seyyah yaptıkları paylaşımlarda camilerden bahsediyor. Gittikleri ülkelerde uğradıkları camilerde gördükleri yardımlar ve iyilikleri dile getiriyorlar. Geceyi camide geçiren bir gezgin "Hayatımda gördüğüm en alçak gönüllü ve yardımseverler insanlardı, bir cami görürseniz hiç düşünmeden girin ve neye ihtiyacınız varsa söyleyin" ifadeleriyle diğerlerine tavsiyede bulunuyor. Buna ek olarak gezginler genellikle insani açıdan en çok İslam ülkelerinde rahat ettiklerini dile getiriyorlar. Halkın kendine evlerini açtığını ve sofralarına aldığını belirtiyor.